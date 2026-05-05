“อโกด้า” เผยค้นหายอดนิยมปี69 ที่พักแบบ Pet Friendlyติดเทรนด์

ผู้จัดการรายวัน 360 – “อโกด้า” เผยตัวเลือกค้นหายอดนิยมประจำปีพ.ศ. 2569: ที่พักที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงขึ้นเป็นเทรนด์ใหม่ ควบคู่ประเภทของที่พัก ความสะดวกด้านอาหาร และความสะดวกสบาย สำหรับนักเดินทางชาวไทย
อโกด้าแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวเผยสิ่งที่นักเดินทางชาวไทยให้ความสำคัญมากที่สุดเมื่อค้นหาที่พักในปีพ.ศ. 2569 โดยจากการวิเคราะห์ฟีเจอร์การค้นหาที่ถูกใช้งานมากที่สุดบนแพลตฟอร์ม พบว่านักเดินทางในเอเชียยังคงให้ความสำคัญกับประเภทที่พัก ที่พักที่รวมอาหารเช้า และคะแนนรีวิวที่ดี ขณะเดียวกันที่พักที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และกลายเป็นเทรนด์ที่โดดเด่นในหมู่นักเดินทางชาวไทย
ในปีพ.ศ. 2569 ประเภทของที่พักกลายเป็นตัวกรองที่นักเดินทางชาวไทยใช้มากที่สุด คิดเป็น 19% ของการใช้งานตัวกรองทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่าการเลือกที่พักที่เหมาะสมยังคงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ในการวางแผนการเดินทาง ขณะเดียวกัน คะแนนรีวิวยังคงมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ โดยที่พักที่มีคะแนนตั้งแต่ 8 ขึ้นไปคิดเป็น 9% ของการใช้งานตัวกรองทั้งหมด
เทรนด์เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในพฤติกรรมนักเดินทางชาวไทย ที่หันมาให้ความสำคัญกับที่พักที่ไม่เพียงตอบโจทย์ความต้องการ แต่ต้องมอบประสบการณ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งได้รับการยืนยันจากผู้เข้าพักคนอื่น ๆ ด้วยอาหารและความสะดวกสบายเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกเดินทางของนักเดินทางชาวเอเชีย
สำหรับนักเดินทางชาวเอเชีย ตัวเลือกที่พักรวมอาหารเช้าเป็นคำค้นหายอดนิยมอันดับสอง โดยคิดเป็น 12% ของตัวเลือกทั้งหมด สะท้อนความต้องการความสะดวกและความคุ้มค่าในช่วงเริ่มต้นของวัน ทั้งนี้นักเดินทางชาวไทยก็ให้ความสำคัญกับตัวเลือกที่พักรวมอาหารเช้าเช่นกัน โดยมากถึง 13% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาค ตอกย้ำว่าอาหารเช้าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเลือกที่พัก นอกจากนี้นักเดินทางชาวไทยยังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายด้านอื่น ๆ เช่น โดยตัวกรองที่พักที่มีสระว่ายน้ำ (4%) และอ่างอาบน้ำ (2%) ติดอยู่ในกลุ่มยอดนิยม สะท้อนถึงความต้องการพื้นที่สำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลายระหว่าง การเข้าพักที่พักที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับนักเดินทางชาวไทย
นักเดินทางชาวไทยมีความแตกต่างจากนักเดินทางชาติอื่น ๆ ในภูมิภาค ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นต่อที่พักที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง โดยตัวเลือกนี้ไม่ติดอยู่ในกลุ่มตัวกรองยอดนิยมของประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย แต่ในประเทศไทยตัวเลือกนี้อยู่ในอันดับที่ 10 คิดเป็น 2% ของการใช้งานตัวกรองทั้งหมด
ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียที่มีตัวกรองที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมติดอยู่ในอันดับยอดนิยม สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางที่เริ่มชัดเจนมากขึ้น การที่ที่พักที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงติดอยู่ในรายการนี้ยังแสดงให้เห็นว่า นักเดินทางชาวไทยจำนวนมากขึ้นเริ่มวางแผนพาสัตว์เลี้ยงไปด้วยในช่วงวันหยุด ทำให้การเดินทางกลายเป็นประสบการณ์ที่ครอบคลุมทั้งครอบครัว โดยสัตว์เลี้ยงของพวกเขานับเป็นสมาชิกในครอบครัวด้วย
นักเดินทางชาวไทยให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นตั้งแต่ก่อนการเข้าพัก
ความยืดหยุ่นในด้านการจองและการชำระเงินเป็นสิ่งสำคัญที่นักเดินทางชาวไทยให้ความสำคัญในปี พ.ศ. 2569 โดยตัวเลือกยกเลิกฟรี และ ตัวเลือกการชำระเงินแบบยืดหยุ่น (อย่างละ 5%) ติดอยู่ในกลุ่มตัวกรองยอดนิยม สะท้อนถึงความต้องการการจองที่สามารถคืนเงินได้ และความสะดวกในการชำระเงิน ตัวเลือกการค้นหาอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ความหลากหลาย และความสะดวกสบาย ก็ยังติดอยู่ในกลุ่มตัวกรองยอดนิยมของนักเดินทางชาวไทยอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ที่จอดรถ (4%) และทำเลที่ตั้ง (2%) ซึ่งสะท้อนว่านักเดินทางชาวไทยให้ความสำคัญกับที่พักที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ หรือการเลือกที่พักในทำเลที่เดินทางได้อย่างสะดวก
นางสาวอรรคพร รอดคง, ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของอโกด้า เผยว่า “ในปี พ.ศ. 2569 นักเดินทางชาวไทยมีความความสำคัญกับประสบการณ์การเดินทางมากขึ้น ในด้านการวางแผนการเดินทาง โดยไม่ได้มองเพียงแค่การค้นหาที่พัก แต่ให้ความสำคัญกับการคัดสรรประสบการณ์การเดินทางที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของตนเอง ความชอบต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ด้านอาหาร การเดินทางที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง และความยืดหยุ่นที่มากขึ้น กำลังสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ให้บริการที่พัก โดยสามารถผุ้ให้บริการที่พักสามารถอำนวยความสะดวกให้ตรงตามความต้องการของนักเดินทาง ทั้งนี้อโกด้ายังช่วยให้นักเดินทาง ค้นหาที่พักที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น ผ่านประสบการณ์การค้นหาแบบเฉพาะบุคคล ตัวกรองที่ใช้งานง่าย และตัวเลือกที่พักที่หลากหลาย”
ด้วยตัวเลือกที่พักกว่า 6 ล้านแห่ง เส้นทางบินมากกว่า 130,000 เส้นทาง และกิจกรรมกว่า 300,000 รายการ อโกด้าช่วยให้นักเดินทางสามารถวางแผนและเชื่อมต่อทุกองค์ประกอบของการเดินทางได้ในที่เดียว