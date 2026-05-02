LEPAS ในเครือ Chery Group เปิดประสบการณ์ "New Era, New Heights" ลุยปักกิ่ง-อู๋หู ยกไลน์อัพ EV-PHEV ขึ้นเวที Auto China 2026 ก่อนบุกตลาดไทยเต็มรูปแบบ

LEPAS ยนตรกรรมพรีเมียมในเครือ Chery Group นำคณะสื่อมวลชนและตัวแทนดีลเลอร์ยานยนต์จากประเทศไทยเดินทางสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่งและเมืองอู๋หู ที่ตั้งของศูนย์วิจัย พัฒนา และการผลิตหลัก ภายใต้วิสัยทัศน์ "2026 Chery Group International Business Summit: New Era, New Heights" สะท้อนทิศทางองค์กรที่พร้อมก้าวสู่บทใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิ เดินหน้าตั้งศูนย์บริการมาตรฐานให้ครอบคลุม 50 แห่งทั่วไทย ภายในปี 2569 รองรับการเติบโตในอนาคต พร้อมสร้างความมั่นใจด้านการดูแลหลังการขายให้กับผู้บริโภคชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรม
ปักกิ่ง-อู๋หู, สาธารณรัฐประชาชนจีน, 22–29 เมษายน 2569 กรุงปักกิ่ง ซึ่งปีนี้เป็นที่จัดงาน Beijing International Automotive Exhibition 2026 หรือ Auto China 2026 งานแสดงยานยนต์นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่ยังคงรักษาสถานะการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมยานยนต์ระดับโลกไว้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยหนึ่งในบูธที่สามารถดึงดูดสายตาของผู้เข้าชมและสื่อมวลชนได้มากที่สุดในปีนี้ ยกให้กับบูธ LEPAS ที่นำเสนอคอนเซปต์ "Elegance Moves The World" การผสานงานออกแบบที่สง่างามเข้ากับเทคโนโลยีไฟฟ้าล้ำสมัยได้อย่างไร้รอยต่อ โดยไฮไลต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเวที Auto China 2026 คือการเปิดตัว Global Launch ของ LEPAS L6 EV อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำคัญของประเทศไทยในฐานะตลาดยุทธศาสตร์ระดับโลก เนื่องจากก่อนหน้านี้ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด World Premiere ของรุ่นนี้มาแล้ว ก่อนที่จะนำมาเปิดตัวต่อสายตาชาวโลกอย่างเป็นทางการที่กรุงปักกิ่ง
LEPAS L6 EV คือข้อพิสูจน์ถึงความเป็นเลิศทางวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของ LEPAS ที่มาพร้อมสมรรถนะการขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ให้ความรู้สึกนุ่มนวลแต่ทรงพลัง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลด้วยระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีเชื่อมต่ออัจฉริยะที่เหนือระดับ ขณะที่ภายในงานยังมีการนำเสนอ LEPAS L8 PHEV รุ่นเรือธงที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกของโลกเช่นเดียวกัน รวมถึง LEPAS L4 EV ที่มาเติมเต็มไลน์อัพยนตรกรรมไฟฟ้าให้ครบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งการปรากฏตัวของทั้ง 3 รุ่นนี้บนเวทีระดับโลกพร้อมกัน สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและความจริงจังของ LEPAS ในการบุกตลาดยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดพรีเมียมทั่วโลกอย่างเต็มตัว
การเดินทางมาถึง “เมืองอู๋หู” มณฑลอานฮุย ที่ตั้งของศูนย์วิจัย พัฒนา และการผลิตหลักซึ่งเป็นหัวใจของ Chery Group มาตลอดระยะเวลากว่าสามทศวรรษ เพื่อร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปีของ LEPAS ณ Hilton Garden Inn Wuhu Economic Tech Zone โดยเนรมิตพื้นที่ของโรงแรมให้จำลองบรรยากาศงานปาร์ตี้กลางสวนในสไตล์อิตาเลียน มอบประสบการณ์ที่หลอมรวมความงามของการออกแบบและยนตรกรรมเข้าด้วยกันอย่างสุนทรียะและไร้รอยต่อ สอดคล้องกับ DNA ของแบรนด์ที่ยึดมั่นใน "Elegance Moves The World" อย่างแท้จริง
ภายในงานครบรอบ LEPAS ได้จัดแฟชั่นโชว์สุดพิเศษที่ถ่ายทอดแก่นแท้ของแบรนด์ผ่านภาษาแห่งแฟชั่นและการออกแบบ พร้อมอวดโฉมยนตรกรรม L6 และ L4 ที่ตั้งโชว์ท่ามกลางแสงสีอันอลังการ ก่อนจะสร้างความตื่นตาตื่นใจครั้งใหญ่ด้วยการเผยโฉม LEPAS L2 และ LEPAS L9 เป็นครั้งแรกของโลก หลังจากถูกเก็บเป็นความลับมาอย่างยาวนาน โดยเตรียมเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้
สำหรับงานครบรอบ 1 ปียังเป็นเวทีสำหรับการสัมมนาเชิงกลยุทธ์เพื่อประกาศทิศทางแบรนด์อย่างเป็นทางการ โดย LEPAS เผยแผนระยะยาวในการสร้างสรรค์ไลน์อัพรุ่นใหม่ที่จะผสมผสานงานออกแบบระดับมาสเตอร์พีซเข้ากับแพลตฟอร์มอัจฉริยะ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะตัวของผู้ขับขี่ในแต่ละตลาดทั่วโลก พร้อมย้ำวิสัยทัศน์การเป็นแบรนด์พรีเมียม NEV ระดับสากลที่ยั่งยืน ผ่านการบูรณาการเทคโนโลยีและการสร้างระบบนิเวศยานยนต์ที่สมบูรณ์แบบภายในเครือ Chery Group ซึ่งมีฐานะการเงินที่มั่นคงและเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมกว่า 130 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ยังมีการมอบรางวัลให้แก้ประเทศที่สามารถแสดงศักยภาพที่โดดเด่นแต่ละด้านของแต่ละประเภท โดยที่ประเทศไทยคว้ารางวัล Market Excellence Award (การทำการตลาด) และ Team Excellence Award (ดีลเลอร์เนทเวิคกิ้ง) พร้อมกัน 2 รางวัล
นอกจากนี้ ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือ (Signing Ceremony) อย่างเป็นทางการระหว่าง LEPAS กับผู้แทนจำหน่ายชั้นนำจากประเทศไทย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการวางรากฐานธุรกิจระยะยาวในตลาดไทย การจับมือระหว่างทั้งสองฝ่ายถ่ายทอดให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจในศักยภาพของแบรนด์ ตอกย้ำว่า LEPAS Thailand ไม่ได้มาเพียงทดลองตลาด แต่มาพร้อมแผนธุรกิจที่จริงจังและพร้อมลงทุนในระยะยาว โดยหนึ่งในเป้าหมายเชิงกลยุทธ์คือ การจัดตั้งศูนย์บริการมาตรฐานให้ครอบคลุม 50 แห่งทั่วประเทศไทย ภายในปี 2569 เพื่อรองรับการเติบโตของฐานลูกค้าและสร้างความมั่นใจในด้านการดูแลหลังการขายให้กับผู้บริโภคชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรม
จากทริปนี้ คณะสื่อมวลชนและตัวแทนดีลเลอร์ได้ทดสอบขับขี่ยนตรกรรมทั้งสามรุ่นหลักของ LEPAS ได้แก่ L8 PHEV, L6 EV และ L4 EV บนเส้นทางรอบเมืองอู๋หู แหล่งกำเนิดที่แท้จริงของยนตรกรรมเหล่านี้ โดยภาพรวมสมรรถนะของทั้งสามรุ่นให้ความประทับใจในแบบที่แตกต่างกัน
โดย L8 PHEV นำเสนอความสมดุลระหว่างขุมพลัง Super Hybrid System ที่ทำงานร่วมกับระบบส่งกำลัง DHT ได้อย่างราบรื่น ให้อัตราเร่งต่อเนื่องและลื่นไหลในทุกช่วงความเร็ว ขณะที่ L6 EV และ L4 EV ตอบสนองด้วยอัตราเร่งแบบ Instant Torque ที่ฉับไวและทรงพลังตามธรรมชาติของขุมพลังไฟฟ้าล้วน ระบบช่วงล่างและแชสซีของทั้งสามรุ่นถูกจูนมาอย่างพิถีพิถัน ลดอาการโคลงของตัวถังได้ดีในขณะเดียวกันก็ยังมอบความนุ่มนวลในการรองรับพื้นผิวถนน พวงมาลัยให้น้ำหนักพอดีทำให้การเข้าโค้งแม่นยำและมีความเชื่อมั่น ในส่วนของห้องโดยสาร การควบคุมเสียงรบกวนภายในทำได้ยอดเยี่ยม ระบบเบรกให้น้ำหนักเป็นธรรมชาติและสม่ำเสมอ ขณะที่ ADAS หรือระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงทำงานได้อย่างถูกจังหวะและไม่รบกวนการขับขี่ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า LEPAS ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่การออกแบบภายนอก แต่ทุ่มเทกับงานวิศวกรรมอย่างจริงจัง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ขับขี่ที่ผสมผสานพละกำลัง ความนุ่มนวล และความปลอดภัยให้ลงตัวในทุกเส้นทาง
การเดินทางในครั้งนี้ยังรวมถึงการร่วมงาน Chery International Business Summit 2026 ซึ่งเป็นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ระดับองค์กรของ Chery Group ต่อพาร์ทเนอร์และสื่อมวลชนจากทั่วโลก ในงานได้นำเสนอยุทธศาสตร์ "ALL IN AI" และแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีครบวงจร ตั้งแต่ระบบขับเคลื่อน แบตเตอรี่ ระบบขับขี่อัตโนมัติ ไปจนถึงความปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมยืนยันตัวเลขยอดขายปี 2025 ที่ 2.8 ล้านคันทั่วโลก โดยเกือบ 30% เป็นยานยนต์พลังงานใหม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรากฐานที่แข็งแกร่งของ Chery Group ในฐานะบริษัทแม่ที่มีขีดความสามารถในการสนับสนุน LEPAS ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในทุกตลาดที่ก้าวเข้าไป
สำหรับประเทศไทย LEPAS Thailand วางเป้าหมายในการเป็นตัวเลือกแรกของผู้บริโภคที่ต้องการยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดระดับพรีเมียมที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับความสง่างามอย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยแผนขยายเครือข่ายศูนย์บริการมาตรฐาน 50 แห่งทั่วประเทศ และไลน์อัพยนตรกรรมที่ครอบคลุมทั้ง EV และ PHEV ในหลายระดับราคา ทำให้ LEPAS Thailand พร้อมเต็มที่สำหรับการแข่งขันในตลาดยานยนต์พรีเมียมของไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และในระดับโลก
ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายยอดขาย 500,000 คันต่อปีภายใน 3 ปีนับจากเปิดตัว พร้อมขยายการจำหน่ายสู่ 89 ประเทศภายในปี 2570 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของแบรนด์ที่ไม่ได้มาเพื่อทดสอบตลาด แต่เพื่อเขียนบทใหม่ของยนตรกรรมพรีเมียมในยุคไฟฟ้า ด้วยคอนเซปต์ "Elegance Moves The World" พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ "New Era, New Heights" ที่ไม่ใช่แค่สโลแกน แต่คือทิศทางที่ชัดเจนและแน่วแน่ในทุกการตัดสินใจขององค์กรระดับโลกแห่งนี้