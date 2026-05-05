“โก โฮลเซลล์” พาเหรดแคมเปญหนุน “ไทยช่วยไทย”
จับมือพันธมิตร ลดค่าครองชีพ ช่วยผู้ประกอบการรายย่อย ฝ่ายุคต้นทุนแพง
โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมงานคิกออฟ โครงการจำหน่ายสินค้า “ไทยช่วยไทย” ลดภาระ ลดค่าครองชีพ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้การเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าของ โก โฮลเซลล์ โดยมี นางสาวอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานสื่อสารองค์กรและรัฐสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ ตลาดบางใหญ่ ซิตี้ จังหวัดนนทบุรี สถานที่จัดงาน ท่ามกลางบรรยากาศการจับจ่ายซื้อสินค้าราคาประหยัดของประชาชนอย่างคึกคัก
การคิกออฟกิจกรรมนี้ ภาครัฐมุ่งหวังนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายในราคาประหยัด ผ่านจุดครอบคลุม 878 อำเภอทั่วประเทศ ณ ที่ว่าการอำเภอใกล้บ้าน ภายใต้ชื่อ “ตลาดไทยช่วยไทย” ที่จะจัดขึ้น ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม (วันที่ 1, 8, 15, 22 และ 29 พฤษภาคม 2569) ซึ่ง โก โฮลเซลล์ ได้นำสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายด้วย ณ อ.เมืองชลบุรี อ.สันกำแพง-เชียงใหม่ อ.โกสุมพิสัย-มหาสารคาม อ.เมืองสงขลา อ.หนองวัวซอ-อุดรธานี อ.บางใหญ่-นนทบุรี อ.กระทู้-ภูเก็ต อ.เมือง-ภูเก็ต อ.เมือง-สมุทรปราการ
โก โฮลเซลล์ ได้ขานรับนโยบาย “ไทยช่วยไทย” ของภาครัฐ มาตั้งแต่เริ่มโครงการ ผ่านการต่อยอดสู่กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการผลักดันแคมเปญ “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งสาขา 14 แห่งทั่วประเทศ และรูปแบบออนไลน์ Application GO WHOLESALE ครอบคลุมการตลาดแบบ 360 องศา ผ่านการคัดสรรสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลกว่า 1,800 รายการ มาจัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาสูงสุดถึง 50% ครอบคลุมทั้งสินค้า Own Brand อาทิ A-CHOICE, SUPERSAVE, SIPP และ YIM ตลอดจน แบรนด์พันธมิตรอีกมากมาย หมุนเวียนกันนำเสนอสินค้าราคาคุ้มค่า ประหยัดค่าครองชีพ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 เดือน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่การบรรเทาค่าครองชีพในระยะยาว และช่วยเสริมเสถียรภาพในการวางแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
อีกหนึ่งแคมเปญสำคัญ “โชห่วย GO Plus ครั้งที่ 2 ซัมเมอร์นี้ มีแต่ได้ กำไรพุ่ง” ซึ่งร่วมกับพันธมิตร 85 แบรนด์ เพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก หรือร้านค้าโชห่วย ให้สามารถแข่งขันได้ ด้วยสินค้าที่มีต้นทุนราคาคุ้มค่าเพื่อไปจำหน่ายให้กับลูกค้าในชุมชนได้ในราคาประหยัด ตอกย้ำบทบาทการเป็น GO Solutions ที่นำเสนอกลยุทธ์ด้านราคาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การซื้อสินค้าในราคาที่คุ้มค่า การเข้าร่วมโปรแกรมสะสมยอดซื้อเพื่อรับสิทธิประโยชน์ “4 ต่อ” ทั้งการรับคูปองเงินสดผ่านแอปพลิเคชัน GO WHOLESALE มูลค่าสูงสุด 4,000 บาท สิทธิพิเศษจากพันธมิตรชั้นนำกว่า 85 แบรนด์ที่มอบส่วนลดสูงสุด 50% การเปิดพื้นที่ให้โปรโมทร้านผ่านโซเชียลมีเดีย การจัดไลฟ์สดให้พันธมิตรนำสินค้ามาลดราคาพิเศษแบบ Battle Deal และการมอบรางวัล “โชห่วย แชมเปี้ยน” ให้กับร้านค้าชุมชนรวม 42 ร้านทั่วประเทศ โดยแคมเปญดังกล่าวจัดขึ้นจนถึง 12 พฤษภาคม 2569
ด้านการสนับสนุนสินค้าเกษตร โก โฮลเซลล์ ก็เข้าร่วม “ขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2569” ของกระทรวงพาณิชย์ วางแผนรับซื้อผลไม้ฤดูกาล อาทิ ทุเรียน เงาะ และมังคุด ประมาณ 500 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 41% ช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทย พร้อมให้น้ำหนักมากขึ้นกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปิด เทศกาล “Thailand The Land of Tropical Fruits” ในทุกสาขา และกิจกรรม “บุฟเฟต์ทุเรียน & ผลไม้เมืองร้อน” ใน 11 สาขา รณรงค์การบริโภคและเพิ่มมูลค่าให้ผลไม้ไทย ทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั่วไป
นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม “Back To School 2026 เปิดเทอมใหญ่ สบายกระเป๋า” ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย พลัส ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียน รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีฐานลูกค้าเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา โดยนำสินค้าจำเป็นกว่า 300 รายการ มาลดราคาสูงสุด 50% ครอบคลุมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค วัตถุดิบอาหาร และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2569
การเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย” ครั้งนี้ ไม่เพียงตอกย้ำบทบาทการดำเนินธุรกิจค้าส่งได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐเท่านั้น แต่ยังต่อยอดการคิดแคมเปญของ โก โฮลเซลล์ ไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ รูปแบบ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ายุคปัจจุบันที่ ต้องการเฟ้นหาสินค้าราคาประหยัด ลดภาระ บรรเทาค่าครองชีพได้ ส่วนผู้ประกอบการรายเล็กๆ ก็ต้องการสินค้าที่สามารถนำมาบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อ ก้าวผ่านเศรษฐกิจแห่งความท้าทายไปด้วยกันให้ได้