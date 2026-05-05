เซเว่น อีเลฟเว่น ประกาศผลผู้ชนะ Cup Design Contest หนุนไอเดียต่อยอดสู่แก้ว GULP -Slurpee แห่งอนาคต

GULP และ Slurpee เครื่องดื่มของคนรุ่นใหม่ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)และ บริษัท หาดทิพย์ จํากัด (มหาชน) ตอกย้ำบทบาทในการสนับสนุนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ “Cup Design Contest” เวทีประกวดออกแบบที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ภายใต้ธีม “GULP และ Slurpee ความสนุกในสไตล์คุณ” และ “ร้าน 7-Eleven ในความฝันของคุณ” เพื่อเฟ้นหาแนวคิดใหม่ ๆ ที่สามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ได้จริง
โครงการนี้สะท้อนแนวคิดสำคัญในการผลักดันผลงานของคนรุ่นใหม่ให้ก้าวไกลกว่าการเป็นเพียงผลงานบนกระดาษ แต่เป็นโอกาสในการพัฒนาไอเดียสู่การใช้งานจริง ผ่านการออกแบบแก้วเครื่องดื่มที่เชื่อมโยงศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภครุ่นใหม่เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
หลังได้รับกระแสตอบรับอย่างคึกคักจากผู้เข้าร่วมทั่วประเทศ ล่าสุดได้มีการประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะอย่างเป็นทางการ โดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การออกแบบแก้ว GULP และการออกแบบแก้ว Slurpee ประเภทละ 40,000 บาท เพื่อสนับสนุนและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่
สำหรับรางวัลการออกแบบแก้ว GULP ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายอธิราช เจริญศรี รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายยศพล อ่อมทอง และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวจิตรลดา หิรัญวัชนะ และนายชวิธน์ จักรานุกูล
ส่วนรางวัลการออกแบบแก้ว Slurpee ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายพชรเกียรติ แก้วมณี รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายฐาปกรณ์ คะโลรัมย์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวษริกา ยอดสร้อย และนางสาวอาภาภิรมณ์ วงษ์ยิ้มใย
Cup Design Contest ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมการประกวด แต่เป็นเวทีที่ช่วยเปิดประตูให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพด้านศิลปะและการออกแบบ ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างความมั่นใจ และจุดประกายให้เยาวชนไทยกล้าคิด กล้าสร้างสรรค์ และกล้าพัฒนาต่อยอดผลงานของตนเอง
GULP และ Slurpee เครื่องดื่มของคนรุ่นใหม่ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคต การเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสนับสนุนการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และผลักดันศักยภาพของนักสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับที่กว้างขึ้น