หยุดยาวท่องเที่ยวทางน้ำคึกคัก กว่า 2 แสนคน เจ้าท่าฯตรวจเข้ม"คนขับ- เรือ อุปกรณ์"

กรมเจ้าท่า ตรวจเข้มทางน้ำ !! ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำทั่วประเทศช่วงวันหยุดยาว นักท่องเที่ยวกว่า 2.1 แสนคน เน้น “ตรวจเรือ-คนขับ” ย้ำ!! ก่อนออกเรือ ผู้โดยสารต้องสวมเสื้อชูชีพ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2569 นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ได้ติดตามสถานการณ์การเดินทางทางน้ำในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2569 พบว่ายังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการเรือโดยสารจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค มีผู้โดยสาร ใช้บริการกว่า 3,893 เที่ยว ผู้โดยสาร 214,470 คน
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางน้ำ ได้ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัย ตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคำนึงถึงความปลอดภัยควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคมนาคมทางน้ำให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการเรือโดยสารจำนวนมาก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างหวัด
สำหรับมาตรการความปลอดภัย กรมเจ้าท่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ ตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดของผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือ รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือโดยสาร สภาพเรือ เครื่องยนต์ โดยเฉพาะเสื้อชูชีพต้องมีเพียงพอ พร้อมใช้งาน จำนวนผู้โดยสารเรือต้องไม่เกินกว่าที่กำหนด เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ต้องจัดระเบียบการขึ้น-ลงเรืออย่างเป็นระเบียบ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเต็มกำลัง เพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทาง ระมัดระวังในการขึ้น-ลงเรือ รวมถึงติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด หากพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การเดินทางทางน้ำในช่วงวันหยุดยาวเป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุด