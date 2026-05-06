“อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ” รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ชูแนวคิด “ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้” ผ่านโครงการ Little Champions on Move – Move • Play • Explore

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าขับเคลื่อนทิศทางการท่องเที่ยวไทยปี 2569 ภายใต้แนวคิด Thailand Tourism Next โดยให้ความสำคัญกับ “Value Over Volume” มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายและคุณค่า มากกว่าการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว
หนึ่งในโครงการสำคัญที่สะท้อนแนวคิดดังกล่าว คือ Little Champions on Move โครงการท่องเที่ยวเชิงครอบครัวและเยาวชน ที่ผสานการเคลื่อนไหวเข้ากับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ภายใต้แนวคิด MOVE • PLAY • EXPLORE
“การท่องเที่ยว” ในฐานะพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียน
นาย อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ กล่าวว่า“เด็กในปัจจุบันไม่ได้เรียนรู้จากตำราเพียงอย่างเดียว แต่เรียนรู้จากประสบการณ์จริงการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้งและการเคลื่อนไหว เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาทั้งร่างกายและทักษะชีวิต”
โครงการ Little Champions on Move จึงถูกออกแบบให้เด็กและครอบครัวได้มีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมที่เน้นการลงมือทำ การเล่น และการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เชื่อมโยง “กีฬา วัฒนธรรม และสุขภาพ”กิจกรรมภายในโครงการครอบคลุม 3 แกนหลัก ได้แก่
Sport Traveling ส่งเสริมการเคลื่อนไหวและสุขภาพ Thai Culture Heritage Game ถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์Food & Health สร้างความเข้าใจด้านอาหารและวิถีชีวิต
แนวทางดังกล่าวช่วยให้การท่องเที่ยวเป็นประสบการณ์แบบองค์รวม หรือ Holistic Travel ที่เชื่อมโยงทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม“เมื่อเด็กได้ลงมือทำ ได้สัมผัสวัฒนธรรม และได้เรียนรู้ร่วมกับครอบครัว
การเดินทางจะมีความหมายมากขึ้น” มุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว ททท. คาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งกระจายรายได้สู่ชุมชน และสร้างความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น
“เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของประสบการณ์ และสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้รับกลับไป
มากกว่าการวัดผลจากจำนวนเพียงอย่างเดียว” เติบโตไปด้วยกัน ผ่านการเดินทาง
อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ กล่าวทิ้งท้ายว่า
“อยากให้มองการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่การพักผ่อน แต่เป็นโอกาสในการเติบโตไปด้วยกันของทั้งเด็กและครอบครัว เพราะทุกกิจกรรมที่เด็กได้ลองทำ คือบทเรียนชีวิตที่มีคุณค่า”
เพราะการเคลื่อนไหว
คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้
และการเติบโตอย่างมีความหมาย
