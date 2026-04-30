ศูนย์สิริกิติ์ เปิดงาน PET EXPO THAILAND 2026 มหกรรมสัตว์เลี้ยงสุดยิ่งใหญ่ประจำปี

เริ่มแล้ว!! งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงสุดยิ่งใหญ่ประจำปี PET EXPO THAILAND 2026 ระดมผู้ประกอบการกว่า 850 บูธ จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษบนพื้นที่กว่า 24,000 ตารางเมตร คาดมียอดขายภายในงานไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมจัดกิจกรรมผนึกกำลังเจ้าของและสัตว์เลี้ยงทั้งน้องหมา และน้องแมว สุดมันส์ งานประกวดแมวสายพันธุ์แท้สุดปัง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้รักสัตว์เลี้ยง
วันนี้ (30 เมษายน 2569) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้จัดพิธีเปิดงาน "Pet Expo Thailand 2026" งานแสดงสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีม GUARDIANS OF THE HEART หรือ เพื่อนรักผู้พิทักษ์หัวใจ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 2569 ณ ฮอลล์ 5-8 และอิเวนต์ฮอลล์ ชั้น B2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีบริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ผู้ประกอบการในวงการสัตว์เลี้ยง และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. มูลนิธิ ดิ อาร์ค (เพื่อช่วยเหลือสัตว์บาดเจ็บหรือถูกทำร้าย) 2. มูลนิธิไทยเลิฟแอนนิมอล 3. บ้านหลังสุดท้ายของน้องจรจัด
นายสุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในฐานะผู้จัดงาน Pet Expo Thailand 2026 เปิดเผยว่า งาน Pet Expo Thailand 2026 ในปีนี้ได้ยกระดับความยิ่งใหญ่สู่ก้าวสำคัญ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดสัตว์เลี้ยงไทยที่จากการสำรวจของ ttb analytics คาดว่าจะมีมูลค่าเติบโตทะลุ 1.01 แสนล้านบาท ในปี 69 และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่ผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วโลกให้ความสำคัญสูงสุดในขณะนี้คือ เทรนด์ Longevity หรือการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงให้มีอายุยืนยาวและแข็งแรงอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันกระแสการดูแลสัตว์เลี้ยงแบบครอบครัว (Pet Humanization) ได้กลายเป็นบรรทัดฐานสังคม ส่งผลให้เจ้าของยุคใหม่หันมาโฟกัสเรื่อง "เวชศาสตร์อายุรวัฒน์" และโภชนาการที่แม่นยำมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งในงานครั้งนี้จะเน้นการโชว์ศักยภาพของนวัตกรรมอาหารกลุ่มฟังก์ชันนัลที่ออกแบบมาเพื่อยืดอายุสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ รวมถึงการผลิตอาหารสูตรเฉพาะที่ปรับตามพันธุกรรมและปัญหาสุขภาพของสัตว์แต่ละตัว ซึ่งจากกระแสเหล่านี้จะช่วยผลักดันมูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงไทยให้เติบโตในระยะยาว
โดยคาดว่าการจัดงาน PET EXPO THAILAND 2026 จะตอบสนองความต้องการเจ้าของสัตว์เลี้ยงในทุกด้าน และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการในธุรกิจสัตว์เลี้ยง โดยได้ใช้พื้นที่จัดงานรวมทั้งสิ้นกว่า 24,000 ตารางเมตร โดยมีผู้แสดงสินค้ากว่า 300 บริษัท 850 บูธ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงาน 220,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10% และมียอดขายภายในงานไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท
