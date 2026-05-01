found & found ผนึก Sugi Holdings เสิร์ฟ “Drip Tune” J-Beauty บุกไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - found & found บิวตี้เดสติเนชันด้านสุขภาพและความงามจากญี่ปุ่น–เกาหลี ภายใต้ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW) จับมือกับ Sugi Holdings หนึ่งในผู้นำธุรกิจสุขภาพและความงามรายใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นส่งมอบ “Drip Tune” แบรนด์สกินแคร์ญี่ปุ่นระดับพรีเมียมเข้าทำตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมวางจำหน่ายครบทุกไลน์ผลิตภัณฑ์
นายณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ Sugi Holdings ในการนำแบรนด์สกินแคร์ญี่ปุ่น “Drip Tune” เข้ามาวางจำหน่ายในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ตอกย้ำบทบาทของ found & found ในฐานะ “ผู้คัดสรรสินค้าคุณภาพ” ที่เหมาะกับคนไทยมาไว้ในร้านเดียว ทั้งยังตอบโจทย์แนวคิด Simple & Easy ของ found & found ที่ต้องการให้ผู้บริโภครู้สึกว่า การดูแลตัวเองเป็นเรื่องง่าย เพราะเมื่อลูกค้าก้าวเข้ามาที่ร้าน ก็สามารถหาซื้อสินค้า J-Beauty ใหม่ในกระแส และสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟที่หาไม่ได้ง่าย ๆ ในตลาดแบบไม่ต้องผ่านการพรีออเดอร์”
นายสึโยชิ ยามาโมโตะ (Tsuyoshi Yamamoto) ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท สุกิ โฮลดิ้งส์ จำกัด (President of S Trading) กล่าวเสริมว่า “ตลาดสุขภาพ และความงามของประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง อีกทั้งผู้บริโภคคนไทยให้ความนิยม และมั่นใจในคุณภาพของสินค้าญี่ปุ่นเป็นอย่างดี Sugi Holdings ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง found & found ซึ่งมีแนวคิดในการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพสอดคล้องกัน โดยการนำผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Drip Tune เข้ามาจัดจำหน่ายใน found & found ในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นอีกหนึ่งไอเทมเอ็กซ์คลูซีฟที่เราภูมิใจนำเสนอร่วมกัน”
สำหรับแบรนด์ Drip Tune เป็นสกินแคร์จากญี่ปุ่นที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรม “สารสกัดจากข้าวกล้องหมักโคจิ” ผ่านกระบวนการหมักยาวนานกว่า 120 ชั่วโมง โดย found & found ได้นำเข้า Drip Tune มาวางจำหน่ายครบทั้ง 4 ขั้นตอนการดูแลผิว เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสร้างรูทีนการบำรุงได้อย่างครบถ้วน ได้แก่
• Drip Tune Fermented Lotion โลชั่นบำรุงผิวเนื้อบางเบา ช่วยเติมความชุ่มชื้นและเตรียมผิวให้พร้อมรับการบำรุงในขั้นตอนถัดไป
• Drip Tune Fermented Emulsion อีมัลชันที่ช่วยล็อกความชุ่มชื้น เสริมเกราะป้องกันผิว ให้ผิวเนียนนุ่มและสมดุลมากยิ่งขึ้น
• Drip Tune Serum เซรั่มสูตรเข้มข้นที่เน้นการฟื้นบำรุงผิวอย่างล้ำลึก ช่วยให้ผิวดูอิ่มฟู กระชับ และมีชีวิตชีวา
• Drip Tune Fermented Cream ครีมบำรุงผิวที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นยาวนาน พร้อมฟื้นฟูผิวให้ดูเรียบเนียนและแข็งแรงขึ้น
การนำเสนอผลิตภัณฑ์ครบทุกขั้นตอนนี้ สะท้อนแนวคิดการดูแลผิวแบบองค์รวม และตอกย้ำบทบาทของ found & found ในการเป็น Beauty Destination ที่คัดสรรสินค้า J-Beauty คุณภาพมาให้ผู้บริโภคไทย โดยสามารถสัมผัสประสบการณ์ความงามจากญี่ปุ่นกับ “Drip Tune” ครบทุกไลน์ผลิตภัณฑ์ ได้แล้ววันนี้ที่ found & found ทุกสาขา และสามารถเลือกช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ GrabMart, LINE MAN Mart, Shopee, Lazada และ TikTok Shop