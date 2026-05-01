ดีป้า เดินสายโรดโชว์ Accelerate Digital Agriculture & Digital Agriculture Pitching Day ภาคเหนือตอนบน ในโครงการ OTOD #3 เตรียมบุกชลบุรี ชวนชาวภาตะวันออกร่วมกิจกรรม 7-8 พ.ค. นี้
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2569, เชียงใหม่ – ดีป้า หรือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล ซีซัน 3 (One Tambon One Digital: OTOD #3) เดินหน้ากิจกรรมโรดโชว์ Accelerate Digital Agriculture & Digital Agriculture Pitching Day ภาคเหนือตอนบน ยกระดับทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรแก่กลุ่มชุมชน เกษตรกร ช่างชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมเปิดเวทีเฟ้นหาไอเดียนวัตกรรมชุมชนเพื่อเข้ารับการสนับสนุนทุนจากโครงการ
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2569 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และกลุ่มชุมชนในพื้นที่ รวมถึง นายบุญทวี ดวงนิราช รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ดีป้า และ นายปรัชญา โกมณี ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง
นายบุญทวี เผยว่า พื้นที่ภาคเหนือตอนบนถือเป็นแหล่งผลิตเกษตรสำคัญของภาคเหนือ ซึ่งสร้างรายได้ให้เกษตรกรจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้าน ทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น การขาดแคลนแรงงาน ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ ปัญหาการขาดแคลนเทคโนโลยีและนวัตกรรม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยบริหารจัดการการผลิตจึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงช่วยเปิดโอกาสให้เกษตรกรรุ่นใหม่และชุมชนสามารถพัฒนาโมเดลธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างยั่งยืน”
กิจกรรม Accelerate Digital Agriculture ภายในงานประกอบด้วยการอบรมและเวิร์กชอปเข้มข้น 4 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ, การสร้างรายได้ผ่าน Digital Content Creator, การเตรียมความพร้อมเข้าถึงแหล่งทุนและการพัฒนาข้อเสนอธุรกิจ, การพัฒนาชุมชนสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Community Go Green) พร้อมกันนี้ยังมี AgriTech Showcase การจัดแสดงเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลจากผู้ประกอบการไทย รวมถึงพื้นที่ Business Matching เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มชุมชนกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีตัวจริงในตลาดที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน dSURE และขึ้นทะเบียนบนบัญชีบริการดิจิทัล (Thailand Digital Catalog)
โดยกิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วน รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรดิจิทัลถ่ายทอดองค์ความรู้ อาทิ คุณอัจฉรา จุมภูก๋า ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านร้องตีมีด รก. นายกสมาคมเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณฐอร แสนคำปิน ประธานเครือข่าย Young Smart Farmer (YSF) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2569 คุณฆาแวน คำดี วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่บ้านเขา และคุณต่อลาภ สมัครัตน์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาภาคการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของกิจกรรมคือ Digital Agriculture Pitching Day เวที Pitching ระดับภูมิภาค ชิงทุนพัฒนาเทคโนโลยีในชุมชนที่เปิดโอกาสให้กลุ่มชุมชนและผู้ประกอบการนำเสนอแนวคิดโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก depa แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. การยกระดับกลุ่มชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (d-Community) สนับสนุนไม่เกิน 150,000 บาทต่อโครงการ 2. การยกระดับธุรกิจชุมชนบริการดิจิทัล (d-Startup) สนับสนุนไม่เกิน 200,000 บาทต่อโครงการ สำหรับผู้เข้าร่วมจะได้รับการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา และโอกาสในการต่อยอดธุรกิจจากเครือข่ายพันธมิตรของโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอภินันท์ ยอดมณี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นายภานุวัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายวิชิต กลิ่นทอง สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ นายพีรดนย์ ทองแท้ มูลนิธิเอสซีจี นางสาวอนงค์นารถ วัชรธรรม บริษัท เจียไต๋ จำกัด และนายสิรพัฒน์ ชนะกุล สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสิน
สำหรับกิจกรรม Accelerate Digital Agriculture & Digital Agriculture Pitching Day ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมา ดีป้า ได้ประกาศรายชื่อกลุ่มชุมชนและเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาในรอบ Pre-Screen และผู้ได้รับการสนับสนุน ภายใต้โครงการ OTOD #3 โดยในรอบ Pre-Screen มีผู้ผ่านการคัดเลือกประเภท d-community จำนวน 80 ราย และได้รับการพิจารณาจำนวน 50 ราย พร้อมบัญชีสำรอง 24 ราย ขณะที่ประเภท d-startup มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 26 ราย และได้รับการพิจารณาจำนวน จำนวน 5 ราย พร้อมบัญชีสำรอง 1 ราย สะท้อนถึงศักยภาพของชุมชนและผู้ประกอบการในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับภาคการเกษตรและเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวคิดชุมชนดี รายได้ดี ด้วยดิจิทัล
กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินสายจัดกิจกรรม Accelerate Digital Agriculture & Pitching Day จะดำเนินการต่อเนื่องใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ ครั้งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และครั้งที่ 8 จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างการรับรู้และพัฒนาศักยภาพชุมชนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน โดยมีผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน และบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งร่วมผลักดันการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยยกระดับภาคเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
กิจกรรม Accelerate Digital Agriculture & Pitching Day ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมพักพิรุณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ OTOD#3 ได้แล้ววันนี้ – 23 กรกฎาคม 2569 โดยศึกษารายละเอียดของโครงการได้ที่ https://otod3.depa.or.th หรือ LINE OA: @OTOD3 พร้อมติดตามข่าวสารที่ Facebook Page: depa Thailand