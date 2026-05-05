BEM แจ้งเบี่ยงการจราจร 5 – 13 พ.ค. 22.00 – 04.00 น. ทางด่วนตลิ่งชัน ก่อนลงบางโพ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ประชาสัมพันธ์แจ้งเบี่ยงการจราจร บริเวณก่อนทางลง ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 (วงศ์สว่าง – บางโพ) เนื่องจากมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ซึ่งผู้ใช้ทางยังสามารถสัญจรได้ตามปกติในช่องจราจรที่เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 พฤษภาคม 2569 เวลา 22.00 – 04.00 น.
ทั้งนี้ BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง โปรดสังเกตป้ายเตือนจราจร ป้ายไฟ ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ได้จัดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ สามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 02 555 0255