สายน้ำไทยกำลังเปลี่ยนไป รู้ทันปลาต่างถิ่น จัดการอย่างเป็นระบบ

สายน้ำไทยวันนี้กำลังบอกเราว่า “การกำจัดปลาเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง” ไม่ใช่คำตอบการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ แต่คือการเข้าใจทั้งระบบนิเวศ ตั้งแต่ชนิดพันธุ์พื้นถิ่น ปลาต่างถิ่น เส้นทางการนำเข้า การเพาะเลี้ยง การค้าปลาสวยงาม ไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่อาจทำให้สัตว์น้ำบางชนิดหลุดรอดหรือถูกปล่อยลงสู่ธรรมชาติ
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปลาต่างถิ่นหลายระดับ บางชนิดเป็นปลาเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหาร เช่น ปลานิล และปลาหมอเทศ ซึ่งถูกเลี้ยงอยู่ในระบบการผลิตที่มีการจัดการ ขณะที่บางชนิดเมื่อหลุดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ อาจส่งผลต่อสมดุลระบบนิเวศ โดยเฉพาะชนิดที่ปรับตัวเก่ง ขยายพันธุ์เร็ว หรือแข่งขันกับปลาพื้นถิ่นได้ดี อย่าง ปลาหมอคางดำ ปลาหมอบัตเตอร์
การจัดการปัญหาปลาต่างถิ่นต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่ากระแสสังคม ไม่ใช่ด้วยการมองปัญหาเป็นจุด ๆ แต่ด้วยการบริหารทั้งระบบอย่างมีข้อมูล มีความร่วมมือ และมีความรับผิดชอบร่วมกัน ปลาต่างถิ่นชนิดรุกราน สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ “กลุ่มที่มีผลกระทบเชิงนิเวศสูงเมื่อหลุดสู่ธรรมชาติ” และ “กลุ่มที่เป็นปลาเศรษฐกิจและถูกควบคุมในระบบการเลี้ยง” ประกอบด้วย
กลุ่มนักล่าและผู้เปลี่ยนระบบนิเวศ
1) ปลาช่อนอเมซอน (Channa micropeltes)
เป็นปลาขนาดใหญ่ที่มักถูกเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เมื่อหลุดสู่ธรรมชาติจะทำหน้าที่เป็นผู้ล่าระดับสูง ล่าเหยื่อโดยตรง เช่น ปลาเล็ก ลูกปลา และสัตว์น้ำอื่น ใช้ความเร็วและพลังในการควบคุมพื้นที่ ส่งผลให้โครงสร้างประชากรปลาเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และลดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นั้น
2) ปลาดุกแอฟริกา (Clarias gariepinus)
เป็นปลาที่นำเข้ามาเพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจ มีความสามารถในการปรับตัวสูง กินอาหารได้หลากหลาย ตั้งแต่ปลาเล็ก กุ้ง และสัตว์น้ำหน้าดิน รวมถึงทนต่อสภาพน้ำเสื่อมโทรมได้ดี เมื่อหลุดสู่ธรรมชาติสามารถเพิ่มจำนวนได้รวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรสัตว์น้ำพื้นถิ่นลดลง และระบบห่วงโซ่อาหารเปลี่ยนแปลง
3) ปลาซัคเกอร์ (Pterygoplichthys pardalis)
ถูกนำเข้ามาเพื่อทำความสะอาดตู้ปลา แต่กลายเป็นชนิดที่มีผลกระทบชัดเจนต่อระบบนิเวศน้ำจืด ใช้ปากดูดเกาะพื้นผิว กินตะไคร่และอินทรียวัตถุ รวมถึงขุดโพรงริมตลิ่งจนเกิดการพังทลาย แข่งขันทรัพยากรกับปลาพื้นถิ่น และรบกวนสมดุลระบบนิเวศทั้งเชิงกายภาพและชีวภาพ
4) ปลาหมอคางดำ (Sarotherodon melanotheron)
