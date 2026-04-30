เต็มถัง! พรุ่งนี้ดีเซลปรับขึ้น 60สต./ลิตร

กบน.ขยับขึ้นราคาขายปลีกดีเซล 60สต./ลิตร มีผลวันที่ 1พ.ค.นี้ เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลโลกดีดตัวขึ้นแตะ 179เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล
รายงานข่าวแจ้งว่าคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.)เมื่อวันที่ 30เม.ย.2569มีมติเห็นชอบปรับเพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (บี7) 0.94บาทต่อลิตรเป็นชดเชย 3.12บาทต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.60บาทต่อลิตรเป็น 40.80บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี20เพิ่มการชดเชย 0.74บาทต่อลิตรเป็นชดเชย 9.18บาทต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.60บาทต่อลิตรเป็น 33.80บาทต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2569
การปรับขึ้นราคาเป็นผลมาจากราคาตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันในตลาดโลกวันที่ 30เมษายน 2569น้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ 179เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ 138เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นจากวันที่ 22เมษายน 2569ปิดอยู่ที่ประมาณ 167เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ 129เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล
สำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันฯปัจจุบันมีรายจ่ายวันละ 171.51ล้านบาทซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการช่วยรองรับวิกฤตราคาพลังงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