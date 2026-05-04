ICS Lifestyle Complex ชวน 3 สาวเซเลบ เปิดลิสต์ 5 ร้านโปรด ปักหมุดความอร่อยที่ Lotus’s Eatery

ICS Lifestyle Complex ตรงข้าม ICONSIAM ตอกย้ำความเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของฝั่งธนบุรี จับมือ CP Axtra เนรมิตสวรรค์ของนักกิน เปิดตัว “Lotus’s EATERY @ ICS” ศูนย์รวมร้านอร่อยระดับตำนานแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในฝั่งธนบุรี บนชั้น 4 ของไอซีเอส พร้อมชวน 3 สาวเซเลบริตี้ร่วมเปิดประสบการณ์ความอร่อยแบบจัดเต็ม เผยลิสต์ 5 ร้านไฮไลต์ร้านโปรดจากร้านดังกว่า 30 ร้าน ที่คัดสรรเมนูเด็ดจากทั่วไทยมาไว้ในที่เดียว ตอบโจทย์สายกินยุคใหม่ที่มองหาความหลากหลาย ครบ จบในจุดหมายเดียว
เริ่มที่ คุณเพลิน - พิมสิริ นาคสวัสดิ์ ที่ยกให้ Lotus’s Eatery เป็นจุดหมายใหม่ของนักกินชาวฝั่งธนบุรี ที่ต้องการความสะดวกและคุณภาพในเวลาเดียวกัน พร้อมเผยความประทับใจ Lotus’s Eatery ที่ได้รวมร้านอร่อย ร้านดังระดับตำนานมาไว้ในที่เดียว เหมาะสำหรับช่วงเวลาเร่งรีบและต้องการความรวดเร็วที่ต้องการหาร้านอร่อยให้เลือกหลากหลาย สำหรับร้านโปรดที่มักไปทานที่ร้านเป็นประจำคือ ร้านขาหมูตรอกซุง เพราะเป็นร้านระดับตำนานที่สืบทอดมานานกว่า 7 ทศวรรษ ไฮไลต์อยู่ที่เนื้อหมูที่ตุ๋นจนนุ่มละลายในปาก เสิร์ฟคู่กับ "ไข่มะตูมพะโล้" รสเข้มข้น ซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ครองใจนักกินทุกยุค
สำหรับสวรรค์ของคนรักเส้น แนะนำ “ร้านหลา ลูกชิ้นปลาเยาวราช” ลูกชิ้นปลาแท้จากเยาวราชที่เน้นความสดใหม่ ใช้เนื้อปลาล้วน ไม่คาวและไร้แป้ง เมนูเด็ดที่ชอบมากคือ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลารวมมิตรน้ำใส และเกี๊ยวฮ่องกง เส้นเล็กต้มยำ เข้มข้น และเส้นเล็กเย็นตาโฟ พร้อมลูกชิ้นปลาหลากหลายรูปแบบ ซึ่งทุกๆ ร้านโปรดได้รวมอยู่ในโลเคชันเดียว เดินทางสะดวก เหมาะทั้งมาทานกับครอบครัวหรือแวะมาฝากท้องระหว่างช้อปปิ้งค่ะ”
คุณปอนด์ - หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา ซึ่งใช้บริการ Lotus’s Eatery เป็นประจำอยู่แล้ว ได้แนะนำร้านโปรดอย่างร้าน โกดม เป็ดพะโล้นครปฐม ที่ขึ้นชื่อเรื่องการตุ๋นเป็ดนานกว่า 4 ชั่วโมง จนได้เนื้อเป็ดที่นุ่มเข้าเนื้อและเลือดเป็ดไร้กลิ่นคาว พร้อมแนะนำเมนูยอดฮิตคือ ข้าวหน้าเป็ดและบะหมี่เป็ดพะโล้ เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มพริกเหลืองสูตรเด็ดที่ช่วยชูรสชาติเป็ดพะโล้ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น คุณปอนด์ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า มีร้านประจำหลายร้านที่มาอยู่ที่ไอซีเอส ทำให้ไม่ต้องเดินทางไปหลายๆ ที่เพื่อหาของอร่อย แต่สามารถมาที่นี่ที่เดียว ก็ได้กินครบทุกร้านแล้ว นับว่าตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองมากๆ
ด้านคุณจุ๋ย - จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา กล่าวว่า “สำหรับคนที่ชอบลองของอร่อยหลากหลายสไตล์ ที่นี่ถือว่าครบมาก เพราะรวมร้านอร่อยมาไว้ที่เดียว มีเมนูหลากหลายให้เลือก สำหรับร้านโปรด คือร้านอาหารสไตล์ไทย-จีน อย่างร้าน “คนชง คนปรุง” การันตีความอร่อยด้วย Michelin Guide โดดเด่นด้วยการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี ปรุงรสถึงเครื่องตามสูตรลับเฉพาะ เมนูแนะนำที่ต้องลองคือข้าวกระเพราไก่กรอบ ท้อปด้วยไข่ดาว และน้ำซุบร้อนๆ อย่างต้มบ๊วยกระเทียมดอง ที่ให้รสชาติกลมกล่อมแบบรสมือแม่ อีกหนึ่งร้านโปรดคืออาหารอีสานฟิวชันจากร้าน ‘สากลนคร’ ดีกรีเชฟกระทะเหล็ก ซึ่งเมนูโปรดที่ต้องสั่งทุกครั้ง คือ ส้มตำไทย ไก่ย่างสูตรพังโคน ลาบหมู ที่ผสมผสานความแซ่บและวัตถุดิบชั้นเลิศได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะ "ปลาร้าหอมนัว" สูตรส่งตรงจากสกลนครแท้ๆ
ลิ้มรสความอร่อยจากร้านดังระดับตำนานกว่า 30 ร้านได้ที่ "Lotus's Eatery" ชั้น 4 ICS Lifestyle Complex ตรงข้าม ICONSIAM พร้อมตอกย้ำความเป็น Food Destination แห่งใหม่ของฝั่งธนบุรี