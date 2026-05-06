กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Green Hotel Plus

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยกระดับที่พักของคุณ สู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการ Green Hotel Plus จากกรมการท่องเที่ยว

โอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่พัก ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโรงแรมสีเขียว ที่ได้มาตรฐานระดับประเทศและสากล

เพิ่มความน่าเชื่อถือ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่

รับจำนวนจำกัดเพียง 100 แห่ง

ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2569

ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ยิ่งใส่ใจสิ่งแวดล้อม ยิ่งเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

สนใจสมัคร คลิก/สแกน QR Code ได้เลย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2184 2728-32



