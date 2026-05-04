กทพ.ตรวจแล้ว ทางด่วน”บูรพาวิถี”ใช้งานได้ปกติ ไฟไหม้รถบรรทุก ไม่กระทบโครงสร้าง

กทพ. แจ้งทางพิเศษบูรพาวิถี สามารถใช้ทางได้ตามปกติ หลังเกิดเหตุ รถบรรทุกไฟไหม้บนถนนบางนา–ตราด เสียหาแค่ยผิวคอนกรีต ไม่กระทบโครงสร้าง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จากกรณีเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกบนถนนเทพรัตน (บางนา–ตราด) บริเวณ กม.40+500 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 19.30 น. โดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงจากแบตเตอรี่ลิเธียม ทำให้เกิดความร้อนสูงและมีการระเบิดต่อเนื่อง โดยเปลวไฟจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ผิวคอนกรีตของทางพิเศษบูรพาวิถีบางส่วนได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ กทพ. ได้สั่งการให้วิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบในคืนเกิดเหตุ โดยในเวลา 23.00 น. ที่ผ่านมา กทพ. ได้ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายพบว่า มีความเสียหายผิวคอนกรีตเกิดการกะเทาะและหลุดร่อน จากการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตโดยรวมยังคงมีความมั่นคงแข็งแรง และไม่พบการเสียรูปหรือโค้งงอของโครงสร้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ กทพ. ได้ดำเนินการกะเทาะคอนกรีตในส่วนที่หลุดร่อน โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเวลา 05.00 น. ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2569
ในการนี้ ทางพิเศษบูรพาวิถี สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ โดย กทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทาง