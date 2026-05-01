Deli บุกลาวแบบมีพาร์ทเนอร์: จับมือ MEK เปิดเกมรุกใหม่ ปั้นตลาดเครื่องเขียนให้โตไปด้วยกัน

Deli กำลังก้าวอีกขั้นใน Southeast Asia ด้วยการขยายธุรกิจสู่ สปป.ลาว อย่างจริงจัง—และครั้งนี้ไม่ได้ไปคนเดียว แต่จับมือกับพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นอย่าง MEK เพื่อเปิดเกมรุกแบบ “เข้าใจพื้นที่ + เดินเร็ว + โตยั่งยืน” นี่ไม่ใช่แค่การเอาสินค้าเข้าไปขาย แต่คือการ “ปักธงระยะยาว” ในตลาดที่กำลังเติบโต ไม่ใช่แค่ขายของ แต่คือการวางระบบทั้งประเทศ
การเข้าตลาดลาวครั้งนี้ Deli เลือกเล่นเกมใหญ่ตั้งแต่ต้น ด้วยการวางโครงสร้างธุรกิจแบบครบ—ทั้ง distribution, marketing และ brand building ผ่านความร่วมมือกับ MEK ที่รู้จักตลาดลาวแบบลึกจริง
เป้าหมายคือชัดเจน :
ทำให้สินค้า Deli เข้าถึงผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าทั่วไป (GT), ห้างและโมเดิร์นเทรด (MT), องค์กรภาครัฐและเอกชน (B2B) และ “โรงเรียน” ซึ่งถือเป็นหัวใจของดีมานด์ในตลาดนี้
ลงพื้นที่จริง สร้างความสัมพันธ์จริง :
ฝั่ง MEK ไม่ได้รอให้ตลาดมาเอง แต่เดินหน้าแบบ proactive—ทั้งการกระจายสินค้า เข้าหาลูกค้า และเปิดดีลใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน Deli ก็เข้ามาเสริมเต็มที่ ทั้ง:กลยุทธ์การตลาด ความรู้ด้านสินค้า และเครื่องมือส่งเสริมการขาย เพื่อให้พาร์ทเนอร์ “ขายได้จริง และโตได้จริง” ไม่ใช่แค่มีสินค้าอยู่บนชั้น
เตรียมเปิดตัวใหญ่ที่เวียงจันทน์ :
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่น่าจับตา คือแผนการจัด Brand Launch Event อย่างเป็นทางการในกรุงเวียงจันทน์ ซึ่งไม่ได้เป็นแค่งานเปิดตัวธรรมดา แต่เป็น moment สำคัญในการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง และส่งสัญญาณชัดว่า Deli มา “เอาจริง” กับตลาดลาว
เกมนี้ไม่ได้เล่นคนเดียว—แต่โตไปด้วยกัน :
สิ่งที่ทำให้การขยายครั้งนี้น่าสนใจ ไม่ใช่แค่ตลาดใหม่ แต่คือ mindset ของ Deli ที่มองพาร์ทเนอร์เป็น “ทีมเดียวกัน” ภายใต้แนวคิด “Partnership for Growth” Deli ไม่ได้แค่ขายสินค้า แต่ส่งต่อทั้งโซลูชัน ความรู้ และการสนับสนุนแบบรอบด้าน เพื่อให้ทุกฝ่ายเติบโตไปพร้อมกัน—ตั้งแต่ร้านค้า ไปจนถึงผู้ใช้งานปลายทาง
ก้าวต่อไปในภูมิภาค :
การบุกลาวครั้งนี้ คืออีกหนึ่งหมากสำคัญของ Deli ในการขยาย footprint ในภูมิภาค และถ้าเกมนี้เวิร์ก ลาวอาจเป็นแค่ “episode แรก” ของการเติบโตบทใหม่ใน Southeast Asia ที่น่าจับตาต่อจากนี้ คือ Deli จะเล่า chapter ต่อไปอย่างไร