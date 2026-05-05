เลโก้ ผนึกกำลัง สยามพารากอน เปิด “LEGO® Certified Store” ยิ่งใหญ่ที่สุด พร้อมปรากฏการณ์อีเว้นท์ “LEGO Star Wars The Most Wanted” หนึ่งเดียวในไทยเท่านั้น!!

เลโก้ กรุ๊ป ร่วมกับ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด และ สยามพารากอน สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ เปิดตัว LEGO® Certified Store แห่งใหม่ล่าสุดใจกลางกรุงเทพฯ ณ สยามพารากอน ด้วยคอนเซ็ปต์ร้านค้ารูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่ นับเป็นก้าวสำคัญของแบรนด์ในภูมิภาคเอเชีย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์ค้าปลีกและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ให้กับผู้บริโภคชาวไทย พร้อมนำเสนอประสบการณ์ที่ผสานโลกแห่งจินตนาการ เทคโนโลยี และอัตลักษณ์ความเป็นไทยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
เซดริค รูสส์ ผู้จัดการทั่วไป กำกับดูแลประเทศอินเดียและกลุ่มตลาดเอเชียแปซิฟิก The LEGO Group กล่าวว่า “การเปิดตัว LEGO® Certified Store ณ สยามพารากอนในครั้งนี้ เป็นหมุดหมายสำคัญยิ่งของ The Lego Group ในประเทศไทย โดยได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่มอบประสบการณ์แบรนด์อย่างลึกซึ้งและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง พร้อมสะท้อนอัตลักษณ์ไทย ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง DKSH และสยามพารากอน
LEGO® Certified Store ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ของ Siam Paragon ถ่ายทอดคอนเซ็ปต์ร้านรูปแบบใหม่ที่ต่อยอดจากสาขาชั้นนำทั่วโลก สู่ “Playground แห่งจินตนาการ” ที่ผสานประสบการณ์อินเทอร์แอคทีฟ การเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ไว้อย่างครบวงจร
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือดีไซน์หน้าร้านที่โดดเด่นด้วย LEGO Brick สีแดงขนาดใหญ่ สร้างการจดจำในระดับสากล ขณะที่ภายในร้านได้ผสานแรงบันดาลใจจาก วัดพระแก้ว” ถ่ายทอดผ่านงานออกแบบอย่างวิจิตรประณีต LEGO Art Installation สุดวิจิตร ใช้เวลากว่า 360 ชั่วโมง ด้วยตัวต่อมากกว่า 155,000 ชิ้น สะท้อนความงดงามทางวัฒนธรรมไทยได้อย่างร่วมสมัย
นอกเหนือจากการเปิดตัวร้านยิ่งใหญ่ LEGO ยังได้ยกระดับประสบการณ์สู่ระดับจักรวาลกับปรากฏการณ์
อีเว้นท์ “LEGO Star Wars The Most Wanted” หนึ่งเดียวในไทย ผ่านกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟแบบเต็มรูปแบบ ต่อเนื่อง 10 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 4 – 13 พ.ค. 2569 ณ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน
พื้นที่แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ถูกเนรมิตให้กลายเป็น Immersive Experience Space ที่ตื่นตาตื่นใจ ถ่ายทอดโลก Star Wars อย่างสมจริง พร้อมกิจกรรมไฮไลต์ที่ออกแบบเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในทุกมิติ ทั้ง LEGO Brick Zone สำหรับการสร้างสรรค์อย่างอิสระ, Photo Zone และ Photo Station ที่ยกบรรยากาศกาแล็กซีมาไว้ใจกลางเมือง รวมถึง Meet & Greet สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเหล่า Imperial Characters และ Troopers ที่มาสร้างสีสันตลอดช่วงเวลาการจัดงาน
โดยปรากฏการณ์อีเว้นท์ครั้งนี้สะท้อนศักยภาพของ LEGO® ในการสร้าง “Experiential Event” ระดับแลนด์มาร์ก ที่ผสานความบันเทิง จินตนาการ และการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคเข้าไว้ด้วยกันอย่างโดดเด่น พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้ Siam Paragon ในฐานะ Global Lifestyle Destination และศูนย์กลางรีเทลระดับโลก