แบกต้นทุนไม่ไหว!สมาคมสายการบิน ยื่น”พิพัฒน์”ขอลดภาษีน้ำมันเหลือ 20สตางค์/ลิตร ลดค่าธรรมเนียมการบิน

“พิพัฒน์” หารือสมาคมสายการบินฯยื่นลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน JET A-1 เหลือ 0.20 บาทต่อลิตร ชะลอขึ้น-ลดค่าธรรมเนียมบริการการบิน และยืดเวลาจ่าย 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.69) ลดผลกระทบต้นทุนน้ำมันและการเดินทางที่ลดลง สั่ง CAAT เร่งหาข้อสรุป
วันที่ 30 เมษายน 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ นายกสมาคมสายการบินประเทศไทย และผู้บริหารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมคณะผู้บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย ไทยเวียตเจ็ทแอร์ นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ เข้าพบ เพื่อรับฟังและหารือถึงผลกระทบด้านต้นทุนการปฏิบัติการบินจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยมี นายรัชพงศ์ ชูแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯประกอบด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เข้าร่วมหารือ
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่เพิ่มสูงขึ้น สายการบินได้รับผลกระทบในการแบกรับต้นทุนอย่างมาก ซึ่งผู้ประกอบการได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการรักษาเที่ยวบินแม้ประสบภาวะขาดทุนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้โดยสาร แต่ปัจจุบันมีความจำเป็นต้องปรับลดเที่ยวบินลง แต่ยังคงทำการบินมากกว่า 60% จากแผนปฏิบัติการก่อนเกิดวิกฤต
ทั้งนี้ สมาคมฯ มีข้อเสนอขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับลด ยกเว้นหรือชะลอ การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการด้านการบิน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ขยายระยะเวลาการชําระหนี้ (Credit Term) สําหรับค่าธรรมเนียมและค่าบริการด้านการบิน สําหรับยอดเรียกเก็บเดือนเมษายน – กันยายน 2569 ออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน และปรับอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 จาก 4.726 บาท ต่อลิตร เป็น 0.20 บาท ต่อลิตร เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือขยายระยะเวลาการชําระหนี้ (Credit Term) เป็นระยะเวลา 6 เดือน
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนลดเที่ยวบินนั้นขอเน้นย้ำให้สายการบินมีความพร้อมในการดูแลเยียวยาผู้โดยสารตามระเบียบข้อบังคับโดยครบถ้วน ส่วนข้อเสนอต่าง ๆ กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือกพท. รับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน โดยเปรียบเทียบจากมาตรการการช่วยเหลือเมื่อครั้งเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และอุตสาหกรรมการบินของประเทศในภาพรวม ต่อไป