Pinehurst พลิกภาพสนามกอล์ฟ สู่พื้นที่รีชาร์จสมองนักธุรกิจยุคใหม่..สูตรลับความสำเร็จด้วยกีฬา “เมื่อกอล์ฟ ไม่ใช่แค่กีฬา แต่คือ เครื่องมือเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจของผู้นำธุรกิจ”

ในโลกธุรกิจที่ทุกการตัดสินใจมีมูลค่าสูง “ความคมชัดในการคิด” กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่แยกผู้นำออกจากคู่แข่ง และวันนี้แนวคิดการดูแลสมองและร่างกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ กำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในกลุ่มเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารยุคใหม่
ด้วยเหตุนี้ Pinehurst Golf Club จึงถูกพูดถึงในฐานะมากกว่า “สนามกอล์ฟ” แต่คือพื้นที่สำหรับการรีเซ็ตสมอง หรือ Brain Recharge ที่ช่วยให้ผู้เล่นกลับไปตัดสินใจได้ดีขึ้น ไม่ใช่เพียงสถานที่สำหรับพักผ่อนหรือออกกำลังกายเท่านั้น แต่เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของผู้นำยุคใหม่
ในช่วงเวลาของการเล่นกอล์ฟ 18 หลุม สมองจะได้พักจากข้อมูลที่ถาโถมในห้องประชุม ขณะเดียวกันร่างกายก็ได้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางธรรมชาติสีเขียว ซึ่งมีส่วนช่วยลดความเครียด และเพิ่มความสามารถในการโฟกัสอย่างมีนัยสำคัญ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ กอล์ฟนักธุรกิจ ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหมู่ผู้บริหารทั่วโลก
ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยจึงเริ่มปรับมุมมองใหม่ว่า “สนามกอล์ฟ” ไม่ใช่เพียงสถานที่สังสรรค์ แต่คือพื้นที่ที่ช่วยให้เกิด Decision Clarity หรือความชัดเจนในการตัดสินใจ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้องคิดเชิงกลยุทธ์หรือวางแผนธุรกิจระยะยาว หลายดีลสำคัญของธุรกิจจึงไม่ได้เกิดบนโต๊ะประชุม แต่เกิดขึ้นหลังจบเกมกอล์ฟ
ภายใต้แนวคิด Golf = Performance Recovery Pinehurst ได้รับการออกแบบให้เป็นมากกว่า สนามกอล์ฟใกล้กรุงเทพ แต่คือ Performance & Lifestyle Community ที่ครบครัน ทั้งพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ร้านอาหาร โรงแรม คาเฟ่ และ Co-working Space ที่รองรับทั้งการพักผ่อน การพบปะ และการทำธุรกิจในที่เดียว
นอกจากนี้ไพน์เฮิร์สทยังเป็นหนึ่งใน สนามกอล์ฟย่านรังสิต ปทุมธานี ที่เดินทางสะดวกจากกรุงเทพฯ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายของเมือง แต่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกล จึงกลายเป็น ที่พักผ่อนใกล้กรุงเทพ ที่ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มผู้บริหาร ครอบครัว และเพื่อนฝูง
คุณกรณ์ภัสสร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานที่ปรึกษา Pinehurst Group กล่าวว่า
“ในโลกที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวเร็วขึ้น พื้นที่ที่ทำให้คุณ “คิดได้ชัดขึ้น” คือสิ่งที่มีค่าที่สุด หลายครั้งการตัดสินใจสำคัญไม่ได้ เกิดแต่ในห้องประชุม หากแต่เกิดขึ้นหลังจากที่สมองของเราได้พักอย่างแท้จริง กีฬากอล์ฟจึง
เป็นทางออกที่ตอบโจทย์นี้ได้อย่างตรงประเด็น เพราะนอกจากมิติด้านสมองและความคิดแล้ว การเล่นกอล์ฟยังช่วยสร้างสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของผู้นำยุคใหม่ที่ต้องรับมือกับแรงกดดันในระดับสูงอยู่ตลอดเวลา ไพน์เฮิร์สท จึงไม่ได้วางตัวเองเป็นเพียง “สนามกอล์ฟ” แต่เป็น Performance Space สำหรับนักธุรกิจ ที่ผสานทั้งการออกกำลังกาย การฟื้นฟูสมอง และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจไว้ในที่เดียว ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้น การออกจากห้องประชุมไปสู่แฟร์เวย์อาจไม่ใช่แค่การได้พักผ่อน แต่คือการเตรียมพร้อมเพื่อการตัดสินใจครั้งถัดไปที่ดีกว่า”
“นอกจากการเป็นพื้นที่สำหรับ Recharge สมองแล้ว ไพน์เฮิร์สท ยังทำหน้าที่เป็น Elite Networking Space ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการพาครอบครัวมาพักผ่อน การนัดพบเพื่อนฝูง หรือแม้แต่การดิวธุรกิจในรูปแบบใหม่ ไพน์เฮิร์สท จึงถูกมองว่า ที่นี่คือพื้นที่ที่รวมทุกมิติของชีวิตไว้ในที่เดียวค่ะ” คุณกรณ์ภัสสรกล่าว
ในท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น และวิถีชีวิตเมืองที่เร่งรีบ ผู้คนจำนวนมาก จึงเริ่มมองหาสถานที่ที่ช่วยฟื้นฟูทั้งร่างกายและความคิด โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลๆ Pinehurst Golf Club จึงกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของผู้ที่มองหา สนามกอล์ฟใกล้กรุงเทพ, พื้นที่พักผ่อนระดับพรีเมียม และทางเลือกใหม่ของ Golf กรุงเทพ ที่ครบทั้งสุขภาพ ธุรกิจ และการใช้ชีวิตอย่างสมดุล
