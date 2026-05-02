“อิมแพ็ค” คว้า 3 ตราสัญลักษณ์ มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์

ผู้จัดการรายวัน 360 - อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสถานที่จัดงาน คว้า 3 ตราสัญลักษณ์มาตรฐานจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ครอบคลุมทั้งมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย(TMVS) TMVS Plus มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (AMVS) และมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (TSEMS) สะท้อนความพร้อมในการยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่เวทีสากล
นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะตัวแทนศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กล่าวว่า บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการรับรองและรับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสำคัญด้านอุตสาหกรรมไมซ์ในครั้งนี้ ได้แก่ 1.มาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย(Thailand MICE Venue Standard:TMVS) และ TMVS Plus ประเภทห้องประชุม ประกอบด้วยเกณฑ์ประเมินด้านสุขอนามัยและการจัดงานแบบไฮบริด (Hygiene และ Hybrid : 2HY) และการออกแบบเพื่อความเท่าเทียม (Friendly Design for MICE Venue) 2.มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน(ASEAN MICE Venue Standard: AMVS) ประเภทห้องประชุม และ3.มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Management Standard: TSEMS) สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารจัดการสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานในทุกมิติ
การได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่แสดงถึงความพร้อมของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการก้าวสู่การเป็นสถานที่จัดงานที่มีคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ ครอบคลุมการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และการให้บริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้มาใช้บริการ
“ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการยกระดับคุณภาพสถานที่และการให้บริการสู่มาตรฐานระดับสากล โดยมาตรฐาน TMVS ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี ด้านการบริการ และด้านความยั่งยืน สำหรับ TMVS Plus เป็นการรับรองเพิ่มเติมใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ ด้านสุขอนามัย(Hygiene) ที่ให้ความสำคัญกับความสะอาดและความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ด้านการจัดงานแบบไฮบริด (Hybrid) ที่รองรับการจัดงานทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ (Hygiene และ Hybrid : 2HY) และด้านการออกแบบเพื่อความเท่าเทียม (Friendly Design for MICE Venue) ที่ส่งเสริมการเข้าถึงของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม”
ขณะที่มาตรฐาน AMVS ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติ โดยในปีนี้ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ของ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ TMVS Plus (Friendly Design For MICE Venue) และ AMVS ประเภทห้องประชุม และยังได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของอาเซียน สะท้อนถึงศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาค
ในส่วนของมาตรฐาน TSEMS ที่ได้รับรอง Level 3 TSEMS Leading องค์กรที่มีการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการงานอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจในระยะยาว พร้อมดำเนินโครงการด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ เสนอและให้บริการการจัดงานตามแนวทางความยั่งยืน การบริหารจัดการของเสีย การลดการปล่อยมลพิษ การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การส่งเสริมการเรียนรู้บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ การยกระดับรายได้ของชุมชนด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และการจ้างงาน เป็นต้น
นางสาวจินตนา ย้ำว่า การได้รับ 3 ตราสัญลักษณ์มาตรฐานนี้ ไม่เพียงตอกย้ำความแข็งแกร่งของ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในฐานะสถานที่จัดงานคุณภาพเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงบทบาทในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศสู่เวทีสากลด้วย