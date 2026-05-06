BAFS เผย Fitch Ratings คงอันดับเครดิต 'BBB(tha)'

BAFS เผย Fitch Ratings คงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ ที่ ระดับ 'BBB(tha)' โดยแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ สะท้อนถึงฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง การรักษาสมดุลระหว่างการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยและการเติบโตของธุรกิจที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
ม.ล. ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS เปิดเผยว่า Fitch Ratings คงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ ที่ ระดับ 'BBB(tha)' โดยแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ สะท้อนสถานะการเงินที่มั่นคง ธุรกิจที่แข็งแกร่งในธุรกิจเติมน้ำมันอากาศยาน ด้วยการเป็นผู้ให้บริการคลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน เครือข่ายท่อจ่ายน้ำมันอากาศยาน และเป็นผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ สองท่าอากาศยานหลักของประเทศ
อีกทั้ง BAFS ได้รับการต่ออายุสัญญาบริการเติมน้ำมันอากาศยานที่สนามบินภูมิภาค ทั้งท่าอากาศยานสมุย สุโขทัย และตราด นับเป็นการตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของตลาดต่อความแข็งแกร่งด้านการเงินของ BAFS และบทบาทสำคัญในฐานะผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานครบวงจร
ทั้งนี้ Fitch Ratings คาดว่า BAFS จะมีกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวกตั้งแต่ปี 2569 จากค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่ลดลง หลังโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือระยะที่ 3 (อ่างทอง-สระบุรี) แล้วเสร็จเป็นส่วนใหญ่ และยังมีความยืดหยุ่นในการเลื่อนการลงทุนที่ไม่จำเป็นออกไป นอกจากนี้ การเติบโตของกำไรในระดับปานกลางยังช่วยสนับสนุนการลดลงของอัตราส่วนหนี้สินอย่างค่อยเป็นค่อยไป และแม้ว่าภาพรวมของปริมาณการเติมน้ำมันอากาศยานจะมีปัจจัยกดดันจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ แต่การปรับเปลี่ยนตารางบินและเส้นทางบินของสายการบินที่ส่งผลให้ระยะเวลาการบินยาวขึ้น สามารถชดเชยการลดลงของเที่ยวบินตรงได้ในบางส่วน