ศูนย์สิริกิติ์ ผนึก ททท. - ISMEDจัดงาน Thailand Golf & Dive Expo plus ปักหมุดไทย “ฮับท่องเที่ยวพรีเมียมโลก”

ผู้จัดการรายวัน 360 - ศูนย์สิริกิติ์ ผนึก ททท. และ ISMED จัดมหกรรมแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ "Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2026" รวม 3 กิจกรรมท่องเที่ยวในที่เดียว ตอบโจทย์นักเดินทางพรีเมียม และนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน 4 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นายสุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดเผยว่า การจัดงาน Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2026 ครั้งนี้ เป็นการต่อยอดผลสำเร็จของการจัดงานท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ในปีที่ผ่านมา โดยรวบรวมกิจกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกอล์ฟ ดำน้ำ และกิจกรรมกลางแจ้งเข้าด้วยกันภายในงานเดียว เพื่อตอบโจทย์นักเดินทางระดับพรีเมียมจากทั่วโลกที่กำลังมองหาประสบการณ์ที่หลากหลายและมีคุณภาพ และยังช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ยกระดับการท่องเที่ยวของไทยไปสู่การท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงตามเป้าหมายของรัฐบาล
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการจัดงานและเพิ่มความหลากหลายให้กับผู้เข้าชมงาน โดยภายในงานจะมีการนำเสนอ เทรนด์และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสบรรยากาศของคนรักความตื่นเต้น ได้พบปะเพื่อนใหม่และสังคมใหม่ที่มีความชอบเหมือนกัน ซึ่งมีความหมายมากกว่าการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อยู่ที่บ้าน โดยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานเพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน หรือประมาณ 65,000 คน เกิดเงินสะพัดจากการซื้อขายสินค้าและบริการภายในงานกว่า 200 ล้านบาท
ด้าน นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “การท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์และกิจกรรมกลางแจ้งของประเทศไทยในปัจจุบัน มีแนวโน้มขยายตัวที่ดีอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย ในปี 2569 ผ่านการต่อยอดแคมเปญ “สุขทันทีที่เที่ยวไทย” ภายใต้แนวคิด Value over Vulume ที่เน้นสร้างคุณค่ามากกว่าปริมาณ มอบประสบการณ์แบบ Holistic Travel ส่งต่อช่วงเวลาแห่งความสุขที่มากความหมายและประสบการณ์เดินทางที่นอกเหนือจากการพักผ่อน เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ Premium Destination ที่ช่วยสร้างการเติบโตอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืนในทุกมิติ
สำหรับตลาดการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ เช่น กีฬากอล์ฟ การดำน้ำ การเดินป่า และการตั้งแคมป์ปิ้ง ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มตลาดเฉพาะทาง (Niche Market) ที่มีศักยภาพและมีอัตราการเติบโตสูง โดยนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พร้อมใช้จ่ายเพื่อซื้อหรือเช่าอุปกรณ์ที่มีราคาสูง มีระยะเวลาพำนักนานกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป และมีอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันสูงกว่าการท่องเที่ยวปกติ โดยเฉพาะตลาดดำน้ำ ประเทศไทยมีจุดดำน้ำที่สวยงามเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก สามารถดึงดูดนักดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาชมความงดงามของโลกใต้ทะเลอย่างต่อเนื่อง
นายปรัชญา เพิ่มทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรมความรู้ธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) กล่าวว่า “สถาบันฯ มีนโยบายในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ผ่านโครงการสนับสนุนของภาครัฐที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวสีเขียวต้นแบบ (Green Premium) เป็นโครงการอบรม กลุ่ม โรงแรม ที่พัก รีสอร์ต และคัดสุดยอดต้นแบบ 10 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์เทรนด์โล
