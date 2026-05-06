ศูนย์การค้าแพลทินัม มอบรางวัลช้อปฟรีพร้อมดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Platinum Summer Glow Dine at Sato San”

ศูนย์การค้าแพลทินัม ร่วมกับ Sato San Rooftop Bar มอบรางวัลและประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้กับผู้ร่วมครีเอทคอนเทนท์ได้สนุกและสร้างสรรค์ในกิจกรรม “Platinum Summer Glow Dine at Sato San” ภายใต้โจทย์ “ถ้าคุณได้รับสิทธิ์รับประทานอาหารฟรีที่ Sato San Rooftop Bar คุณจะเลือกชุดจากร้านไหนในแพลทินัม เพื่อไปดินเนอร์ค่ำคืนสุดพิเศษนี้?” รับไปเลย รางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวมมูลค่ากว่า 21,000 บาท ทั้งช้อปปิ้งฟรี ที่แพลทินัม พร้อมพาเพื่อน 1 ท่าน ไปดินเนอร์ที่ “Sato San Rooftop Bar (สาโท ซัง)” รูฟท็อปบาร์แห่งใหม่บนชั้น 32 โรงแรม ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ ได้ทำการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ใช้ชื่อในโพรไฟล์ Facebook Treesunun Summacheep, โค้ชฟ้า พารวย และ Donlaya Potisan ซึ่งได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นการได้ซื้อชุดใหม่ ในศูนย์การค้าแพลทินัม พร้อมใส่ไปดินเนอร์ที่ Sato San Rooftop Bar แหล่ง Hangout ใหม่ สไตล์โมเดิร์น - เออร์บัน ชมวิวพาโนรามา 360 องศาของกรุงเทพฯ ภายในงานเสิร์ฟเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่รังสรรค์พิเศษ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ผสานวัฒนธรรมไทย – อีสาน และญี่ปุ่นมาบรรจบกันผ่านรสชาติ งานคราฟต์ และวัฒนธรรม เช่น เมนู กุ้งลายเสือจากอันดามัน ย่างซอสมิโซะ ท้องปลาแซลมอนจากนอร์เวย์ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ด เต้าหู้โมเมนชุบเกลือพริกไทยทอดกรอบ เสิร์ฟพร้อมซอสมะขามรสเผ็ด และ เห็ดเป๋าฮื้อย่างเนยมิโสะ เสิร์ฟพร้อมยูสุพอนซึ และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย
