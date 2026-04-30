รฟท.เปิดจองตั๋ว “นั่งรถจักรไอน้ำเที่ยวเมืองแปดริ้ว” 3 มิ.ย.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ

การรถไฟฯ ชวนเปิดประสบการณ์ นั่งรถจักรไอน้ำเที่ยวเมืองแปดริ้วแบบวันเดียวเต็มอิ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดจอง 4 พ.ค.นี้ เวลา 08.30 น. พร้อมแพ็กเกจท่องเที่ยวพิเศษจาก ททท. ฉะเชิงเทรา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2569 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดขบวนรถจักรไอน้ำ ขบวนที่ 903/904 เส้นทางกรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ เชิญชวนประชาชนร่วมเดินทางย้อนวันวาน สัมผัสเสน่ห์การเดินทางแบบคลาสสิก เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ไฮไลต์ของทริปนี้คือประสบการณ์การเดินทางด้วยหัวรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม โดยขบวนรถจะออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 08.10 น. ถึงสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา เวลา 09.50 น. เปิดเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตในเมืองแปดริ้วอย่างเต็มที่นานประมาณ 6 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางกลับในเวลา 16.30 น. และถึงกรุงเทพ เวลา 18.10 น.
ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ขบวนรถจะจอดรับ-ส่งผู้โดยสารเพิ่มเติมระหว่างเส้นทาง ได้แก่ สถานีมักกะสัน รับเวลา 08.25 น. ส่งเวลา 18.27 น. สถานีคลองตัน รับเวลา 08.35 น. ส่งเวลา 18.17 น. และสถานีหัวหมาก รับเวลา 08.46 น. ส่งเวลา 18.06 น. ผู้โดยสารสามารถเลือกขึ้น-ลงได้ตามสถานีดังกล่าว ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ
เมื่อถึงฉะเชิงเทรา นักท่องเที่ยวสามารถออกแบบทริปในแบบของตนเองได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นสายบุญที่นิยมสักการะ “หลวงพ่อพุทธโสธร” ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร รวมถึงแวะเยือนวัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) และศาลเจ้าปุนเถ่ากง (อาม้า) แหล่งศรัทธาสำคัญของชุมชน หรือสายชิลที่เลือกเดินเล่น “ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี” สัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ำ ชิมอาหารท้องถิ่น และเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่รอให้ค้นหา
ขบวนพิเศษครั้งนี้ใช้หัวรถจักรไอน้ำรุ่นแปซิฟิก หมายเลข 824 และ 825 ซึ่งเป็นรถจักรหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ยังคงได้รับการดูแลรักษาอย่างดีโดยโรงรถจักรธนบุรี และเปิดให้บริการเฉพาะวาระสำคัญของประเทศ เพื่อถ่ายทอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
อัตราค่าโดยสารรถธรรมดาชั้น 3 ไป-กลับ ราคา 329 บาทต่อคน และรถปรับอากาศ (รถโอทอป และรถนั่ง/นอนปรับอากาศ JR-WEST) ราคา 799 บาทต่อคน พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถจองตั๋วโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ D-Ticket หรือที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ
และพิเศษสุด!! สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยขบวนรถจักรไอน้ำในวันที่ 3 มิถุนายน 2569 ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเสริมแบบ One Day Trip ในราคา 888 บาทต่อท่าน โดยเดินทางด้วยรถบัสหรือรถตู้ VIP เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง พร้อมคัดสรรกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ให้เลือกตามความสนใจ ทั้ง “สายชิล” ที่จะได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ณ Jimmy Farm
สัมผัสบรรยากาศฟาร์มสีเขียว เยี่ยมชมวิหารแปดเซียน และสักการะวัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือ “สายปัง” สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมสร้างสรรค์และสายมูเตลู กับโปรแกรม Mini Murah Farm เปิดประสบการณ์ ปั้น “ลาดู” ด้วยตนเอง พร้อมเสริมสิริมงคลด้วยการถวายองค์พระพิฆเนศ ณ วัดสมานรัตนาราม แบบ One Day Trip ในราคา 999 บาทต่อท่าน
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสำรองแพ็กเกจเพิ่มเติมได้ล่วงหน้า โดยมีจำนวนที่นั่งจำกัด ผ่านทาง https://linktr.ee/tangjaitravel