“ชลากรณ์ ปัญญาโฉม” ขึ้นแท่น GROUP CEOเวิร์คพอยท์

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง
นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม ถือเป็นผู้บริหารที่เติบโตมาพร้อมกับองค์กร โดยเริ่มทำงานกับเวิร์คพอยท์ตั้งแต่ปี 2548 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมและโครงการพิเศษ ก่อนก้าวสู่ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสื่อจากโทรทัศน์แบบดั้งเดิมสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล
ด้านการศึกษา นายชลากรณ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ก่อนเข้าสู่อุตสาหกรรมบันเทิงและมีบทบาทในหลากหลายหน่วยธุรกิจของเวิร์คพอยท์
ตลอดระยะเวลาการทำงาน นายชลากรณ์มีประสบการณ์ครอบคลุมทั้งรายการโทรทัศน์,คอนเสิร์ต อีเวนต์-เฟสติวัล,ภาพยนตร์,ซีรีส์,ธุรกิจทีวีดาวเทียมและทีวีดิจิทัล อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการขยายธุรกิจสู่สื่อออนไลน์ เช่น สำนักข่าว Today รวมไปถึงธุรกิจเพลงและการบริหารศิลปินภายใต้ XOXO Entertainment (T-POP) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทใหม่ของกลุ่มเวิร์คพอยท์
การแต่งตั้งครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของเครือเวิร์คพอยท์ ในช่วงที่อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงกำลังปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเติบโตของแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายชลากรณ์กล่าวว่า “ประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานกับเวิร์คพอยท์ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น พาร์ทเนอร์ และทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าตามแผนงานที่ได้ร่วมกันวางไว้ และมุ่งสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดร่วมกัน จะมุ่งมั่นบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแรง พร้อมปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสใหม่ในทุกมิติ เพื่อให้กลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคง และยังคงเป็น ‘เพื่อนบ้านที่น่ารัก’ ของผู้ชมอย่างที่เป็นมาตลอดกว่า 37 ปี” ทั้งนี้ สำหรับ XOXO Entertainment และบริษัทในเครือ การดำเนินงานรวมถึงการดูแลศิลปินจะยังคงเป็นไปตามแผนงานเดิม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการเติบโตของทุกหน่วยธุรกิจอย่างต่อเนื่อง