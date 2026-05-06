"ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ” ดันอาคาร C สู่ฮับอิเวนต์ครบวงจร รองรับงานใหญ่ระดับนานาชาติ

ธพส. เปิดพื้นที่จัดงานรูปแบบใหม่ ย่านหลักสี่-แจ้งวัฒนะ ชูจุดเด่น “โลเคชัน-ฟังก์ชัน-มาตรฐาน” ครบ รองรับงานเล็กจนถึงงานมหกรรม
กรุงเทพฯ – บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development ยกระดับศักยภาพพื้นที่ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ” เปิดให้บริการพื้นที่อาคาร C รองรับการจัดกิจกรรมอิเวนต์ และการประชุมสัมมนาครบวงจร
ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ DAD เปิดเผยว่า การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้าง “พื้นที่กลาง” ที่รองรับการจัดกิจกรรมได้ทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยออกแบบให้มีความยืดหยุ่น ใช้งานได้จริง และได้มาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างระดับประเทศและนานาชาติ
จุดเด่นสำคัญของ “ลาน Atrium ชั้น 2” คือพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 5,500 ตารางเมตร โดดเด่นด้วย
โครงสร้างสถาปัตยกรรมรูปทรงโค้ง ใช้แสงธรรมชาติ ช่วยลดการสะท้อนเสียง พร้อมระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling System) ที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการจัดงานอิเวนต์ นิทรรศการ งานศิลปะ ตลอดจนกิจกรรมไลฟ์สไตล์ในรูปแบบต่าง ๆ
ด้านการเข้าถึง ลาน Atrium จะเชื่อมต่อกับอาคาร B และอาคารพดด้วง ช่วยคนจำนวนมากสามารถเดินทางมาร่วมงานได้อย่างคล่องตัว สามารถปรับแบ่งขนาดพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งที่ผ่านมา เคยรองรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33” ประเภทวูซู สะท้อนถึงศักยภาพในการรองรับ
อิเวนต์ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกัน ห้องประชุมชั้น 7 อาคารพดด้วง ซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 5,500 ตารางเมตร สามารถรองรับการจัดประชุม งานจัดเลี้ยง และงานประเภทอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน
ทั้งนี้ พื้นที่อาคาร C ทำให้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญของสถานที่จัดงานในกรุงเทพฯ ที่รวมจุดแข็งด้านทำเล ฟังก์ชันการใช้งาน และมาตรฐานไว้ในแห่งเดียว ตอบโจทย์ผู้จัดงานที่ต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่และแตกต่าง