MEA เตือนประชาชนรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง แนะตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ห่วงใยความปลอดภัยประชาชน หลังกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศพบสภาพอากาศร้อนจัดและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่ง พร้อมแนะวิธีป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และขอให้ระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงที่อาจพัดสิ่งของไปพาดทับสายไฟฟ้า หรือทำให้กิ่งไม้หักโค่นล้มทับเสาไฟฟ้าจนเกิดไฟฟ้าดับ รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้โครงสร้างเหล็กหรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในช่วงที่มีฝนตกหนัก
ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับประชาชน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน MEA ขอแนะนำข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
- ตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตรวจเช็กกิ่งไม้ที่อาจพาดสายไฟฟ้าให้เรียบร้อย รวมถึงป้ายโฆษณาและหลังคาบ้านให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายใน หากพบสายไฟชำรุด มีรอยไหม้ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเปียกชื้น ห้ามใช้งานโดยเด็ดขาด และควรติดตั้งสายดินพร้อมเบรกเกอร์ตัดไฟรั่ว (RCD)
- เมื่อเกิดฝนตกหนัก หากเกิดน้ำท่วมขังในระดับที่อาจถึงเต้ารับไฟฟ้า ให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านผ่านเบรกเกอร์หลักทันที และหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกชื้น
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของ MEA ได้ทุกที่ทุกเวลา หากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้ผ่านทาง Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th