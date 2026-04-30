“วราวุธ”ขับเคลื่อนกนอ.ภายใต้ ONE MIND ตอกย้ำโครงการแลนด์บริดจ์ต้องรอบคอบ

“วราวุธ” ขับเคลื่อนกนอ. ภายใต้นโยบาย ONE MIND อุตสาหกรรมหนึ่งเดียว ผ่าน 4 เสาหลัก หวังยกระดับนิคมฯทั่วประเทศ ส่วนโครงการแลนด์บริดจ์ ย้ำต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ชี้เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีเขตอุทยานแห่งชาติจำนวนมาก และรับฟังเสียงคนในพื้นที่อย่างแท้จริง
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ว่า ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนกนอ. ภายใต้นโยบาย ONE MIND อุตสาหกรรมหนึ่งเดียว ผ่าน 4 เสาหลักสำคัญเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ให้เป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักลงทุน ทั่วโลก พร้อมเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และความยั่งยืน โดยรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย เสาหลักที่ 1. Policy Driven & World Bank Partnership ด้วยการผนึกธนาคารโลก (World Bank) นำมาตรฐาน Green Finance มาเป็นกลไกสนับสนุนงบประมาณดอกเบี้ยต่ำให้แก่ SMEs ในโครงการ Low Carbon Cities เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสู่เทคโนโลยีสะอาด รองรับอุตฯ Semiconductor และ AI
เสาหลักที่ 2. Personal Vision (Carbon Credit & Net Zero) จัดตั้งตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตในนิคมอุตสาหกรรม ที่ได้มาตรฐานสากลรองรับระบบ ETS และรับมือมาตรการ CBAM เพื่อบริหารจัดการต้นทุนคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ
เสาหลักที่ 3. Law Reform (ปลดล็อกขีดความสามารถการแข่งขัน) ปฏิรูปข้อบังคับและกฎหมายให้นำระบบดิจิทัลและการรับรองตนเอง (Self-Certify) มาใช้ โดยตั้งเป้าหมายลดระยะเวลาอนุมัติอนุญาตตั้งโรงงานให้จบภายใน 1 เดือน
และเสาหลักที่ 4. People Engagement & Environmental Surveillance ยกระดับการเฝ้าระวังมลพิษ โดยมอบโจทย์ให้ กนอ. ยกระดับมาตรฐานโรงงานในนิคมฯ ให้เป็นต้นแบบระดับสากล ทั้งด้านการจัดการของเสีย น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนและชุมชนโดยรอบ
ส่วนโครงการแลนด์บริดจ์ (Landbridge) แม้จะยังไม่มีการหารืออย่างเป็นทางการในคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่หัวใจสำคัญคือการบริหารจัดการท่าเรือน้ำลึกที่จังหวัดชุมพรและระนองให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการขนถ่ายสินค้าและการเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ทั้งทางรถไฟ ถนน และระบบท่อส่ง จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์และมีเขตอุทยานแห่งชาติจำนวนมาก จึงต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรัดกุม รวมถึงเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างต้นทุนและเวลาที่ประหยัดได้เมื่อเทียบกับการขนส่งผ่านช่องแคบมะละกา ภายใต้บริบทภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป และต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
นายวราวุธ กล่าวถึงความซ้ำซ้อนระหว่าง พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ พ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรมว่า ตนได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงฯ เร่งตรวจสอบและทบทวนกฎระเบียบที่ทับซ้อน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอน เพิ่มความคล่องตัว และเอื้อต่อการจัดตั้งโรงงานให้รวดเร็วที่สุด พร้อมเร่งรัดนโยบาย One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า กนอ. จะไม่มีการดำเนินการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีใหม่ เนื่องจากประเมินแล้วว่ามีต้นทุนที่สูงเกินไป แต่ปรับแผนมาเป็นการจัดสรรพื้นที่ประมาณ 5-10% ภายในนิคมอุตสาหกรรมเดิม หรือนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มผู้ประกอบการ SME แทน โดยจะนำอาคารหรือสถานที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาปรับปรุงใหม่ นำร่องโครงการดังกล่าวในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง" เพื่อสร้างเป็นซัพพลายเชนให้กลุ่มSME