นอกจากนี้ ยังมีโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ที่จะพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรม ผ่านบริการ การให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure , SOP) เพื่อบริการที่เหนือชั้น การสนับสนุนค่าบูทสำหรับผู้ประกอบการ ที่สมัครเข้าโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมองว่างาน Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2026 เป็นเวทีสำคัญที่จะช่วยให้ SMEs ได้แสดงศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม”
ทั้งนี้ ภาพรวมของงาน Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2026 เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวกีฬากอล์ฟ การดำน้ำ และกิจกรรมกลางแจ้งที่ครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกกลุ่ม
สำหรับผู้ที่หลงใหลในโลกใต้น้ำ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ TDEX Divers Talk เวทีที่นักดำน้ำมาถ่ายทอดเรื่องราวและเทคนิคต่างๆ เช่น การถ่ายภาพ Macro Masterpieces โดย Dr. Alex Tattersal ช่างภาพมือโปรจากสหราชอาณาจักร การดำน้ำ Blackwater การเปิดโลกถ้ำและทะเลลึก ฯลฯ นิทรรศการแสดงผลงานผู้ชนะและผู้เข้ารอบจากการประกวด 'TDEX Underwater Photo and Moment Video Contest 2026' ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท สนับสนุนโดย Canon Thailand, digitalay, Prodive, AOI, insta360 ซึ่งปีนี้มีผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด 892 ภาพ และวิดีโอ 88 คลิป โดยจะประกาศผลผู้ชนะเลิศในช่วงพิธีเปิดงานวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 และพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อคอร์สเรียนดำน้ำภายในงานจะได้รับกระเป๋า TDEX I'm a Diver ฟรี ทั้งนี้ของมีจำนวนจำกัด
พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมสานต่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ “TDEX You Give We Share” ครั้งที่ 5 โดยร่วมกับเครือข่าย DNA (Doctor and Nurse Associated) เปิดรับบริจาคชุดและอุปกรณ์ดำน้ำสภาพดีที่บูธ C81 เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานกู้ภัย การจัดทำของที่ระลึก TDEX เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้หน่วยงานด้านการอนุรักษ์ โดยจับมือกับศิลปิน 2an. หรือ อัญชิสา ติระชูศักดิ์ จัดทำเสื้อยืดและกระบอกน้ำพิมพ์ลาย Midnight Ocean: The Hidden Galaxy โดย “วงแหวน” เปรียบเสมือนประตูสู่การเดินทาง ขณะที่ “ฉลามวาฬ” เป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่และความสงบของโลกใต้น้ำ นอกจากนี้ยังมีโครงการรักษ์ทะเลของ SCG
สำหรับสายลุย ห้ามพลาด! กิจกรรม “Stories from the Wild” บนเวที Outdoor Fest ที่จะมาแบ่งปันเรื่องเล่าการเดินทางหลากอารมณ์ ทั้งความมันส์ ความพลาด และความประทับใจจากกูรูตัวจริง โดยในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 18.00 น. พบกับ เฟย ภัทร เอกแสงกุล ที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ผจญภัยในธรรมชาติทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแบบจัดเต็ม
ต่อเนื่องมายังสายกอล์ฟ กับความตื่นเต้นที่ทุกคนรอคอยในกิจกรรม '1 พัตต์ 1 แสน' เพียงรวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าภายในงานครบ 4,000 บาท (ภายในวันเดียวกัน) รับสิทธิ์พัตต์ลุ้นรางวัลใหญ่ทันที นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม 'ช้อป ฟิน ฟิน ลุ้นบินเที่ยว' สำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายครบ 10,000 บาทต่อวัน รับสิทธิ์เล่นเกมลุ้นตั๋วเครื่องบินและรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
ผู้สนใจเข้าชมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อรับฟรี! กระเป๋าผ้า Limited Edition ที่งาน (1 สิทธิ์ต่อท่าน) ของมีจำนวนจำกัด โดยงาน Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 5 - 6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ติดตามรายละเอียดของงานได้ทาง Facebook Fan page: Thailand Dive Expo, Thailand Golf Expo, Traveler & Outdoor Expo
