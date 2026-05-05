‘พิพัฒน์’ ดันสร้าง "วงแหวนหาดใหญ่" งบ 4.1 หมื่นล้านสร้างเต็มวงในปี 80-เร่งออกแบบ MR1 "นครสวรรค์-สมุทรสาคร" ผุดมอเตอร์เวย์ & คลองระบายน้ำ

“พิพัฒน์” เร่งยกระดับถนนภาคใต้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจพร้อมแก้ปัญหาน้ำท่วมครบวงจร ชู "วงแหวนหาดใหญ่" ชง ครม.เคาะงบอีก 4.1 หมื่นล้านบาท สร้างเต็มวงในปี 80 ลุยออกแบบ MR1 นครสวรรค์-นครปฐม -สมุทรสาคร ผุด "มอเตอร์เวย์-รถไฟคลองระบายน้ำ" ตรงปากน้ำโพสู่อ่าวไทย เพิ่มประโยชน์ระบายน้ำร่วมขนส่ง Logistic
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ให้นโยบายกรมทางหลวง (ทล.) เร่งพัฒนาโครงข่ายถนนในพื้นที่ภาคใต้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและบูรณาการรับมือน้ำท่วม เช่น โครงข่ายถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่แก้ปัญหาการจราจร และการศึกษาพัฒนา ทล.4 (เพชรเกษม) และ ทล.41 ให้เป็นมอเตอร์เวย์ และทางแนวใหม่เชื่อมสตูล-สงขลา-ปัตตานี เพื่อลดความแออัดและรองรับปริมาณการจราจรเชื่อมต่อกรุงเทพฯ ลงสู่ ภาคใต้ โดยเฉพาะช่วง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถึง จ.สงขลา ระยะทางประมาณ 732 กม. เนื่องจากที่ผ่านมามีการพัฒนาล่าช้ากว่าภูมิภาคอื่น และยกระดับโครงข่ายถนนและการบริหารจัดการน้ำ โดยสำรวจและออกแบบทางหลวงโดยคำนึงถึงทิศทางการไหลของน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม
นอกจากนี้ ให้เร่งรัดโครงข่าย MR-MAP ตามแผนแม่บทให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว (MR1 ช่วงนครปฐม-นครสวรรค์) โดยบูรณาการร่วมกับการพัฒนาระบบรางและคลองระบายน้ำฝั่งตะวันตก เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมทางหลวงพร้อมขับเคลื่อนภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันกำลังเร่งผลักดันแผนแม่บท MR-MAP, การพัฒนาทางแนวใหม่เชื่อมโยงสตูล-สงขลา, โครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ตลอดจนการแก้ปัญหาจราจรในเมืองท่องเที่ยวสำคัญ
รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทางรวม 66.845 กิโลเมตร วงเงินกว่า 45,305 ล้านบาท กรมทางหลวง เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการตามนโยบายโครงการ Quick-win มีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพเมืองหาดใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ พร้อมแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างเป็นระบบปี โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ บูรณาการพัฒนาถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ ร่วมกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จครบวงแหวนภายในปี 2580
ทั้งนี้ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ระยะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างระยะที่ 1 ระยะทาง 7.182 กิโลเมตร (ค่าก่อสร้าง 1,268.7 ล้านบาท ค่าเวนคืน 2,109.3 ล้านบาท) คาดแล้วเสร็จเปิดให้บริการปี 2570
ส่วนที่เหลืออีก 59.66 กิโลเมตรมีรายละเอียดโครงการครบถ้วนแล้ว ใช้งบประมาณ 41,927 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 25,865 ล้านบาท และค่าเวนคืนที่ดิน 18,062 ล้านบาท เริ่มการเวนคืนจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในปี 2570
ประกอบด้วยระยะที่ 2 ระยะทางรวม 24.681 กม. (ค่าก่อสร้าง 10,290 ล้านบาท ค่าเวนคืน 7,101 ล้านบาท) ก่อสร้างปี 2571-2575 ระยะที่ 3 ระยะทางรวม 34.982 กม. (ค่าก่อสร้าง 13,575 ล้านบาท ค่าเวนคืน 10,961 ล้านบาท) ก่อสร้างปี 2576-2580
@เร่งออกแบบ MR1 นครสวรรค์-นครปฐม-สมุทรสาคร ผุดมอเตอร์เวย์-คลองระบายน้ำ/เดินเรือ
สำหรับแผนแม่บท MR-MAP มีโครงการที่จะผลักดัน 3 โครงการ ประกอบด้วย MR1 นครสวรรค์-นครปฐม-สมุทรสาคร ระยะทาง 224 กม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาออกแบบโดยจะเป็นการก่อสร้างถนนลักษณะผสมผสานที่มีทั้งมอเตอร์เวย์ ระบบราง และคลองระบายน้ำไปพร้อมกัน แนวเส้นทางนี้จะเป็นเหมือนคลองระบายน้ำขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยา (เจ้าพระยาเส้นที่ 2) จากปากน้ำโพผ่านนครปฐมออกสู่อ่าวไทย เพื่อช่วยระบายน้ำ หลากและใช้ขนส่งสินค้าเกษตรและวัสดุก่อสร้างทางเรือจากภาคกลางสู่อ่าวไทยไปยังแหลมฉบังได้ รวมถึงแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างได้อย่างเบ็ดเสร็จ
MR2 ชลบุรี (แหลมฉบัง)-นครราชสีมา ระยะทาง 315 กม. โดยช่วงชลบุรี (แหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างออกแบบ ส่วนช่วงปราจีนบุรี- นครราชสีมา อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม วงเงินลงทุนกว่า 2.15 แสนล้านบาท
MR10 วงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ระยะทาง 261 กม. มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปัจจุบันอยู่ระหว่างออกแบบ วงเงินลงทุนกว่า 1.5 แสนล้านบาท