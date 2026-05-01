SUNMI TH เปิดสาขาที่ 10 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยกระดับโซลูชัน POS รองรับธุรกิจไทยยุคดิจิทัล

บริษัท ซันมิ ทีเอช จำกัด (SUNMI TH) ผู้นำด้าน เครื่อง POS (Point of Sale), Smart POS ในประเทศไทย ผู้ให้บริการอุปกรณ์แบรนด์ SUNMI พร้อมโซลูชันระบบ POS แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจไทย ยกระดับเครือข่ายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยการเปิดโชว์รูมสาขาที่ 10 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569
การขยายสาขาครั้งนี้สะท้อนถึงการเติบโตของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานด้านอุปกรณ์ดิจิทัล (Smart Device Infrastructure) ที่รองรับการใช้งานของธุรกิจไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตในยุคดิจิทัล
โชว์รูม SUNMI อยุธยา ศูนย์รวม Smart POS และโซลูชันธุรกิจครบวงจร
โชว์รูม SUNMI TH สาขาพระนครศรีอยุธยา ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่สำหรับลูกค้าได้เข้ามาทดลองใช้งานจริง ครอบคลุมทั้งอุปกรณ์ Smart POS และโซลูชันสำหรับธุรกิจ รองรับการใช้งานทั้งร้านอาหาร ค้าปลีก และธุรกิจบริการ
อุปกรณ์ SUNMI มีจุดเด่นในด้านการเป็นระบบแบบ Open System บน Android ที่สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ POS ได้อย่างยืดหยุ่น รองรับผู้ให้บริการหลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น Wongnai POS, Ocha POS, POSPOS, Silom POS และ Loyverse
รวมถึง GPOS (จีโพส) ระบบจัดการร้านค้าที่สามารถใช้งานได้ฟรี ซึ่งจะติดตั้งพร้อมใช้งานบนเครื่อง POS จาก SUNMI TH ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ทันที ลดต้นทุน และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
POS เครื่องมือสำคัญของธุรกิจยุคใหม่
ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น การเลือกใช้เครื่อง POS ที่มีคุณภาพ ควบคู่กับซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
• การบริหารยอดขายแบบเรียลไทม์
• การเชื่อมต่อแพลตฟอร์มเดลิเวอรี
• การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
• การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย
ทำให้ระบบ POS กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของธุรกิจ SME ไทยในยุคดิจิทัล
อุปกรณ์ SUNMI รองรับทุกการใช้งานธุรกิจ
SUNMI TH คัดสรรอุปกรณ์ Smart POS ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่
• Mobile POS – SUNMI V3
เครื่อง POS แบบพกพา รองรับ NFC และ SoftPOS เหมาะสำหรับร้านอาหาร คาเฟ่ และธุรกิจเดลิเวอรี
• Payment POS – SUNMI P3 / P3 Mix
อุปกรณ์รับชำระเงินแบบครบวงจร รองรับทั้งบัตรและ SoftPOS เพิ่มความสะดวกในการชำระเงิน
• Desktop POS – SUNMI D3 Series
เครื่อง POS สำหรับหน้าร้าน รองรับการทำงานต่อเนื่อง เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการระบบจัดการแบบมืออาชีพ
• Kiosk POS – SUNMI K2 / SUNMI Flex
โซลูชัน Self-Service สำหรับธุรกิจยุคใหม่ ช่วยลดภาระพนักงาน และเพิ่มประสบการณ์ลูกค้า
อยุธยา ทำเลศักยภาพ รองรับการเติบโตของธุรกิจ
คุณเอกชัย โลหะบำรุงกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ SUNMI TH กล่าวว่า “จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรม การค้า และการท่องเที่ยว อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับกรุงเทพฯ และจังหวัดโดยรอบได้อย่างสะดวก
การเปิดสาขาแห่งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี POS ได้ง่ายขึ้น และรองรับการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
โปรฉลองเปิดสาขา ลดสูงสุด 3,000 บาท
บรรยากาศการเปิดสาขา SUNMI TH จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นไปอย่างคึกคัก โดยบริษัทสร้างการรับรู้ผ่าน “รถกระป้อ” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ช่วยเข้าถึงทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง สะท้อนกลยุทธ์การตลาดที่เข้าถึงลูกค้าได้จริงในทุกพื้นที่
ตลอดแคมเปญ ผู้ประกอบการที่สนใจ เครื่อง POS พร้อมระบบจัดการร้านค้า สามารถรับข้อเสนอพิเศษได้ทั้งที่หน้าสาขาอยุธยา และช่องทางออนไลน์ทุกสาขา
✔ ส่วนลดสูงสุด 3,000 บาท
✔ ฟรีโปรแกรม GPOS ไม่มีค่าระบบรายเดือน
✔ ผ่อน 0% สูงสุด 6 เดือน (เฉพาะลูกค้า Walk-in และบัตรที่ร่วมรายการ)
✔ มีบริการทีมติดตั้ง พร้อมใช้งานทันที
✔ ฟรีบริการลงรายการสินค้า
✔ ทีมซัพพอร์ตดูแลตลอดการใช้งาน
SUNMI TH ครอบคลุม 10 สาขาทั่วประเทศ
กรุงเทพฯ / เชียงใหม่ / ภูเก็ต / ขอนแก่น / โคราช / พัทยา / หาดใหญ่ / สุราษฎร์ธานี / พิษณุโลก / พระนครศรีอยุธยา
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น.
ทีมซัพพอร์ตให้คำปรึกษาทุกวัน เวลา 09.00 – 22.00 น.
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook: SUNMI TH
LINE Official: @sunmith
โทร: 02-114-7173