“สกาย-นานิ” ดันยอดQ1พุ่ง 84% “พันธ์ไทย” ชูพรีเซนเตอร์รุกนิวเจน

ผู้จัดการรายวัน 360 - กาแฟพันธุ์ไทย เดินหน้ากลยุทธ์ขยายฐานผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ ชวนพรีเซนเตอร์คู่เพื่อนซี้ "สกาย-นานิ" สร้างปรากฎการณ์ห้างแตก จัดอีเวนท์ใหญ่ "Punthai Everything is Possible: Family Day" เพื่อขอบคุณแฟนคลับที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมชวนสองหนุ่มถ่ายทอดแนวคิด #พันธุ์ไทยอะไรก็เป็นไปได้ ผ่านแคมเปญ "พันธุ์ไทย D.I.Y." ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคออกแบบเมนูตามสไตล์ของตนเอง สร้างปรากฎการณ์ไวรัลบนโลกออนไลน์จนเกิดกระแสตอบรับดีเกินคาด ดันยอดขายเติบโตกว่า 15% พร้อมขยายฐานไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น เดินหน้าสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้บริโภคผ่านแคมเปญและกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อตอกย้ำการเป็นแบรนด์กาแฟที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
นางสาวสุขวสา ภูชัชวนิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด กล่าวว่า “ความสำเร็จจากการใช้กลยุทธ์พรีเซนเตอร์ที่ผ่านมา ไม่เพียงช่วยทำให้แบรนด์มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยเข้าถึงง่าย แต่ยังช่วยขยายฐานผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้กับพันธุ์ไทยอย่างชัดเจน เห็นได้จากฐานสมาชิกบัตรแมกซ์การ์ดที่มีลูกค้าอายุเด็กลงอยู่ที่อายุ 18 – 24 ปี มีจำนวนเติบโตสูงขึ้น ทั้งยังสร้างปรากฏการณ์ที่ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์ในรูปแบบใหม่ เปลี่ยนบทบาทจาก ‘Consumer’ สู่ ‘Co-Creator’ ที่ทดลองสร้างสรรค์เมนูในแบบของตัวเอง และแชร์ประสบการณ์ผ่านโซเชียลมีเดีย จนเกิดเป็นกระแส User-Generated Content อย่างต่อเนื่อง
สะท้อนให้เห็นว่าพรีเซนเตอร์ไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนแบรนด์เท่านั้น แต่เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม จึงเป็นที่มาของการต่อยอดกลยุทธ์สู่ ‘สกาย – นานิ’ พรีเซนเตอร์คู่ล่าสุด เพื่อเดินหน้าขยายการเข้าถึงคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
โดยพันธุ์ไทยได้นำเอาอินไซด์ของผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์ มาพัฒนาต่อยอดภายใต้แนวคิด #พันธุ์ไทยอะไรก็เป็นไปได้ ทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ผ่านแคมเปญ ‘พันธุ์ไทย D.I.Y.’ ร่วมกับ สกาย – นานิ นำเสนอประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถสร้างสรรค์เมนูในแบบของตัวเองได้อย่างอิสระ ให้ทุกคนสนุกกับการปลดปล่อยจินตนาการ ครีเอตความอร่อยได้ตามใจ พร้อมเปิดตัว 2 เมนู D.I.Y. จากความชื่นชอบของทั้งคู่อย่าง ‘SKYLATTE’ เมนูดับเบิ้ลลาเต้ผสานคาราเมลและโฟมนมตาลโตนด สะท้อนคาแรกเตอร์อบอุ่นในแบบของสกาย และ ‘BANANI’ นมสดปั่นผสานช็อกโกแลตและสตรอว์เบอร์รีเจลลี ท็อปด้วยกล้วยตากถ่ายทอดความสดใสในแบบของนานิ
นอกจากนี้ พันธุ์ไทยยังเดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ผ่านการออกแคมเปญและกิจกรรมที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของแฟนคลับ ไม่ว่าจะเป็น กล่องสุ่มเข็มกลัดพันธุ์ไทย มูลค่า 139 บาท ที่ลูกค้าสามารถรับได้ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไข รวมถึงสติ๊กเกอร์ดีไซน์พิเศษที่จัดทำขึ้นเฉพาะช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ตลอดจน Box Set คอลเลกชันพิเศษที่ประกอบด้วย Cash Card ลายคู่ ‘สกาย-นานิ’ 2 ลาย และไอเทมไลฟ์สไตล์อย่างผ้าห่มหูหมาสีฟ้า หรือ หูแมวสีชมพู ที่เป็นตัวแทนของสองหนุ่ม ตอบโจทย์การใช้งานของคนเจนใหม่ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมี Cash Card #PunthaixSkyNani ลายสกายและนานิ คอลเลคชันเดียวเท่านั้นที่เป็นลายคู่ มี 2 ลาย ใบละ 500 บาท เพียงซื้อลายใดก็ได้ 1 ใบ รับฟรี Phone Charm สายคล้องโทรศัพท์ #PunthaixSkyNani 1 ชิ้น ซึ่งหาซื้อได้เฉพาะในงานนี้เท่านั้น เพื่อให้แฟนคลับได้เก็บสะสมเป็นตัวแทนของความทรงจำสุดประทับใจ
