"สรรเพชญ"เร่ง Cruise Terminal ภูเก็ต ชงครม.เปิด PPP - ดัน Tender Boat ท่าเรือสงขลาบูมท่องเที่ยวทางน้ำ – กำชับแผนขุดลอกพร้อมรับฤดูน้ำหลาก

“สรรเพชญ” มอบนโยบายกรมเจ้าท่า เร่งพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ “อ่าวไทย,อันดามัน”นำร่อง”สมุย”5 พันล้าน ร่วมทุนเอกชน เปิดปี 75 ผุดท่าเรือขนถ่ายผู้โดยสาร (Tender Boat) สงขลา ปั้นจุดแวะท่องเที่ยวเรือสำราญ เร่งท่าเรืออัจฉริยะอีก 13 ท่าริมเจ้าพระยาต้องเสร็จปี 70 ครบ 29 ท่า เร่งขุดลอกรับฤดูน้ำหลาก
วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่กรมเจ้าท่า (จท.) ว่า ให้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการขนส่งและพาณิชยนาวี ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงขยายศักภาพรองรับด้านการท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือแห่งใหมเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยให้เน้นการวางแผนป้องกันมากกว่าการแก้ไข
นายสรรเพชญกล่าวว่า ได้เร่งรัดการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal)ในพื้นที่ศักยภาพทั้งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน ที่สมุย ภูเก็ต และพัทยา ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในธุรกิจ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทางน้ำ รวมถึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของท่าเรือท่องเที่ยวผ่านระบบ Port Control อย่างเป็นระบบ จะช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวทางน้ำได้
โดยโครงการท่าเรือสำราญ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ขณะนี้ กรมเจ้าท่ากำลังศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)แล้วเสร็จปี 2570 โดยจะสรุปนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ในปีนี้ จะเป็นโครงการนำร่องเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) วงเงินลงทุนประมาณ 5,000 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จเปิดให้บริการในปี 2575
พร้อมทั้ง เดินหน้าพัฒนาท่าเรือขนถ่ายผู้โดยสาร (Tender Boat) ซึ่งปัจจุบันดำเนินการที่ สมุย คืบหน้าประมาณ 80% เชื่อมต่อการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ขณะที่จะเร่งผลักดัน Tender Boat ท่าเรือสงขลา ซึ่งมีข้อจำกัดไม่สามารถให้เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่เข้ามาได้ ต้องทอดสมออยู่ด้านนอก ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวก ซึ่งกรมเจ้าท่าเตรียมขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2570 ประมาณ 25 ล้านบาท เพื่อทำการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดโครงการ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อรองรับแผนการขุดลอกร่องน้ำ และแอ่งจอด-กลับเรือ บริเวณเกาะหนู เกาะแมว และก่อสร้างท่าเทียบเรือสงขลสำหรับเรือท่องเที่ยวขนาดเล็ก (Tender Boat) ที่ขนถ่ายผู้โดยสารจากเรือสำราญเพื่อเข้ามายังท่าเรือ
รวมถึงประสานกับการท่องเที่ยวฯ เพื่อพัฒนเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลา ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอยูเนสโกเป็นมรดกโลก เพื่อปักหมุดเป็นจุดท่องเที่ยวแผนการเดินเรือท่องเที่ยวต่อไป โดยโครงการลักษณะนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ทำให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติ
@เร่งปรับปรุงท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีก 13 ท่าเสร็จปี 70
นอกจากนี้ งาน Quick Win คือเร่งรัดพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีความล่าช้าจากแผน เนื่องจากปรับลดงบประมาณ ให้แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในปี 2570 ซึ่งแผนจะมีการปรับปรุง ท่าเรืออัจฉริยะ จำนวน 29 ท่าเป้าหมายเดิมปัจจุบันเสร็จแล้ว จำนวน 12 ท่า อยู่ระหว่างปรับปรุง 4 ท่า อยู่ในระหว่างประมูล 13 ท่า
พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบติดตามเรือ (Vessel Traffic Control) ระบบ AI และการบริหารจัดการท่าเรือ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำกับดูแลค่าโดยสารให้เป็นธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้ใช้บริการการขนส่งทางน้ำ โดยพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำให้มีความสะดวก ปลอดภัย และเข้าถึงได้
ส่วนโครงการพัฒนาท่าเรืออื่นๆ ได้แก่ ท่าเรือปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ท่าเรือเกาะสุกร จังหวัดตรัง และท่าเรืออเนกประสงค์อ่าวมะขามป้อม จังหวัดระยอง รวมถึงโครงการพัฒนาร่องน้ำในพื้นที่สำคัญ เช่น ร่องน้ำบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่องน้ำสงขลา ร่องน้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ร่องน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่องน้ำตำมะลัง จังหวัดสตูล และร่องน้ำเชียงแสง จังหวัดเชียงราย
พร้อมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องจากอุทกภัย การฟื้นฟูแหล่งน้ำ และการกัดเซาะชายฝั่ง โดยให้ดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งนำกลไกขุดลอกต่างตอบแทนมาใช้แก้ไขปัญหาเร่งด่วน และตั้งเป้าฟื้นฟูชายฝั่งให้แล้วเสร็จภายในปี 2575
การขุดลอกร่องน้ำเศรษฐกิจในพื้นที่สำคัญ เช่น ร่องน้ำสมุทรสาคร (ท่าจีน) บ้านดอน ปัตตานี สงขลา และบางปะกง รวมถึงการศึกษาการพัฒนาท่าเรือดอนสักเพื่อเชื่อมโยงโครงการแลนด์บริดจ์ และการนำระบบแพลตฟอร์ม MSW เชื่อมโยงกับ NSW เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และการนำเข้า–ส่งออกของประเทศ