เป็นปลาน้ำกร่อยและน้ำจืดจากแอฟริกาตะวันตก มีความสามารถในการปรับตัวสูง ทนสภาพน้ำหลากหลาย และแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วด้วยการเลี้ยงลูกในปาก เมื่ออยู่ในธรรมชาติสามารถแข่งขันกับปลาพื้นถิ่นด้านอาหารและพื้นที่อยู่อาศัย ส่งผลต่อโครงสร้างประชากรปลาในบางระบบนิเวศ โดยผลกระทบขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความหนาแน่นของประชากร
5) ปลาชะโด (Channa striata)
เป็นปลานักล่าพื้นถิ่นของไทย มีบทบาทในห่วงโซ่อาหารระดับสูง กินปลาเล็กและสัตว์น้ำขนาดเล็กด้วยการซุ่มโจมตี แม้ไม่ใช่ปลาต่างถิ่น แต่ในบางพื้นที่ที่ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง อาจมีผลต่อความสมดุลของประชากรปลาได้ อย่างไรก็ตามยังถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศดั้งเดิมและมีความสำคัญต่อชุมชนประมง
กลุ่มปลาต่างถิ่นเศรษฐกิจ
ปลากลุ่มนี้ เช่น ปลานิล (Oreochromis niloticus) และ ปลาหมอเทศ (Oreochromis mossambicus เป็นปลาที่ถูกพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญ มีบทบาทในระบบอาหารของประเทศและเป็นแหล่งโปรตีนหลัก แม้เป็นปลาต่างถิ่น แต่ถูกควบคุมในระบบการเลี้ยงอย่างเป็นระบบ จึงมักถูกมองเห็นผลกระทบเชิงนิเวศน้อยกว่ากลุ่มนักล่าหรือผู้รุกราน อย่างไรก็ตาม หากหลุดสู่ธรรมชาติ ก็ยังมีศักยภาพในการแข่งขันกับปลาพื้นถิ่นเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังมีปลากินเนื้อขนาดใหญ่จากตลาดปลาสวยงาม เช่น ปลาอัลลิเกเตอร์การ์ หรือปลาอะราไพม่า ที่แม้จะพบเป็นกรณีเฉพาะ แต่เมื่อถูกปล่อยลงแหล่งน้ำปิดหรือแหล่งน้ำชุมชน ก็สามารถสร้างความกังวลต่อระบบนิเวศได้ เพราะเป็นปลาขนาดใหญ่และมีพฤติกรรมล่าเหยื่อโดยตรง
ปลาต่างถิ่นส่วนใหญ่เข้ามาในไทยผ่าน 3 ช่องทางหลัก คือ การเพาะเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจ การค้าปลาสวยงาม และการนำเข้าเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การนำเข้าเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การหลุดหรือการปล่อยลงสู่ธรรมชาติ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมถึงการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อาหาร และการครอบงำของชนิดพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีกว่า
แนวทางที่เหมาะสมคือการจัดการเชิงระบบ ตั้งแต่การควบคุมการนำเข้า การกำกับการเลี้ยง การให้ความรู้กับผู้เลี้ยงปลาสวยงาม การเฝ้าระวังแหล่งน้ำ ไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากปลาบางชนิดอย่างเหมาะสมเพื่อลดจำนวนในธรรมชาติ เช่น การนำไปแปรรูปเป็นอาหาร วัตถุดิบการเกษตร หรืออาหารสัตว์น้ำ ภายใต้การควบคุมที่ไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายซ้ำ
ความหลากหลายทางชีวภาพของสายน้ำไทยจะฟื้นตัวได้ ไม่ใช่ด้วยการมองปัญหาเป็นจุด ๆ แต่ด้วยการบริหารทั้งระบบอย่างมีข้อมูล มีความร่วมมือ และมีความรับผิดชอบร่วมกัน