“กระแสตอบรับจากการได้ร่วมงานกับ ‘สกาย-นานิ’ มาเป็นพรีเซนเตอร์คู่ล่าสุด ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับแบรนด์พันธุ์ไทยอีกครั้ง ด้วยการขึ้นเทรนด์ X อันดับ 1 ของประเทศไทย ทั้งตอนเปิดตัว Key Visual “พันธุ์ไทย D.I.Y. อะไรก็ได้ตามใจ จะเมนูไหนก็ครีเอตได้หมด” และภาพยนตร์โฆษณา หรือ หนัง Branding ที่ถ่ายทอดแนวคิด ‘พันธุ์ไทย เป็นอะไรก็ได้ เพื่อให้ทุกคนรัก’ ทั้งยังผลักดันยอดขายไตรมาสแรกของปี 2569 เติบโตถึง 84% และเฉพาะเมนู D.I.Y. ยอดขายท้อปปิ้งเพิ่มขึ้นถึง 44% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงความสำเร็จของการต่อยอดกลยุทธ์พรีเซนเตอร์สู่การสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้บริโภค”
“เพื่อเป็นการตอบแทนกระแสตอบรับและขอบคุณแฟนคลับที่ให้การสนับสนุนแบรนด์มาอย่างต่อเนื่อง พันธุ์ไทยจึงได้จัดงาน Punthai Everything is Possible: Family Day เพื่อเปิดโอกาสให้แฟนคลับและลูกค้าพันธุ์ไทยทุกคนได้พบปะใกล้ชิดกับพรีเซนเตอร์คู่ล่าสุดของพันธุ์ไทย ‘สกาย – นานิ’ ที่ครั้งนี้มากับมาสคอตคาแรกเตอร์หลานแฝด ‘น้องสไมล์’ และ ‘น้องนีออนน่า’ ตามคำเรียกร้องของแฟนคลับที่อยากให้มากันครบทั้งครอบครัว พร้อมด้วยเพื่อนบ้านคนพิเศษของครอบครัวพันธุ์ไทยอย่าง ‘ปอนด์ ณราวิชญ์’ และ ‘เพิร์ธ ธนพนธ์’ ชวนทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ D.I.Y. ในรูปแบบที่จับต้องได้ ผ่านกิจกรรมที่สะท้อนแนวคิดการสร้างสรรค์ในแบบของตัวเอง ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอุ่น” นางสาวสุขวสา กล่าวเสริม
พันธุ์ไทยยังเอาใจกลุ่มแฟนคลับและคนรุ่นใหม่ ผ่านการวางจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่าง Card Holder SkyNani พร้อมสายคล้อง ที่จัดจำหน่ายเฉพาะช่องทาง GrabFood เท่านั้น โดยลูกค้าที่สั่งซื้อเครื่องดื่มพันธุ์ไทยครบ 250 บาทต่อใบเสร็จ จะได้รับ Card Holder ฟรี 1 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2569 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ความฟินยังไม่จบ สำหรับนักสะสมยังมี Cash Card มูลค่า 300 บาท ลายสกายและนานิแบบเดี่ยว จำนวน 4 ลาย เปิดจำหน่ายที่หน้าร้านพันธุ์ไทยสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
“พันธุ์ไทยยังคงขับเคลื่อนแบรนด์ภายใต้แนวคิด #พันธุ์ไทยอะไรก็เป็นไปได้ ผ่านการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการทำการตลาดเชิงสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยเดต้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด พร้อมตอกย้ำความแข็งแกร่งของ Brand DNA ไม่ว่าจะเป็น ‘Creative Thai Taste’ ที่ผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างโดดเด่น จนได้เป็นเมนูเครื่องดื่มที่มีความแปลกใหม่และมีอัตลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็น ‘ไทยริกาโน’ กาแฟสเปเชียลตี้ เมล็ดอาราบิก้า 100% จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือเมนูใหม่ล่าสุด ‘โอ้เอ๋วชามะลิดึ๋ง’ ที่นำวัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากหลายจังหวัด มาผสมผสานผ่านความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัย สู่เมนูรสชาติดั้งเดิมที่เข้าถึงง่าย รวมถึง ‘พันธุ์ไทย D.I.Y.’ ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มในแบบของตัวเอง ซึ่งกลายเป็นจุดแตกต่างสำคัญของแบรนด์ และสะท้อนความเป็นพันธุ์ไทยที่ทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ สิ่งใหม่ๆ สนุกๆ จึงเกิดขึ้นตลอดเวลาที่พันธุ์ไทย อยากให้รอติดตามกิจกรรมและแคมเปญใหม่ๆ รับรองว่ามีเซอร์ไพรซ์ตลอดทั้งปี” นางสาวสุขวสา กล่าว