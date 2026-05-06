TECHLEAD NPN สู่ “TECHLEAD NEXT” รีแบรนด์ใหม่มุ่งเป็นDigital Innovation Hub

บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ TL ประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ด้วยการปรับชื่อเป็น บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (TECHLEAD NEXT) อย่างเป็นทางการ เพื่อสะท้อนทิศทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีเต็มรูปแบบพร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
การเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปรับภาพลักษณ์องค์กร แต่เป็นการสะท้อนการเปลี่ยนผ่านเชิงกลยุทธ์จากธุรกิจเดิม สู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยบริษัทมองเห็นโอกาสจากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล และตั้งเป้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดได้อย่างยั่งยืน
นายอิศรา เรืองสุขอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“ภายใต้ TECHLEAD NEXT บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็น Digital Innovation Hub ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับทุกภาคส่วน โดยเรามุ่งสร้าง Tech Ecosystem ที่สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของผู้คนในทุกช่วงเวลา ผ่านการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และดีขึ้นจริง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตในระยะยาว”
บริษัทได้วางโครงสร้างธุรกิจหลัก 4 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ธุรกิจการเงินดิจิทัล (Fintech), แพลตฟอร์มตลาดดิจิทัล (Marketplace), ธุรกิจสื่อและการตลาดดิจิทัล (Tech Media Solutions) และธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) โดยมีบริษัทในเครือที่สำคัญ ได้แก่ PayGenix ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่ม, NestiFly แพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัล, Inventech Systems ผู้ให้บริการ Digital Infrastructure สำหรับโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร โดยเฉพาะระบบการประชุมผู้ถือหุ้น (e-AGM และ e-EGM) และ MarDEE Digital ที่เสริมศักยภาพด้านการสื่อสารและการตลาด
โครงสร้างดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถสร้างทั้งรายได้หลักและรายได้ประจำ ควบคู่กับการต่อยอดบริการระหว่างกัน และเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา Technology Ecosystem ที่เชื่อมโยงบริการทางธุรกิจแบบครบวงจร
ในด้านกลยุทธ์ระยะยาว บริษัทได้กำหนดแผนการเติบโตระยะ 3 ปี (2568–2570) โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานธุรกิจ การสร้างโมเมนตัมการเติบโต และการขยายธุรกิจผ่านการลงทุนและการต่อยอดเทคโนโลยี เพื่อเร่งการเติบโตในระยะต่อไป
นอกจากนี้ TECHLEAD NEXT ยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าบริษัทผ่านการเติบโตของรายได้และกำไรสุทธิ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
การเปลี่ยนชื่อเป็น TECHLEAD NEXT จึงสะท้อนถึงทิศทางใหม่ขององค์กรในการก้าวสู่การเป็นผู้เล่นสำคัญในระบบนิเวศเทคโนโลยีของประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสังคมโดยรวม