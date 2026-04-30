ศูนย์สิริกิติ์ เปิดงาน PET EXPO THAILAND 2026 มหกรรมสัตว์เลี้ยงสุดยิ่งใหญ่ประจำปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เริ่มแล้ว!! งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงสุดยิ่งใหญ่ประจำปี PET EXPO THAILAND 2026 ระดมผู้ประกอบการกว่า 850 บูธ จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษบนพื้นที่กว่า 24,000 ตารางเมตร คาดมียอดขายภายในงานไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมจัดกิจกรรมผนึกกำลังเจ้าของและสัตว์เลี้ยงทั้งน้องหมา และน้องแมว สุดมันส์ งานประกวดแมวสายพันธุ์แท้สุดปัง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้รักสัตว์เลี้ยง

วันนี้ (30 เมษายน 2569) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้จัดพิธีเปิดงาน "Pet Expo Thailand 2026" งานแสดงสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีม GUARDIANS OF THE HEART หรือ เพื่อนรักผู้พิทักษ์หัวใจ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 2569 ณ ฮอลล์ 5-8 และอิเวนต์ฮอลล์ ชั้น B2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีบริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ผู้ประกอบการในวงการสัตว์เลี้ยง และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. มูลนิธิ ดิ อาร์ค (เพื่อช่วยเหลือสัตว์บาดเจ็บหรือถูกทำร้าย) 2. มูลนิธิไทยเลิฟแอนนิมอล 3. บ้านหลังสุดท้ายของน้องจรจัด

นายสุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในฐานะผู้จัดงาน Pet Expo Thailand 2026 เปิดเผยว่า งาน Pet Expo Thailand 2026 ในปีนี้ได้ยกระดับความยิ่งใหญ่สู่ก้าวสำคัญ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดสัตว์เลี้ยงไทยที่จากการสำรวจของ ttb analytics คาดว่าจะมีมูลค่าเติบโตทะลุ 1.01 แสนล้านบาท ในปี 69 และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่ผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วโลกให้ความสำคัญสูงสุดในขณะนี้คือ เทรนด์ Longevity หรือการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงให้มีอายุยืนยาวและแข็งแรงอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันกระแสการดูแลสัตว์เลี้ยงแบบครอบครัว (Pet Humanization) ได้กลายเป็นบรรทัดฐานสังคม ส่งผลให้เจ้าของยุคใหม่หันมาโฟกัสเรื่อง "เวชศาสตร์อายุรวัฒน์" และโภชนาการที่แม่นยำมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งในงานครั้งนี้จะเน้นการโชว์ศักยภาพของนวัตกรรมอาหารกลุ่มฟังก์ชันนัลที่ออกแบบมาเพื่อยืดอายุสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ รวมถึงการผลิตอาหารสูตรเฉพาะที่ปรับตามพันธุกรรมและปัญหาสุขภาพของสัตว์แต่ละตัว ซึ่งจากกระแสเหล่านี้จะช่วยผลักดันมูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงไทยให้เติบโตในระยะยาว

โดยคาดว่าการจัดงาน PET EXPO THAILAND 2026 จะตอบสนองความต้องการเจ้าของสัตว์เลี้ยงในทุกด้าน และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการในธุรกิจสัตว์เลี้ยง โดยได้ใช้พื้นที่จัดงานรวมทั้งสิ้นกว่า 24,000 ตารางเมตร โดยมีผู้แสดงสินค้ากว่า 300 บริษัท 850 บูธ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงาน 220,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10% และมียอดขายภายในงานไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท

นอกจากนี้ ภายในงาน PET EXPO THAILAND 2026 ยังจัดเต็มไฮไลท์กิจกรรมสุดท้าทายเพื่อคนรักสุนัขโดยเฉพาะ เริ่มต้นด้วยการแข่งขัน Skateboarding Dog เวทีของสุนัขสายสตรีทตัวจริงที่จะมาโชว์ทักษะการทรงตัวบนสเก็ตบอร์ดอย่างเหนือชั้น ต่อด้วยการแข่งขัน Dog Agility ที่เปิดสนามให้เจ้าตูบได้วิ่ง ฝ่า และลุยสิ่งกีดขวางเพื่อพิสูจน์ทั้งความเร็ว ความแม่นยำ และความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าของกับสุนัข นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม High Jump ที่จะมาพิสูจน์พลังและความกล้าของสุนัขขาเด้งกับการกระโดดข้ามระดับความสูงที่เพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อย ๆ จนเสมือนบินได้ ต่อเนื่องด้วยความสนุกจากสนามประลองความเร็วและไหวพริบอย่าง Zigzag Running การแข่งขันวิ่งซิกแซกจับเวลาที่ท้าทายทั้งความคล่องตัวและความเชื่อฟังขั้นสุด โดยสุนัขต้องวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางตามเส้นทางที่กำหนดด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ ตามมาด้วยไฮไลท์เรียกเสียงฮาอย่างการแข่งขัน “โฮ่งหม่ำๆ” ที่จะมาวัดระดับความหิวและความไวในการกินของเหล่าสุนัขจอมเขมือบ และปิดท้ายด้วยความมันส์ระดับสนามแข่งสปีดตัวจริงในกิจกรรม Dog Hurdle Race การแข่งขันวิ่งข้ามรั้วที่สุนัขต้องทั้งวิ่งและกระโดดฝ่าด่านอุปสรรคไป-กลับด้วยความเร็วสูง ซึ่งถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เหล่าสุนัขที่ได้มาปล่อยของและโชว์ศักยภาพกันอย่างเต็มที่ภายในงานครั้งนี้

ด้านฝั่งคนรักแมวก็ไม่น้อยหน้ากับกิจกรรมสุดมันส์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างทาสและเจ้าเหมียว เริ่มต้นด้วยกิจกรรม “เหมียวมุดถุง” ที่ท้าทายสัญชาตญาณตามธรรมชาติด้วยการประลองความเร็วในการมุดเข้าที่แคบ ต่อด้วยการแข่งขัน “เหมียวหม่ำๆ” ที่จะมาวัดระดับความหิวและความไวในการกินของเหล่าแมวเหมียวจอมพลัง และกิจกรรม “เหมียวยอดนักตบ” เวทีที่เปิดโอกาสให้น้องแมวได้แสดงไหวพริบและทักษะการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วว่องไว นอกจากนี้ยังมีการจัด เวทีประกวดแมวพันธุ์แท้ สำหรับเจ้าของที่ต้องการพาน้องแมวสายพันธุ์มาตรฐานที่มีความสวยงามโดดเด่นและมีออร่าเฉพาะตัว ขึ้นมาร่วมประชันโฉมและเดินโชว์ตัวเพื่อคว้าความภาคภูมิใจบนเวทีระดับสากลนี้อีกด้วย
นอกจากนี้ ภายในงานยังเอาใจสาวกสัตว์แปลกและสัตว์เล็กด้วยกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เริ่มจากโลกใบจิ๋วสุดอลังการของกลุ่มแฮมสเตอร์ โดยสมาคมผู้เพาะพันธุ์แฮมสเตอร์แห่งประเทศไทย (SHBA) ที่มาในธีมสุดยิ่งใหญ่ “Guardian of the Hamster Dynasty” พร้อมจัดการประกวด THE SYRIAN HAMSTER SHOWCASE ตามมาตรฐานระดับสากล (NHC) ต่อด้วยการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 12 ปีของการประกวดกระต่ายมาตรฐานสากล ARBA และการรวมตัวครั้งสำคัญในงานประกวดงูใหญ่แห่งประเทศไทย 2026 ที่รวบรวมงูสายพันธุ์หายากมาไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ ภายในงานยังพร้อมต้อนรับผู้ที่หลงใหลในสัตว์แปลกด้วยโซนสัตว์ Exotic ที่รวบรวมเหล่าสัตว์หายากและสัตว์พิเศษมาให้ชมกันอย่างใกล้ชิด อาทิ เต่าบกเชอร์รี่เฮด , เหยี่ยวแฮร์ริส และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวจิ๋วอย่าง บุชเบบี้ รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานสายพันธุ์เด่นอย่าง กิ้งก่าบลูบิวตี้อโนล และ อีกัวน่าหางกระบอง พร้อมพบกับความน่ารักของ เฟอร์เร็ท และ สกั๊งค์ ตลอดจนการรวมตัวของ งูเหลือมและงูหลามนานาชนิด ส่วนสายแบ๊วต้องห้ามพลาดพบกับความน่ารักของเหล่าสัตว์เป็นมิตรในโซน Pet Village ที่จัดแสดงในรูปแบบสวนสัตว์เปิดให้สัมผัสอย่างใกล้ชิด อาทิ คาปิบาร่า, พาทาโกเนียน มาร่า, แพะแองโกลาปิ๊กมี่ พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับ ม้าแคระเชทแลนด์, หมูพอตเบลลี่ , หนูอาคูตี้, ลิงกระรอก หนูพาก้า นอกจากนี้ยังมีนกฮูกสายพันธุ์สง่างามอย่าง นกฮูกเขาใหญ่, นกเค้าหน้าขาว มาให้ชมกันอย่างเต็มอิ่ม สำหรับคนรักสัตว์ตัวจิ๋ว พลาดไม่ได้กับโซนกระต่ายและหนูเควี่ที่รวบรวมสายพันธุ์หายากมาไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น กระต่ายหูขาว, หนูเควี่เดวิล, หนูเควี่ขนหยิก รวมถึงหนูแฮมสเตอร์สายพันธุ์ซีเรียน และชินชิลล่าสีขาว

นอกจากนี้ ความสนุกยังขยายพื้นที่ครอบคลุมไปยัง Event Hall ชั้น B2 ซึ่งจัดเต็มกิจกรรมพิเศษ ทั้งโซนหนูแฮมสเตอร์พร้อมการประกวดสายพันธุ์มาตรฐานสากล โซนปลากัดสวยงามที่รวบรวมสายพันธุ์สีสันสะดุดตามาจัดแสดงพร้อมกิจกรรมสันทนาการมากมาย และปิดท้ายด้วย Pet Town โซนสัตว์ฟาร์มสุดคิวท์ที่รวบรวมหลากหลายสายพันธุ์มาให้คนรักสัตว์ได้เพลิดเพลินกันอย่างจุใจตลอดทั้งวันครับและสัตว์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายที่พร้อมจะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าชมงาน

ด้านการอำนวยความสะดวก นายสุรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางผู้จัดงานได้เตรียมความพร้อมเรื่องพื้นที่จอดรถภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งสามารถรองรับได้กว่า 3,000 คัน พร้อมประสานพื้นที่จอดรถบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติม อาทิ ลานตลาดนัดโรงงานยาสูบ, อาคารจอดรถ Thai Bev Head Quarter, อาคารและลานจอดรถโครงการ The PARQ ลานจอดรถ FYI One Bangkok รวมศักยภาพการรองรับรถยนต์ได้สูงสุดถึง 5,000 คัน

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรขนส่งชั้นนำเพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบ โดย เคอีเอ็กซ์ (KEX) จัดเตรียมบริการส่งของถึงบ้านพร้อมมอบคูปองส่วนลดค่าส่งมูลค่ารวม 100 บาท สำหรับสมาชิกเคอีเอ็กซ์ คลับ ขณะที่ Lalamove ร่วมสนับสนุนด้วยการแจกโค้ดส่วนลด "LALAPETEXPO26" ซึ่งครอบคลุมทั้งบริการขนส่งสินค้าและบริการรับส่งผู้โดยสาร โดยมอบส่วนลดสูงสุดถึง 50% สำหรับผู้ใช้ใหม่ รวมถึงส่วนลดบริการเสริมแบบส่งถึงหน้าประตูบ้าน (Door-to-Door) เพื่อมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและสร้างความคุ้มค่าสูงสุดให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงานในครั้งนี้

ภายในงานนี้ เรายังมีโปรโมชันจัดเต็มพร้อมสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิต KTC และ Krungsri และผู้เข้าชมงานยังจะได้รับประสบการณ์ Cashless society ผ่านการชำระเงินที่รวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย ด้วยนวัตกรรม Beam Bolt+ ที่รองรับทั้งบัตรเครดิต/เดบิต QR พร้อมเพย์และอีวอลเล็ต

โดยงาน PET EXPO THAILAND 2026 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 2569 เต็มพื้นที่ฮอลล์ 5–8 และขยายพื้นที่พิเศษสู่อิเว้นต์ฮอลล์ชั้น B2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00–20.00 น. (วันเสาร์–อาทิตย์เริ่มเวลา 09.30 น.) ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.petexpothailand.net หรือเฟซบุ๊ก: Petexpoclub หรือ LINE OA: @petexpoclub หรือช่องทางทวิตเตอร์: @PetexpoclubTH1




















ศูนย์สิริกิติ์ เปิดงาน PET EXPO THAILAND 2026 มหกรรมสัตว์เลี้ยงสุดยิ่งใหญ่ประจำปี
ศูนย์สิริกิติ์ เปิดงาน PET EXPO THAILAND 2026 มหกรรมสัตว์เลี้ยงสุดยิ่งใหญ่ประจำปี
ศูนย์สิริกิติ์ เปิดงาน PET EXPO THAILAND 2026 มหกรรมสัตว์เลี้ยงสุดยิ่งใหญ่ประจำปี
ศูนย์สิริกิติ์ เปิดงาน PET EXPO THAILAND 2026 มหกรรมสัตว์เลี้ยงสุดยิ่งใหญ่ประจำปี
ศูนย์สิริกิติ์ เปิดงาน PET EXPO THAILAND 2026 มหกรรมสัตว์เลี้ยงสุดยิ่งใหญ่ประจำปี
