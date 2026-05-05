สยาม ทาคาชิมายะ เปิดตัว 'Global Privilege' ยกระดับทุกคะแนนสะสมสู่ประสบการณ์ช็อปปิง เชื่อมต่อเครือข่ายห้างญี่ปุ่นที่แกร่งที่สุดในเอเชีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเวียดนาม

กรุงเทพมหานคร (5 พฤษภาคม 2569) – สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าสัญชาติญี่ปุ่นระดับตำนาน ณ ไอคอนสยาม ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วยเครือข่ายห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ประกาศยกระดับสิทธิประโยชน์สมาชิกอย่างไร้พรมแดน (Global Connectivity) มอบประสบการณ์พิเศษให้สมาชิกนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นบัตรกำนัลเพื่อใช้ช็อปปิง ณ ห้างทาคาชิมายะใน 3 ประเทศจุดหมายปลายทางยอดนิยม ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
คุณอัตสึชิ โอะคูโมริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ทาคาชิมายะ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เป้าหมายของสยาม ทาคาชิมายะ คือการเชื่อมต่อเครือข่ายห้างญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับสิทธิประโยชน์สมาชิกสู่ ‘Global Privilege’ ที่จับต้องได้จริง โดยตั้งใจให้บัตรสมาชิกสยาม ทาคาชิมายะ ในมือของลูกค้าทุกคนเป็นมากกว่าแค่บัตรสะสมคะแนน แต่เป็นใบเบิกทางที่ทรงพลังสู่ประสบการณ์การช็อปปิงระดับลักชูรีในต่างแดน ไม่ว่าลูกค้าจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่น สิงคโปร์ หรือเวียดนาม ลูกค้าจะได้รับการต้อนรับด้วยมาตรฐานเดียวกันภายใต้เครือห้างฯ ทาคาชิมายะ เพื่อตอกย้ำว่าเราคือห้างญี่ปุ่นเพียงแห่งเดียวในไทยที่พร้อมเชื่อมโยงโลกสากลเข้าหาคุณ และพร้อมที่จะดูแลลูกค้าคนสำคัญของเราให้รู้สึกพิเศษเสมอที่ทาคาชิมายะทุกสาขาทั่วโลก”
รายละเอียดอัตราการแลกคะแนนเพื่อยกระดับประสบการณ์ช็อปปิง
• ประเทศญี่ปุ่น: ทุก 6,300 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลมูลค่า 3,000 เยน
• ประเทศสิงคโปร์: ทุก 7,300 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลมูลค่า 30 ดอลลาร์สิงคโปร์
• ประเทศเวียดนาม (โฮจิมินห์): ทุก 6,500 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลมูลค่า 500,000 ดอง
*อัตราแลกเปลี่ยน ณ เดือนเมษายน 2569 และอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ความมุ่งมั่นในครั้งนี้ สะท้อนถึงศักยภาพของเครือข่ายทาคาชิมายะที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก โดยสมาชิกชาวไทยสามารถนำเอกสิทธิ์นี้ไปสัมผัสประสบการณ์ช็อปปิง ณ แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลกของห้างทาคาชิมายะ ในกรุงโตเกียวและโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น, Takashimaya Singapore ถนนออร์ชาร์ด ประเทศสิงคโปร์ และ Ho Chi Minh City Takashimaya ณ ไซง่อนเซ็นเตอร์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งทุกแห่งพร้อมให้การต้อนรับสมาชิกด้วยมาตรฐานบริการแบบ Omotenashi หรือการต้อนรับด้วยความจริงใจอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทาคาชิมายะ
พิเศษ! สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ร่วมเปิดประตูสู่ประสบการณ์เหนือระดับได้ง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิก สยาม ทาคาชิมายะ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับทันทีคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อช็อปครบ 500 บาทขึ้นไป พร้อมสะสมคะแนนจากทุกการใช้จ่าย (25 บาท รับ 1 คะแนน) โดยคะแนนสะสมทุก 800 คะแนน สามารถแลกรับคูปองเงินสด 100 บาท สามารถใช้ช็อปต่อได้ทันที นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญโปรโมชั่นสุดคุ้มและกิจกรรม เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะสมาชิกตลอดทั้งปี ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ทันที ณ จุดแคชเชียร์ทุกชั้น ทุกแผนก ภายในห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ เพื่อเริ่มต้นสะสมคะแนนสู่เอกสิทธิ์ช็อปปิงไร้พรมแดน Global Privilege ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สำหรับการแลกรับสิทธิ์เพื่อความคล่องตัวในการเดินทาง สมาชิกที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์บริการลูกค้า (Customer Service) ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม ก่อนการเดินทาง ตรวจสอบคะแนนสะสมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @siamtakashimaya หรือเว็บไซต์ www.siamtakashimaya.co.th