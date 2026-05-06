“แอลจี” จับมือ “Trendy Wash” เปิดตัว "Laundry Crew Express" บริการซัก-อบ-พับ-ส่งถึงบ้าน

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด ผู้พัฒนา Laundry Tech Platform และผู้ให้บริการร้านสะดวกซักชั้นนำ Trendy Wash ผ่านการลงนามบันทึกข้อความตกลงร่วมมือ (MOU) เพื่อเปิดตัวบริการ "Laundry Crew Express" อย่างเป็นทางการ โดยปักหมุดเปิดให้บริการสาขาแรกในประเทศไทย ณ สาขาสุขสวัสดิ์ 14 นำเสนอนวัตกรรมบริการซักผ้าแบบครบวงจร (Online-to-Offline: O2O) ที่มุ่งเน้นความสะดวกสบาย ความเร็ว และคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อรุกตลาดกลุ่มคนเมืองและผู้ที่อาศัยในคอนโดมิเนียม
นาย ซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “แอลจีมุ่งมั่นขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ Smart Lifestyle ของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเดินหน้าต่อยอดจากการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สู่การเป็น Smart Life Solution Company อย่างแท้จริง
“บริการ Laundry Crew Express ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาของกลุ่มผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมและคนทำงานในเมืองที่มีข้อจำกัดทั้งด้านเวลาและพื้นที่ใช้สอย บริการนี้จะนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรตั้งแต่การรับผ้า การซักและอบด้วยนวัตกรรมประสิทธิภาพสูงของแอลจี ไปจนถึงการพับผ้าอย่างประณีตและนำส่งคืนถึงมือลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานบริการซักรีดแบบ Door-to-Door ในประเทศไทยให้ก้าวไปอีกขั้นด้วยคุณภาพและความสะดวกสบายระดับสากล”
ทั้งนี้ บริการ Laundry Crew Express เตรียมเปิดให้บริการครอบคลุมย่านเศรษฐกิจและแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นนำ อาทิ สุขุมวิท พร้อมพงษ์ ทองหล่อ เอกมัย และพระราม 4 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมและให้ความสำคัญกับบริการที่มีมาตรฐานสูง โดยแอลจีรับหน้าที่สนับสนุนด้านนวัตกรรมเครื่องซักผ้า ระบบบริหารจัดการหลังบ้าน และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร ในขณะที่ Trendy Wash นำความเชี่ยวชาญด้านระบบและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสถานบริการและการปฏิบัติการหน้าร้านมาใช้ขับเคลื่อนโครงการ เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในทุกขั้นตอนการบริการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์
นายนิมิต ตั้งวรารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด กล่าวว่า “การบูรณาการความแข็งแกร่งระหว่างแบรนด์ระดับโลกอย่างแอลจี และความเชี่ยวชาญในพื้นที่ของ Trendy Wash จะช่วยสร้างโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิม โดยไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ผู้บริโภคปลายทางเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างรายได้ใหม่ๆ ให้แก่ผู้ลงทุนแฟรนไชส์ในอนาคต ผ่านการเปลี่ยนผ่านจากร้านสะดวกซักแบบเดิม สู่ศูนย์กลางการบริการซักอบ พับ รีด และจัดส่ง อัจฉริยะที่ครบวงจรที่สุด อีกทั้ง มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ เชื่อมต่อทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับงาน การบริหารจัดการ ไปจนถึงการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำจุดแข็งของ Trendy Wash ในการยกระดับจากผู้ให้บริการร้านสะดวกซัก สู่การเป็น Innovation & Technology Driven Laundry Service Platform เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ ‘เร็ว ง่าย และทันสมัย’ ให้กับทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตผ่านนวัตกรรมและแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องในอนาคต”
ทั้งนี้ LG Laundry Crew Express จัดโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวด้วยบริการซัก-อบ-พับ พร้อมจัดส่งถึงที่ในราคาเริ่มต้น 199 บาทต่อถุง สำหรับปริมาณผ้าสูงสุดถึง 13 กิโลกรัม จากราคาปกติ 499 บาท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสมาตรฐานการดูแลผ้าด้วยเทคโนโลยีถนอมผ้าและระบบกำจัดแบคทีเรียอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแอลจี