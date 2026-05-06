CBG ยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล คว้า 4.8 คะแนนจาก FTSE Russell ESG Scores ขึ้นแท่น Top 1% อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG ประกาศความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน โดยได้รับผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) จาก FTSE Russell ESG Scores ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนรวมถึง 4.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0 ซึ่ง CBG ได้ก้าวขึ้นสู่กลุ่ม Top 1% ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ระดับสากล
ความสำเร็จในปีนี้สะท้อนถึงพัฒนาการด้านความยั่งยืนของ CBG ที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย สามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้าน ESG อย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การเติบโตที่ก้าวกระโดดและสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การประเมินโดย FTSE Russell เป็นดัชนีที่นักลงทุนสถาบันทั่วโลกให้การยอมรับ ด้วยเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มงวดและโปร่งใส โดยวัดผลจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (Public Disclosures) เท่านั้น การได้รับคะแนนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในครั้งนี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของ CBG ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนในระยะยาว
รางวัลความสำเร็จในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของก้าวที่สำคัญ คาราบาวกรุ๊ปจะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้หัวใจของความยั่งยืน ในการสร้าง "สังคมแห่งโอกาส เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่า