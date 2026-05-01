“ฟู้ดเฮ้าส์” จับมือ “เชฟพลอย ณัฐณิชา” และพันธมิตรโรงแรมระดับ 5 ดาว ยกระดับประสบการณ์รสชาติอาหารรูปแบบใหม่ ตอกย้ำผู้นำด้าน Food Service Management

บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (ฟู้ดเฮ้าส์ฯ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการบริการอาหารและโภชนาการแบบครบวงจร เดินหน้าความร่วมมือ กับเชฟพลอย ณัฐณิชา บุญเลิศ เชฟชื่อดังจากเวที Top Chef Thailand และ MasterChef The Professionals Thailand ร่วมออกแบบเมนูรสชาติใหม่ พร้อมจับมือกับพันธมิตรโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ ในการยกระดับรสชาติเมนูอาหารยุโรป
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนแนวทางการยกระดับมาตรฐานอาหารของ ฟู้ดเฮ้าส์ฯ ผ่าน 2 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การเปลี่ยนภาพลักษณ์อาหารในโรงพยาบาลและโรงเรียนฯ จาก “จืด จำเจ” ให้กลายเป็นอาหารที่ “อร่อย มีเอกลักษณ์ และได้มาตรฐานโภชนาการ” โดยได้เชฟพลอย ณัฐณิชา ร่วมในการพัฒนา ซิกเนเจอร์ เมนู ผสมผสานหลักการด้านโภชนาการเข้ากับรสชาติที่เข้าถึงผู้บริโภค และการร่วมมือกับโรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ ในการพัฒนามาตรฐานสูตรอาหารยุโรป (Standard Recipe) ที่ยกระดับทั้งคุณภาพ รสชาติ และการนำเสนอในระดับเดียวกับโรงแรม 5 ดาว
คุณนิตินันท์ ธรรมหทัย ผู้อำนวยการ บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด เผยว่า “ฟู้ดเฮ้าส์ฯ มุ่งสู่การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านอาหารสำหรับองค์กร โดยเราเชื่อว่าอาหารที่ดีไม่ใช่เพียงแค่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ แต่ต้องอร่อยและสร้างประสบการณ์รสชาติอาหารที่แปลกใหม่ให้กับผู้รับบริการ การสร้างสรรค์เมนูใหม่อย่างต่อเนื่อง ลดความจำเจของอาหารในโรงพยาบาลและโรงเรียนฯ เพื่อไปสู่เป้าหมายการยกระดับประสบการณ์อาหาร โดยนำองค์ความรู้จาก อุตสาหกรรมการบริการ โภชนาการทางอาหาร และการให้บริการอาหารในองค์กร มาผสมผสานกันอย่างลงตัว”
เชฟพลอย ณัฐณิชา บุญเลิศ กล่าวว่า “การพัฒนา ซิกเนเจอร์ เมนู ร่วมกับฟู้ดเฮ้าส์ฯ เน้นการผสมผสานระหว่างรสชาติแปลกใหม่ ที่ใช้วัตถุดิบเพื่อสุขภาพ และได้มาตรฐานโภชนาการ โดยได้รังสรรค์เมนูสุดพิเศษ ทั้งหมด 4 เมนู ได้แก่ ไข่ตุ๋นซุปเห็ดเข็มทอง เป็นเมนูที่มีความโดดเด่นที่เนื้อไข่ตุ๋นเนียนนุ่มสไตล์ญี่ปุ่น ทานคู่กับซุปเห็ดเข็มทอง ให้รสชาติเข้มข้นสไตล์เสฉวน มีรสเปรี้ยว เผ็ด เค็ม หวาน ครบรส โจ๊กข้าวโอ๊ตผักโขม โจ๊กข้าวโอ๊ตผสมข้าวหอมมะลิ เพิ่มผักโขมนุ่มๆ เคี้ยวง่าย และมีกลิ่นหอมน้ำมันงาอ่อนๆ ปรุงรสให้ทานง่ายสำหรับทุกวัย สปาเก็ตตีผัดกานาฉ่าย เส้นสปาเก็ตตีผัดกับเบคอนไก่ เพิ่มรสชาติแปลกใหม่ด้วยกานาฉ่ายผัดแห้ง เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง ได้แก่ เม็ดมะม่วง พริก ขิง และมะนาว เพื่อเพิ่มความกลมกล่อม และ วุ้นลำไยเก๊กฮวยนมสด วุ้นที่มีความหอมและมีรสหวานอ่อนๆ ของลำไย เก๊กฮวย และพุทราจีน ราดด้วยนมสดตุ๋นที่มีกลิ่นหอมของวานิลลา เสิร์ฟแบบเย็น และเพิ่มเนื้อสัมผัสด้วยสาลี่สด โดยทั้ง 4 เมนูนี้จะเริ่มให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2569
สำหรับทิศทางการเติบโตในช่วง 3–5 ปีข้างหน้า ฟู้ดเฮ้าส์ฯ ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น 50% โดยมุ่งเน้น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุ่มโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนสองภาษา พร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านอาหาร (Food) และบริการ (Non-Food) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการในทุกมิติ
อนึ่ง ฟู้ดเฮ้าส์ฯ ให้บริการด้าน Food Service Management มากกว่า 18 ปี ดูแลหน่วยงานมากกว่า 80 แห่งทั่วประเทศ โดยดำเนินธุรกิจภายใต้ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Joint Venture) ระหว่าง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)(S&P) ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเบเกอรี่ชั้นนำของประเทศไทย และ บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (PCS) บริษัทบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 59 ปี เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในกลุ่ม Healthcare และ Education ผ่านการให้บริการแบบครบวงจร ทั้งด้าน Facility Management และ Catering Management