“ภัทรพงศ์”สุ่มตรวจ"สนามบินพิษณุโลก"เก็บข้อมูลหน้างาน ก่อนมอบนโยบาย ทย.

“ภัทรพงศ์” รมช.คมนาคม ลงพื้นที่สุ่มตรวจ สนามบินพิษณุโลก เก็บข้อมูล รับฟังปัญหาหน้างานจริง ก่อน มอบนโยบายกรมท่าอากาศยาน มุ่งเน้นความปลอดภัย-ยกระดับมาตรฐานบริการผู้โดยสาร
วันที่ 2 พ.ค. 2569 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานพิษณุโลกแบบไม่แจ้งกำหนดการล่วงหน้า เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนหน้า เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ก่อนจะมีการมอบนโยบายให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 โดยเฉพาะเรื่องด้านมาตรฐานความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร และการยกระดับคุณภาพการให้บริการภายในสนามบิน
โดยรมช.คมนาคม ได้ตรวจสอบกระบวนการดูแลผู้โดยสารในจุดต่าง ๆ ทั้งบริเวณอาคารผู้โดยสาร จุดตรวจค้นสัมภาระ ระบบรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่โดยไม่แจ้งล่วงหน้า เป็นการสะท้อนภาพการทำงานจริงในแต่ละวัน และช่วยให้ได้รับข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ซึ่งบุคลากรส่วนหน้า ถือเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการประชาชนและการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ
ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ควบคู่กับการพัฒนาการบริการ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมผลักดันให้ท่าอากาศยานภูมิภาคมีศักยภาพรองรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป
"ได้เน้นย้ำให้กรมท่าอากาศยานดำเนินการตามนโยบายกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคให้มีความพร้อมรองรับการเดินทางที่เพิ่มขึ้น สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสาร และการยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งกรมท่าอากาศยานถือเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและพัฒนาท่าอากาศยานทั่วประเทศ ซึ่งจะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในโอกาสต่อไป"นายภัทรพงศ์ กล่าว