“มูลนิธิศุภชัย–บุษดี”- “เครือซีพี” ร่วม หมอออร์โธฯ สร้างโอกาสเข้าถึงการรักษาทั่วประเทศ หนุนภารกิจ ‘ชวนก้าว’ สำเร็จ ยอดบริจาคทะลุ 100 ล้านบาท

โครงการเดิน–วิ่งการกุศล “หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล” ณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วประเทศกว่า 70,000 คน และยอดบริจาคที่ทะลุ 100 ล้านบาท โดยภายในงาน นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการมูลนิธิศุภชัย–บุษดี เจียรวนนท์ และนางบุษดี เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิศุภชัย–บุษดี เจียรวนนท์ และ นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและดิจิทัล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นางสาวมนสินี นาคปนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด ตลอดจนพนักงานบริษัทในเครือฯ และประชาชน ได้ร่วมเดิน-วิ่งการกุศลอย่างพร้อมเพรียง สะท้อนบทบาทของการลงมือทำจริงและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาโรคกระดูกและข้อให้กับผู้ป่วยไทย
ความสำเร็จของโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นจากการที่นางบุษดี เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิศุภชัย-บุษดี เจียรวนนท์ ได้มีโอกาสพูดคุยกับ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (RCOST) ผู้ริเริ่มโครงการ ก่อนจะนำไปสู่การสนับสนุนอย่างจริงจังจากมูลนิธิศุภชัย–บุษดี เจียรวนนท์ และการผนึกกำลังของเครือข่ายพันธมิตรในวงกว้าง
นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการมูลนิธิศุภชัย-บุษดี เจียรวนนท์ กล่าวว่า “หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนและมีความหมายต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยมุ่งช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านกระดูกและข้อ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจำนวนมากในต่างจังหวัด ขณะเดียวกัน โครงการนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งนับเป็นโครงการที่ได้เห็นพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนและสามารถขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมได้อย่างกว้างขวาง”
ด้านนางบุษดี เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิศุภชัย-บุษดี เจียรวนนท์ กล่าวว่า “โครงการนี้สะท้อนพลังของการให้ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทุกการสนับสนุนจะถูกนำไปใช้เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในภูมิภาคต่าง ๆ อย่างตรงจุด ปัจจุบันยังมีผู้ป่วยโรคข้อกระดูกจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการรอคอยอุปกรณ์ การเดินทาง หรือข้อจำกัดด้านทรัพยากร ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนและทำให้การรักษายากขึ้น โครงการนี้จึงไม่ใช่เพียงการระดมทุน แต่เป็นการช่วยย่นระยะทางระหว่างผู้ป่วยกับโอกาสในการรักษา”
ขณะที่ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (RCOST) กล่าวว่า “โครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะยกระดับการรักษาด้านกระดูกและข้อ ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในสาขาที่หลายโรงพยาบาล โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ยังขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย การชวนก้าวในครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้น เพราะแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนได้หลอมรวมเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้โครงการ ‘หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล’ ประสบความสำเร็จ มียอดบริจาคสะสมทะลุเป้าหมาย 100 ล้านบาท โดยงบประมาณทั้งหมดจะถูกนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านกระดูกและข้อ เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนจำนวน 13 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วย ลดระยะเวลาการรอคอย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของวงการสาธารณสุขไทย”
บรรยากาศในงานวิ่ง “หมอออร์โธฯ ชวนก้าวฯ” เป็นการรวมพลังนักวิ่งถึง 20,000 คน ที่ร่วมสนุกสนานและอิ่มเอมใจ ไปพร้อมกับความน่ารักของ “หมีเนย” ตัวแทนความสดใสของโครงการฯ ที่นำขยับร่างกายบนเวที ก่อนปล่อยตัวนักวิ่งสู่สนามจริง พร้อมการรวมพลังครั้งใหญ่ของคนบันเทิงจิตอาสาสายสุขภาพจากหลายภาคส่วน รวมถึง คุณตั้ก มยุรา เศวตศิลา ศิลปินจาก I AM และ WAYDAY และผู้ประกาศจาก TNN ร่วมกิจกรรมพร้อมเหล่านักวิ่งทั้งหลายในงาน นักวิ่งทุกคนตั้งใจพิชิตระยะทาง พร้อมรับเหรียญรางวัลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่องานนี้ ปิดฉากกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลแห่งปีลงอย่างประทับใจ ปลุกพลังบุญและการใส่ใจสุขภาพ
ซึ่งยอดบริจาค 100 ล้านบาท จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านกระดูกและข้อให้แก่ 13 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ / โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน / โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม / โรงพยาบาลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ / โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร / โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย / โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ / โรงพยาบาลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี / โรงพยาบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี / โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร / โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี
เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเข้าถึงระบบสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกพื้นที่ โดยได้อำนวยความสะดวกในการรับบริจาคผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง พร้อมระดมพลังพนักงานทุกกลุ่มธุรกิจร่วมกิจกรรมนี้เช่นกัน ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา “3 ประโยชน์” ที่คำนึงถึงประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร ตอกย้ำบทบาทของเครือฯ ในฐานะองค์กรเทคโนโลยีที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย
สำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคผ่านโครงการ ‘หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล’ ได้ที่บัญชี ศิริราชมูลนิธิ หรือ แอปพลิเคชัน TrueMoney ให้โครงการ ”หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล“ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน นี้ เพื่อขยายโอกาสสู่อีกหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศต่อไป