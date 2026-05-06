TACC ดัน “Bellygom” ลุยสงกรานต์ ต่อยอดลิขสิทธิ์ ปั้นรายได้ใหม่!

คุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์/คู่ค้าหลัก บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ในฐานะผู้ดูแลลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมด้วย คุณวิทยา อภินันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ร่วมสร้างสีสันต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ด้วยการนำคาแรคเตอร์ยอดนิยมจากประเทศเกาหลี “Bellygom” มาร่วมจัดกิจกรรม Songkarn With Belly เดินหน้าสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคไทย ผ่านการนำคาแรคเตอร์ระดับสากลมาผสานกับกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด สะท้อนถึงกลยุทธ์ในการต่อยอดธุรกิจลิขสิทธิ์และสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้น ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด เมื่อเร็วๆ นี้