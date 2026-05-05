ชลบุรี–CPF ชวนชิม–ช้อป ‘คาราวานซีพีเอฟ ลดค่าครองชีพ’ ยกทัพของกินคุณภาพสู่ชุมชน

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF จัดมหกรรม “คาราวานซีพีเอฟ ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน” ประจำปี 2569 ระหว่างวันนี้ ถึง 8 พฤษภาคม ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอาหารคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ สะท้อนบทบาทของภาคเอกชนในการร่วมดูแลคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน
ภายในงาน CPF ยกทัพผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ ครอบคลุมทั้งอาหารพร้อมรับประทาน อาหารสด อาหารแช่แข็ง ของทานเล่น และเครื่องดื่ม จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ CP ห้าดาว เชสเตอร์ สตาร์คอฟฟี่ Food World แล ซีพี-เมจิ ที่สด สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ มาจำหน่ายในราคาพิเศษ ลดสูงสุด 40% มากกว่า 100 รายการ เฉพาะงานนี้
นอกจากนี้ ยังมีโซน “ชิม–ช้อป–เพลิน” รวมเมนูอร่อยและสินค้า OTOP ของดีประจำจังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น พร้อมร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมไฮไลต์ “CPF มวยมันส์ สนั่นโลก” ศึกชิงแชมป์ WBC ASIA รุ่นซูเปอร์ฟลายเวท (115 ปอนด์) ระหว่าง “กุมารดอย เพชรอคาเดมี่” พบ “อาคิระ โฮชุยามะ” ในวันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 16.00–18.00 น.
ทั้งนี้ มหกรรม “คาราวานซีพีเอฟ ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน” เปิดให้เข้าร่วมฟรี เวลา 10.00–21.00 น. จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี