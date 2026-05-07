สยามพิวรรธน์ผนึก Huawei พันธมิตรระดับโลก พลิกเกม Travel Tech เชื่อม Ecosystem ด้วย Wearable Tech ครั้งแรกในไทย รุกขยายฐานนักท่องเที่ยวทั่วโลก

• รีเทลรายแรกที่เปิดตัว ONESIAM Global Visitor Card บน Huawei Wearables
• มาตรฐานใหม่ของ Retail Tech พลิกเกม Travel Retail เพื่อสร้างความเป็น
Global Experiential Destination ที่สมบูรณ์แบบกว่าเดิม
• New growth engine เข้าถึงผู้ใช้งาน Huawei Wearables กว่า 200 ล้านคนทั่วโลก
เจาะตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ อาทิ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโกลบอลเดสติเนชั่น ยกระดับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับหัวเว่ย (Huawei) ผู้นำเทคโนโลยีและโทรคมนาคมระดับโลก เปิดตัว ONESIAM Global Visitor Card บน Huawei Wearables รองรับทุกระบบปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรม Travel Retail และเสริมศักยภาพการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทย พร้อมตอกย้ำบทบาท Game Changer ในการสร้าง Global Experiential Destination และมาตรฐานใหม่ของ Retail Tech
ท่ามกลางบริบทการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลก ความร่วมมือนี้ช่วยขยายโอกาสสู่ผู้ใช้งาน Huawei Wearables กว่า 200 ล้านคนทั่วโลก โดยมุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากประเทศสำคัญ ได้แก่ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นางอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Huawei ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2020 โดยนำ Huawei Cloud มาใช้ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Retail Omnichannel และต่อมาพัฒนา ONESIAM SuperApp ที่เชื่อมต่อประสบการณ์ออนไลน์–ออฟไลน์อย่างไร้รอยต่อ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมรีเทล พร้อมสร้างคุณค่าให้ลูกค้า พันธมิตร และระบบนิเวศโดยรวม ควบคู่กับการขยาย Global Partner Ecosystem และมอบสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่
ในปี 2026 สยามพิวรรธน์ตั้งเป้าต่อยอดความร่วมมือผ่านการพัฒนาโซลูชันบน Quick App ONESIAM และการเชื่อมต่อกับ Wearables, Skytone และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเพิ่ม engagement กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมยกระดับประสบการณ์ผ่านนวัตกรรมของ Huawei เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”
Rachel Zhou, Director of HUAWEI Consumer Cloud Service APAC กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างหัวเว่ยและสยามพิวรรธน์ที่พัฒนาไปอีกขั้น เป็นการผสานพลังอย่างมีความหมายระหว่างจุดหมายปลายทางรีเทลระดับโลกและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อสร้างคุณค่าที่โดดเด่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก การเชื่อม ONESIAM Global Visitor Card ในระบบ HarmonyOS ด้วย Quick App ได้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้เรามีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยวในทุกช่วงของการเดินทางได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่การค้นหาและวางแผนก่อนเดินทาง ไปจนถึงประสบการณ์เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง โดยมอบสิทธิประโยชน์สมาชิกแบบเฉพาะบุคคล และยกระดับประสบการณ์ด้านช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์โดยรวม
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Huawei Wearables เข้ากับ ONESIAM Global Visitor Card ยังช่วยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนสยามพารากอนและไอคอนสยาม สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์พิเศษได้ทันที ทำให้ทุกช่วงเวลาของการช้อปปิ้งล้ำสมัยและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เรายังมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนสยามพิวรรธน์ ในการร่วมสร้างความสุข ความสะดวกสบาย และบริการระดับโลกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนที่เลือกประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทาง”
นวัตกรรมและโซลูชันสร้างประสบการณ์พิเศษอย่างไร
เปิดตัว ONESIAM Global Visitor Card บน Huawei Wearables ถือเป็นการยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวสู่ความสะดวกแบบไร้รอยต่อผ่าน Quick Apps และรองรับทุกระบบปฏิบัติการทั้ง iOS, Android และ HarmonyOS มาพร้อมฟีเจอร์สำคัญที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักเดินทางยุคใหม่ ทั้งการสมัครสมาชิกแบบ One-Tap, E-Coupon และระบบแนะนำบริการภายในศูนย์การค้า พร้อมนำ Data-driven insights มาใช้ในการออกแบบและปรับแต่งประสบการณ์ในทุก touchpoint เพื่อมอบประสบการณ์ที่ตรงใจและเหนือระดับในทุกการใช้งานในด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี ได้มีการนำ Huawei Cloud มาใช้ในการพัฒนา Application รองรับการทำงานแบบ Omnichannel ที่เชื่อมต่อช่องทาง Online และ Offline เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในมิติของการให้บริการและการบริหารจัดการ
ยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ?
ยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวผ่านการเชื่อมต่อแบบ O2O (Online-to-Offline) อย่างครบวงจร ครอบคลุมทุกช่วงของ Customer Journey ตั้งแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง จนถึงหลังเดินทาง (Pre-trip / During trip / Post-trip) พร้อมให้ผู้ใช้งานเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้ทันทีผ่านอุปกรณ์ wearables สร้างประสบการณ์ Smarter Travel และไลฟ์สไตล์ที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ
สยามพิวรรธน์เป็นรีเทลไทยรายแรกและรายเดียวที่เชื่อมต่อ ONESIAM Global Visitor Card เข้ากับระบบปฏิบัติการ HarmonyOS ของ Huawei ในปี 2568 เปิดการเข้าถึงผู้ใช้งานกว่า 400 ล้านอุปกรณ์ในประเทศจีน พร้อมยกระดับประสบการณ์ O2O และมอบสิทธิประโยชน์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ครอบคลุมทุกช่วงของการเดินทางอย่างครบวงจร พร้อมกันนี้ ยังต่อยอดด้วยนวัตกรรมจาก Huawei เพื่อยกระดับประสบการณ์ให้เหนือขึ้นอีกขั้น ควบคู่การขยาย Ecosystem เชื่อมโยงพันธมิตรชั้นนำกว่า 150 ราย ครอบคลุมทั้งสายการบิน โรงแรมการท่องเที่ยว การเดินทาง สุขภาพ และอาหาร
นอกจากนี้ ยังเปิดตัว HUAWEI Experience Store แฟลกชิปสโตร์รูปแบบใหม่ ชั้น 3 สยามพารากอน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นสาขาแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ที่มีการดีไซน์พิเศษให้เป็น One-Stop Service ศูนย์บริการครบวงจรสำหรับลูกค้า Huawei รวมการจำหน่ายสินค้า พื้นที่ทดลอง และบริการหลังการขายไว้ในที่เดียว
ความร่วมมือกับ Huawei นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของสยามพิวรรธน์ในปี 2569 โดยสะท้อนอย่างชัดเจนจากผลลัพธ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา ซึ่ง Huawei กลายเป็นช่องทางที่สร้างยอดลงทะเบียน ONESIAM Global Visitor Card สูงที่สุด ขณะเดียวกัน แคมเปญสื่อสารในช่วง Pre-trip ยังสามารถผลักดันยอดลงทะเบียนให้เติบโตมากกว่า 400% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตอกย้ำศักยภาพและอิทธิพลของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีระดับโลกได้อย่างชัดเจน
สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ดาวน์โหลด ONESIAM Global Visitor Card บน Huawei Wearables นำเสนอโปรโมชั่น เพียงเดิน 2,000 ก้าว สามารถรับ Gift Card มูลค่า 500 บาท ณ Tourist Lounge สยามพารากอน และไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค 69 - 31 ส.ค. 69
