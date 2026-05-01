ทล.เดินหน้าเปลี่ยนโคมไฟถนนทั่วประเทศเป็น LED ประหยัดพลังงาน 50% -เร่งด่วน”ปิดไฟถนน”คัดสายรองกลางคืนไม่มีรถวิ่ง

ทล.เดินหน้าเปลี่ยนโคมไฟถนนทั่วประเทศเป็น LED ประหยัดพลังงาน 50% เล็งขอกองทุนอนุรักษ์พลังงานช่วยหนุน ส่วนปิดไฟส่องสว่าง คัดถนนสายรองช่วงกลางคืนไม่มีรถวิ่ง เร่งประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มมาตรการ ย้ำเรื่องความปลอดภัยมาก่อน หากเสี่ยงไม่ทำ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้าของกรมทางหลวงที่มีโครงข่ายถนนทั่วประเทศนั้น มีแผนเปลี่ยนหลอดไฟจากระบบเดิม (High Pressure Sodium) เป็น LED ซึ่งประหยัดไฟได้กว่า 50% โดยปัจจุบันมีไฟประมาณ 1 ล้านดวง หากใช้งบปกติจะใช้เวลาถึง 15 ปี จึงมีแนวทางขอรับการสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานเพื่อย่นระยะเวลาให้เร็วขึ้นเหลือ 7-8 ปี
นอกจากนี้ จะมีมาตรการประหยัดพลังงาน ระยะเร่งด่วนโดยเป็นการบริหารจัดการไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงสายรอง นอกพื้นที่ชุมชน ในช่วงเวลาที่มีรถสัญจรน้อยหลัง 22.00 น. โดยยึดมาตรฐานความปลอดภัยเป็นหลัก โดยทล.จะคัดเลือกเฉพาะเส้นทางที่ไม่ใช่เส้นทางหลัก ไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และไม่มีการใช้งานหนาแน่น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน
ด้านนายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมทางหลวงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด Green Highway อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้โคมไฟถนนระบบ LED ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ. 2583
ส่วนมาตรการดับไฟบนถนน เป็นการบริหารจัดการพลังงานบนเส้นทางถนนช่วงกลางคืนไม่มีรถวิ่ง และเป็นเส้นทางที่เป็นถนนที่มีเลข 4 ตัวของกรมทางหลวง ไม่รวมจุดเสี่ยง ทางร่วมทางแยกโดยจะเร่งประชาสัมพันธ์เริ่มมาตรการนี้ พร้อมยืนยันว่า การดำเนินการจะเน้นความปลอดภัย ต้องตรวจสอบมาตรฐานไฟ และการใช้เส้นทางประชาชน หากมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุอาจทบทวนอีกครั้ง และยืนยันให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัย แต่ในช่วงวิกฤตพลังงานต้องดูความเหมาะสม
นอกเหนือจากเรื่องความสว่างของแสงไฟ สิ่งสำคัญคือ ถนนจะต้องมีความปลอดภัยมีสัญญลักษณ์ เครื่องหมายนำทางเครื่องหมายจราจรเพราะไม่ใช่ถนนทุกเส้นที่จะมีไฟฟ้าแสงสว่างโดยจะลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นจราจรให้มีความปลอดภัย ผู้ขับขี่เห็นแนวเส้นทางที่ชัดเจน โดยจะนำประเด็นนี้มาพิจารณาด้วย
มาตรการปิดไฟชั่วคราวนช่วงวิกฤตพลังงาน จะมีการปิดไฟส่องสว่างบนถนน สายรองที่ไม่ใช่สายหลักและไม่มีชุมชนในช่วงเวลา 22.00 น. เป็นต้นไป โดยจะปิดเพียงประมาณ 10% ของโคมไฟทั้งหมด (ประมาณ 5 หมื่นดวงจาก 5 แสนดวง) และยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัย คัดเลือกเฉพาะเส้นทางที่ไม่ใช่เส้นทางหลัก ไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และไม่มีการใช้งานหนาแน่น โดยตรวจสอบเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ สะท้อนแสงให้ชัดเจน หากพบจุดไหนมี ความเสี่ยงจะยกเลิกมาตรการปิดไฟทันที