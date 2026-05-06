ปตท.ติดดัชนี Dow Jones เป็นปีที่14

ปตท. ติดดัชนี Dow Jones ต่อเนื่องปีที่ 14 ตอกย้ำผู้นำความยั่งยืนระดับโลก
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้มีรายชื่อในดัชนี Dow Jones Best-in-Class Index (DJBICI) (ชื่อเดิม Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่มดัชนีโลก DJBIC World Index และดัชนีตลาดเกิดใหม่ DJBIC Emerging Markets Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 สะท้อนมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกระบวนการดำเนินงาน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
พร้อมกันนี้ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับประเทศและระดับสากล และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มบนหลัก “ความยั่งยืนอย่างสมดุล” ตามวิสัยทัศน์ “ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน”
นอกจากนี้ บริษัทกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. นํ้ามัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ยังได้รับคัดเลือกให้มีรายชื่อในดัชนี DJBICI อีกด้วย
Dow Jones Best-in-Class Index (DJBICI) เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ถือเป็นดัชนีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจากนักลงทุน สถาบันการเงิน และกองทุนต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