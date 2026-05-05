"จระเข้" คว้ารางวัลบูทยั่งยืน “ASA 100 Sustainable : Toward Sustainable ASA Architect Expo” ในงานสถาปนิก’69

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตอกย้ำบทบาทผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งครบวงจร ด้วยการคว้ารางวัลบูทยั่งยืน ระดับ SILVER “ASA 100 Sustainable : Toward Sustainable ASA Architect Expo” จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ บนเวทีงานสถาปนิก บนเวทีงานสถาปนิก จากบูทแนวคิดสุดล้ำ “JORAKAY EXPERT PAVILION” ที่พลิกนิยามการออกแบบสู่ต้นแบบของการสร้างสรรค์ที่คำนึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม
ดร.จิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจระเข้ในการนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้งาน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เราเชื่อว่าการออกแบบที่ดีต้องเริ่มต้นตั้งแต่แนวคิดและสามารถต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง “JORAKAY EXPERT PAVILION” จึงเป็นพื้นที่ที่หลอมรวมดีไซน์ นวัตกรรม และความยั่งยืน ผ่านการเลือกใช้วัสดุและโครงสร้างธรรมชาติ และต่อยอดเป็นประสบการณ์ที่เปิดมุมมองใหม่ให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสแนวคิดการก่อสร้างแห่งอนาคต ผ่านโครงสร้าง การเลือกใช้วัสดุ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกมิติของงานก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่ง พร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ "Build Today, Beyond Tomorrow สร้างวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนกว่า" เพื่อยกระดับมาตรฐานวัสดุก่อสร้างให้ตอบโจทย์ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนในระยะยาว”
ไฮไลต์สำคัญของบูท JORAKAY EXPERT PAVILION ในปีนี้ คือการการออกแบบด้วยการใช้โครงสร้างแบบ Modular System จากไม้อัดสนป่าปลูกวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัสดุคาร์บอนต่ำ แข็งแรง และสามารถถอดประกอบเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยใช้ชิ้นส่วนมากกว่า 1,000 ชิ้น เพื่อลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สะท้อนแนวคิด Circular Design และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกขั้นตอนของแบรนด์ สอดคล้องกับคอนเซปต์ “สติมา : ปัญญา : พร้อม(ท์)” ด้วยการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับ “ความเข้าใจชีวิต” เพราะการพัฒนานวัตกรรมที่ดี ต้องเริ่มจากการตระหนักรู้และเข้าใจรากฐานเพื่อเตรียมพร้อมสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ จระเข้ยังคงมุ่งมั่นเติมเต็มความสุขที่ยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ในการหมุนเวียนทรัพยากรที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยนำชิ้นส่วนโครงสร้างแบบ Modular System ในการจัดนิทรรศการไปผ่านกระบวนการอัปไซเคิล (Upcycle) สร้างสรรค์ (Creative Repurposing) และเพิ่มมูลค่า (Value Added) ให้เป็นชุดโต๊ะ-เก้าอี้ ที่สวยงามส่งมอบให้กับหน่วยงานสาธารณะประโยชน์เพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป
จระเข้ยังเดินหน้ายกระดับผลิตภัณฑ์และบริการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมก่อสร้างครบวงจร “JORAKAY EXPERT” ผ่านการผสานองค์ความรู้ เทคโนโลยี และบริการคุณภาพ ครอบคลุมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ (Product) นวัตกรรม (Innovation) เครือข่ายระดับสากล (International) ช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย (Channel) การพัฒนาบุคลากร (Academy) และการดูแลลูกค้า (Contact Center) เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม การได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นการยืนยันศักยภาพด้านการออกแบบบูทที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสะท้อนถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของจระเข้ ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน และร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยสู่อนาคตที่ดีกว่า