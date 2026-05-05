รถไฟฟ้าสีเหลืองเปลี่ยนล้อชุดใหม่ครบ 30 ขบวนแล้ว “สีชมพู” เหลือ 27 ขบวน เสร็จใน ก.ค.นี้ เพิ่มล็อก 2 ชั้นกันหลุด

รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปลี่ยนชุดล้อประคองใหม่แบบล็อก 2 ชั้นเสร็จครบทั้ง 30 ขบวนแล้ว ส่วนสีชมพูเปลี่ยนล้อใหม่เสร็จแล้ว 15 ขบวน คาดครบทั้ง 42 ขบวนในเดือน ก.ค. 2569 โดยแผนจะดำเนินการได้เดือนละ 6-7 ขบวน มั่นใจระบบป้องกันเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้งาน
รายงานข่าวแจ้งว่า จากที่บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง) ช่วงลาดพร้าว-สำโรง และ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนชุดล้อประคอง (Guide Wheel) รถไฟฟ้าทั้ง 2 สายใหม่ โดยมีการออกแบบเป็นระบบล็อก 2 ชั้น ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์ยึดเพื่อเป็นตัวล็อกอีกชั้นป้องกันล้อหลุดร่วง เพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้งานมากขึ้น หลังมีการทดสอบจนมีความมั่นใจจึงได้ทยอยเปลี่ยนชุดล้อใหม่ ล่าสุดรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้ดำเนินการเปลี่ยนชุดล้อประคองใหม่เสร็จเรียบบร้อยทั้ง 30 ขบวนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2569 ที่ผ่านมา
ส่วนรถไฟฟ้าสายสีชมพูดำเนินการเปลี่ยนชุดล้อประคองใหม่เสร็จเรียบร้อย 15 ขบวน โดยรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีทั้งหมด 42 ขบวน แผนงานจะดำเนินการเปลี่ยนชุดล้อใหม่ได้เดือนละ 6-7 ขบวน คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือน ก.ค. 2569 โดยปัจจุบันชุดล้อใหม่อีก 27 ขบวนที่เหลือ ได้จัดส่งมาเรียบร้อยแล้ว
เนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเกิดล้อประคอง (Guide Wheel) หลุดเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2567 ทำให้ บริษัท อัลสตอม ผู้ผลิต ทำการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว โดยมีการออกแบบชุดล้อใหม่ให้มีตัวล็อกเพิ่มขึ้นอีกชั้น โดยเพิ่ม 6 จุดบนฝาครอบของชุดล้อประคองและเปลี่ยนวัสดุจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์ เป็นเหล็กชนิด Q355NE เพิ่มความแข็งแรง โดยโมโนเรล 1 ขบวนมีล้อประคอง 48 ล้อ รวมทั้ง 2 สายมีจำนวน 72 ขบวน มีล้อทั้งสิ้น 3,456 ล้อ
ปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 5 หมื่นคน-เที่ยวต่อวัน ส่วนสายสีชมพูมีผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 7-8 หมื่นคน-เที่ยวต่อวัน อย่างไรก็ตาม คาดว่าจำนวนผู้โดยสารจะเพิ่มสูงขึ้น หากนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้าอัตราเดียว ซึ่งไม่มีการเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนและเก็บค่าโดยสารแบบหมาทั้งวัน