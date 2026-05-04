ไทยออยล์ยันโครงสร้างถังเก็บน้ำมันดิบปกติ หลังฟ้าผ่าถังเก็บฯจนเกิดเพลิงไหม้-ไร้คนเจ็บ

ไทยออยล์แจ้งเกิดเหตุฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมันดิบภายในโรงกลั่น ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และไม่พบผลกระทบเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม2569 เวลาประมาณ16:30น.ได้เกิดเหตุฟ้าผ่าลงบนฝาถังเก็บน้ำมันดิบ ภายในพื้นที่โรงกลั่นของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จ.ชลบุรี ส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้ เล็กน้อยบนฝาถังเก็บน้ำมันดิบ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของบริษัทเข้าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาอันสั้นโดยไม่มีผู้ได้รับบัตรเจ็บ รวมทั้งไม่พบผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
ล่าสุดสถานการณ์ได้กลับคืนสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้ว สำหรับความเสียหายอยู่ในระหว่างการประเมิน เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของถังเก็บดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทยังสามารถดำเนินการผลิตได้ตามปกติ