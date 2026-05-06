Barter Connect ผนึกBartercard Global

Barter Connect (ประเทศไทย) แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนธุรกิจดิจิทัลชั้นนำของประเทศ ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญภายหลังการบรรลุข้อยุติในการหารือกับ Bartercard Global ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทในประเทศไทย และการเชื่อมต่อสู่การค้าระดับสากล
ข้อตกลงดังกล่าวยืนยันอย่างชัดเจนว่า สมาชิกทุกรายสามารถดำเนินการซื้อขายและบริหารจัดการบัญชีได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ส่งผลให้ธุรกิจที่อยู่ในระบบ Barter Connect สามารถดำเนินงานได้อย่างมั่นใจ
ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งสององค์กรยังคงมุ่งมั่นรักษาความร่วมมืออันแนบแน่น เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงการใช้ Trade Baht ในตลาดสำคัญ อาทิ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งถือเป็นการขยายขอบเขตการค้าที่เปี่ยมด้วยศักยภาพสำหรับธุรกิจไทย
นางลลิตา ศรีกมล กรรมการผู้จัดการ Barter Connect กล่าวว่า “ความสำเร็จในครั้งนี้มิใช่เพียงการยุติข้อหารือเท่านั้น หากแต่คือก้าวสำคัญในการเปิดประตูโอกาสทางธุรกิจให้สมาชิกของเราได้ก้าวสู่เวทีระดับสากลอย่างเต็มภาคภูมิ”
ประเด็นสำคัญสำหรับสมาชิกและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในตลาดการแลกเปลี่ยน
1. สมาชิกสามารถดำเนินการซื้อขายได้อย่างต่อเนื่อง
2. ขยายโอกาสสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศ
3. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและโซลูชันการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ Barter Connect เดินหน้าสู่การค้าดิจิทัล ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 29 ปีในอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนธุรกิจ Barter Connect ยังคงพัฒนาและยกระดับรูปแบบการค้าสมัยใหม่สำหรับภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยเปลี่ยนศักยภาพและทรัพยากรให้กลายเป็นมูลค่าทางธุรกิจที่จับต้องได้ พร้อมพัฒนา Marketplace และ Barter Connect Mobile Application เพื่อยกระดับประสบการณ์การค้าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ธุรกิจสมาชิกในระยะยาว