นอกจากนี้ ภายในงาน PET EXPO THAILAND 2026 ยังจัดเต็มไฮไลท์กิจกรรมสุดท้าทายเพื่อคนรักสุนัขโดยเฉพาะ เริ่มต้นด้วยการแข่งขัน Skateboarding Dog เวทีของสุนัขสายสตรีทตัวจริงที่จะมาโชว์ทักษะการทรงตัวบนสเก็ตบอร์ดอย่างเหนือชั้น ต่อด้วยการแข่งขัน Dog Agility ที่เปิดสนามให้เจ้าตูบได้วิ่ง ฝ่า และลุยสิ่งกีดขวางเพื่อพิสูจน์ทั้งความเร็ว ความแม่นยำ และความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าของกับสุนัข นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม High Jump ที่จะมาพิสูจน์พลังและความกล้าของสุนัขขาเด้งกับการกระโดดข้ามระดับความสูงที่เพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อย ๆ จนเสมือนบินได้ ต่อเนื่องด้วยความสนุกจากสนามประลองความเร็วและไหวพริบอย่าง Zigzag Running การแข่งขันวิ่งซิกแซกจับเวลาที่ท้าทายทั้งความคล่องตัวและความเชื่อฟังขั้นสุด โดยสุนัขต้องวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางตามเส้นทางที่กำหนดด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ ตามมาด้วยไฮไลท์เรียกเสียงฮาอย่างการแข่งขัน “โฮ่งหม่ำๆ” ที่จะมาวัดระดับความหิวและความไวในการกินของเหล่าสุนัขจอมเขมือบ และปิดท้ายด้วยความมันส์ระดับสนามแข่งสปีดตัวจริงในกิจกรรม Dog Hurdle Race การแข่งขันวิ่งข้ามรั้วที่สุนัขต้องทั้งวิ่งและกระโดดฝ่าด่านอุปสรรคไป-กลับด้วยความเร็วสูง ซึ่งถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เหล่าสุนัขที่ได้มาปล่อยของและโชว์ศักยภาพกันอย่างเต็มที่ภายในงานครั้งนี้
ด้านฝั่งคนรักแมวก็ไม่น้อยหน้ากับกิจกรรมสุดมันส์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างทาสและเจ้าเหมียว เริ่มต้นด้วยกิจกรรม “เหมียวมุดถุง” ที่ท้าทายสัญชาตญาณตามธรรมชาติด้วยการประลองความเร็วในการมุดเข้าที่แคบ ต่อด้วยการแข่งขัน “เหมียวหม่ำๆ” ที่จะมาวัดระดับความหิวและความไวในการกินของเหล่าแมวเหมียวจอมพลัง และกิจกรรม “เหมียวยอดนักตบ” เวทีที่เปิดโอกาสให้น้องแมวได้แสดงไหวพริบและทักษะการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วว่องไว นอกจากนี้ยังมีการจัด เวทีประกวดแมวพันธุ์แท้ สำหรับเจ้าของที่ต้องการพาน้องแมวสายพันธุ์มาตรฐานที่มีความสวยงามโดดเด่นและมีออร่าเฉพาะตัว ขึ้นมาร่วมประชันโฉมและเดินโชว์ตัวเพื่อคว้าความภาคภูมิใจบนเวทีระดับสากลนี้อีกด้วย
นอกจากนี้ ภายในงานยังเอาใจสาวกสัตว์แปลกและสัตว์เล็กด้วยกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เริ่มจากโลกใบจิ๋วสุดอลังการของกลุ่มแฮมสเตอร์ โดยสมาคมผู้เพาะพันธุ์แฮมสเตอร์แห่งประเทศไทย (SHBA) ที่มาในธีมสุดยิ่งใหญ่ “Guardian of the Hamster Dynasty” พร้อมจัดการประกวด THE SYRIAN HAMSTER SHOWCASE ตามมาตรฐานระดับสากล (NHC) ต่อด้วยการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 12 ปีของการประกวดกระต่ายมาตรฐานสากล ARBA และการรวมตัวครั้งสำคัญในงานประกวดงูใหญ่แห่งประเทศไทย 2026 ที่รวบรวมงูสายพันธุ์หายากมาไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ ภายในงานยังพร้อมต้อนรับผู้ที่หลงใหลในสัตว์แปลกด้วยโซนสัตว์ Exotic ที่รวบรวมเหล่าสัตว์หายากและสัตว์พิเศษมาให้ชมกันอย่างใกล้ชิด อาทิ เต่าบกเชอร์รี่เฮด , เหยี่ยวแฮร์ริส และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวจิ๋วอย่าง บุชเบบี้ รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานสายพันธุ์เด่นอย่าง กิ้งก่าบลูบิวตี้อโนล และ อีกัวน่าหางกระบอง พร้อมพบกับความน่ารักของ เฟอร์เร็ท และ สกั๊งค์ ตลอดจนการรวมตัวของ งูเหลือมและงูหลามนานาชนิด ส่วนสายแบ๊วต้องห้ามพลาดพบกับความน่ารักของเหล่าสัตว์เป็นมิตรในโซน Pet Village ที่จัดแสดงในรูปแบบสวนสัตว์เปิดให้สัมผัสอย่างใกล้ชิด อาทิ คาปิบาร่า, พาทาโกเนียน มาร่า, แพะแองโกลาปิ๊กมี่ พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับ ม้าแคระเชทแลนด์, หมูพอตเบลลี่ , หนูอาคูตี้, ลิงกระรอก หนูพาก้า นอกจากนี้ยังมีนกฮูกสายพันธุ์สง่างามอย่าง นกฮูกเขาใหญ่, นกเค้าหน้าขาว มาให้ชมกันอย่างเต็มอิ่ม สำหรับคนรักสัตว์ตัวจิ๋ว พลาดไม่ได้กับโซนกระต่ายและหนูเควี่ที่รวบรวมสายพันธุ์หายากมาไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น กระต่ายหูขาว, หนูเควี่เดวิล, หนูเควี่ขนหยิก รวมถึงหนูแฮมสเตอร์สายพันธุ์ซีเรียน และชินชิลล่าสีขาว
นอกจากนี้ ความสนุกยังขยายพื้นที่ครอบคลุมไปยัง Event Hall ชั้น B2 ซึ่งจัดเต็มกิจกรรมพิเศษ ทั้งโซนหนูแฮมสเตอร์พร้อมการประกวดสายพันธุ์มาตรฐานสากล โซนปลากัดสวยงามที่รวบรวมสายพันธุ์สีสันสะดุดตามาจัดแสดงพร้อมกิจกรรมสันทนาการมากมาย และปิดท้ายด้วย Pet Town โซนสัตว์ฟาร์มสุดคิวท์ที่รวบรวมหลากหลายสายพันธุ์มาให้คนรักสัตว์ได้เพลิดเพลินกันอย่างจุใจตลอดทั้งวันครับและสัตว์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายที่พร้อมจะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าชมงาน
ด้านการอำนวยความสะดวก นายสุรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางผู้จัดงานได้เตรียมความพร้อมเรื่องพื้นที่จอดรถภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งสามารถรองรับได้กว่า 3,000 คัน พร้อมประสานพื้นที่จอดรถบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติม อาทิ ลานตลาดนัดโรงงานยาสูบ, อาคารจอดรถ Thai Bev Head Quarter, อาคารและลานจอดรถโครงการ The PARQ ลานจอดรถ FYI One Bangkok รวมศักยภาพการรองรับรถยนต์ได้สูงสุดถึง 5,000 คัน
นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรขนส่งชั้นนำเพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบ โดย เคอีเอ็กซ์ (KEX) จัดเตรียมบริการส่งของถึงบ้านพร้อมมอบคูปองส่วนลดค่าส่งมูลค่ารวม 100 บาท สำหรับสมาชิกเคอีเอ็กซ์ คลับ ขณะที่ Lalamove ร่วมสนับสนุนด้วยการแจกโค้ดส่วนลด "LALAPETEXPO26" ซึ่งครอบคลุมทั้งบริการขนส่งสินค้าและบริการรับส่งผู้โดยสาร โดยมอบส่วนลดสูงสุดถึง 50% สำหรับผู้ใช้ใหม่ รวมถึงส่วนลดบริการเสริมแบบส่งถึงหน้าประตูบ้าน (Door-to-Door) เพื่อมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและสร้างความคุ้มค่าสูงสุดให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงานในครั้งนี้
ภายในงานนี้ เรายังมีโปรโมชันจัดเต็มพร้อมสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิต KTC และ Krungsri และผู้เข้าชมงานยังจะได้รับประสบการณ์ Cashless society ผ่านการชำระเงินที่รวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย ด้วยนวัตกรรม Beam Bolt+ ที่รองรับทั้งบัตรเครดิต/เดบิต QR พร้อมเพย์และอีวอลเล็ต
โดยงาน PET EXPO THAILAND 2026 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 2569 เต็มพื้นที่ฮอลล์ 5–8 และขยายพื้นที่พิเศษสู่อิเว้นต์ฮอลล์ชั้น B2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00–20.00 น. (วันเสาร์–อาทิตย์เริ่มเวลา 09.30 น.) ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.petexpothailand.net หรือเฟซบุ๊ก: Petexpoclub หรือ LINE OA: @petexpoclub หรือช่องทางทวิตเตอร์: @PetexpoclubTH1