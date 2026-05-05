การบินไทย เปิดแนวคิดการตลาด “ออสโลทริปถัดไป เลือกการบินไทยเท่านั้น” ผนึกพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ตอกย้ำศักยภาพเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ - ออสโล
กรุงเทพฯ – พฤษภาคม 2569 – บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวแนวคิดการตลาด “ออสโลทริปถัดไป เลือกการบินไทยเท่านั้น” เสริมความแข็งแกร่งด้านกลยุทธ์สนับสนุนการขาย กระตุ้นการตัดสินใจเดินทางของผู้บริโภคสู่ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียและนอร์ดิก โดยใช้เส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ – ออสโลเป็นจุดตั้งต้น พร้อมจับมือกับภาคีพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ย้ำภาพลักษณ์การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติที่เชื่อมต่อผู้โดยสารสู่จุดหมายปลายทางระดับโลก
“ออสโลทริปถัดไป เลือกการบินไทยเท่านั้น” เป็นแคมเปญการสื่อสารที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพเส้นทางบินสู่ออสโล ประเทศนอร์เวย์ ที่ยังคงเป็นจุดหมายที่ได้รับความนิยมในช่วงปีที่ผ่านมา โดย การบินไทย ได้กลับมาเปิดเส้นทางบินตรง กรุงเทพฯ - ออสโล ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางของผู้โดยสาร และเชื่อมการเดินทางจากประเทศไทยและประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปยังปลายทางในทวีปยุโรปเหนือได้อย่างสะดวกสบายไร้รอยต่อ ทั้งนี้ การสื่อสารแคมเปญดังกล่าวจะเกิดขึ้นผ่านช่องทางสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ตลอดช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นผู้บริโภคในเขตเมืองที่มองหาประสบการณ์การเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพสูง ผ่านสื่อในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีกำหนดเผยแพร่เร็วๆ นี้ รวมถึงสื่ออื่นๆ จากการผนึกกำลังกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทั้งพันธมิตรในประเทศ ได้แก่ ศูนย์การค้าระดับลักชัวรี่ใจกลางเมือง และพันธมิตรต่างประเทศ ได้แก่ Avinor ผู้ประกอบการสนามบินของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นภาคีสำคัญผู้มีบทบาทสนับสนุนกิจกรรมการตลาดของเส้นทางบินกรุงเทพฯ-ออสโลมาโดยตลอดตั้งแต่ปีที่ผ่านมา
ภายใต้แนวคิดนี้ ล่าสุด การบินไทย ได้ต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรภายในประเทศ ผ่านการสนับสนุนแคมเปญท็อปสเปนเดอร์ (Top Spender) ของศูนย์การค้าชั้นนำของกรุงเทพฯ โดยเริ่มจากความร่วมมือกับ เกษรวิลเลจ (Gaysorn Village) ที่ การบินไทย สนับสนุนรางวัลตั๋วโดยสารไป - กลับ ชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ – ออสโล แก่ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดภายในเกษรวิลเลจ ครอบคลุมแคมเปญตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายปี 2569 และในอีกด้านหนึ่ง ก็ยังได้จับมือกับ เอ็มดิสทริค (Em District) เปิดตัวแคมเปญลักษณะเดียวกันเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา นับเป็นการผสานโลกของการเดินทางเข้ากับประสบการณ์การช้อปปิ้งระดับไฮเอนด์ได้อย่างลงตัว
การบินไทยนำเสนอจุดเด่นของเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ – ออสโล ด้วยตารางบินที่ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ พร้อมมาตรฐานบริการระดับสากลที่ผสานความใส่ใจแบบไทย ครอบคลุมตั้งแต่บริการอาหาร เครื่องดื่ม ระบบความบันเทิง ไปจนถึงชุด Amenity Kit ที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบายและเหนือระดับตลอดทั้งเส้นทางเพื่อสื่อสารจุดแข็งของเส้นทางบินตรงไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง