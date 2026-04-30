‘พาเนล พลัส’ เปิดตัวไม้ Purple Core เกรด Super E-Zero วัสดุเพื่อสุขภาพ ในงานสถาปนิก 69

บริษัท พาเนล พลัส จำกัด ผู้นำตลาดด้านการผลิตวัสดุทดแทนไม้และพาร์ทเนอร์ด้านงานตกแต่งภายในยกขบวนผลิตภัณฑ์ใหม่ในงานสถาปนิก’ 69 Thematic Pavilion: Limitless พลิก “แผ่นบอร์ด” สู่ “ป่ายางไร้ขอบเขต” เพื่อ “ไอเดียไร้ขีดจำกัด”
จุดตั้งต้นของ Pavilion ครั้งนี้คือการร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่าง คุณบุญญา ศิริศักดิ์ Managing Director บริษัท พาเนล พลัส จำกัด และ คุณอนนท์ จิตรานุเคราะห์ Founder & Art Director ACA ARCHITECTS ผู้ออกแบบบูธ Thematic Pavilion ผ่านบทสนทนาที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่าง “เจ้าของผลิตภัณฑ์” และ “ผู้ออกแบบ” ร่วมถ่ายทอดแนวคิด Sustainability และ Longevity รังสรรค์เป็นพื้นที่จัดแสดงที่สื่อสารงานออกแบบได้อย่างชัดเจน
จาก “แผ่นบอร์ด” สู่ “ป่ายางไร้ขอบเขต” โดย คุณอนนท์ กล่าวว่า การออกแบบโครงสร้างภายในบูธด้วยไม้ Perfect Wood เกรด Super E-Zero ด้วยไม้แผ่นความยาว 9 ฟุต เป็นไม้เคลือบเมลามีนที่มีผิวสัมผัสและร่องลึกเสมือนไม้จริง ถูกถ่ายทอดแนวคิดด้าน Sustainability ได้อย่างชัดเจนผ่านการเล่าเรื่อง ตั้งแต่ต้นกำเนิดของวัสดุจากต้นยางพาราที่หมดอายุการให้น้ำยาง ก่อนถูกนำเข้าสู่กระบวนการสร้างคุณค่าใหม่ จนกลายเป็นไม้บอร์ดสำหรับ “ไอเดียงานออกแบบและสถาปัตยกรรมไร้ขีดจำกัด” ภายใต้คอนเซปต์ Limitless ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเรียงตัวของป่ายางธรรมชาติในลักษณะ Grid Line ซึ่งถูกนำมาตีความใหม่ผ่านการจัดวาง Perfect Wood ให้เกิดมิติ เปิดโอกาสให้ผู้ชมดำดิ่งสู่ประสบการณ์ใกล้ชิดธรรมชาติ ทั้งการมองเห็น เส้นสายของโครงสร้าง ไปจนถึงการสัมผัสร่องไม้และผิวสัมผัสของวัสดุทดแทนการใช้ไม้จริง
ด้าน คุณบุญญา กล่าวว่า สำหรับไฮไลต์สำคัญของ Thematic Pavilion คือการเปิดตัวไม้ Purple Core เกรด Super E-Zero อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย วัสดุนวัตกรรมใหม่ที่สะท้อนแนวคิด “The Quality of Life” ชีวิตเหนือระดับที่สัมผัสได้ ด้วยไม้ที่มีคุณสมบัติไม้ไร้กลิ่น ปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์น้อยกว่า 0.03 ppm ให้ความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐาน JIS เทียบเท่าเกรด F4**** (F4-star) จากประเทศญี่ปุ่น จึงเหมาะสำหรับผู้อยู่อาศัยที่รักสุขภาพ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ หอบหืด หรือระคายเคืองง่าย และสัตว์เลี้ยง ไม้ Purple Core จึงไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาสินค้าใหม่ แต่คือการประกาศจุดยืนของ พาเนล พลัส ในการยกระดับคุณภาพชีวิตซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ Longevity ผ่านวัสดุที่ปลอดภัยต่อสุขภาพที่ยังคงความสวยงามเหมาะกับทุกการใช้งาน
อย่างไรก็ตาม ไม้ Purple Core เกรด Super E-Zero นับเป็นมิติใหม่ของงานออกแบบรายแรกในประเทศไทยกับไม้ความยาว 9 ฟุต ขนาด 6x9 ฟุต และ 4x9 ฟุต เพื่อตอบโจทย์งานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ต้องการความสูงไร้รอยต่อ และความเนี้ยบในระดับมืออาชีพ ตอบโจทย์ข้อจำกัดด้านสัดส่วนการออกแบบ และตอบรับทิศทางของงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่ให้ความสำคัญกับเส้นสายแนวสูง ความโปร่งโล่ง
นอกจากนี้ พาเนล พลัส ยังรองรับพาร์ทเนอร์งานออกแบบด้วย Cut to Design Service บริการตัดไม้ตามขนาด พร้อมปิดขอบไม้ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานจริงของสถาปนิก ดีไซเนอร์ ผู้รับเหมา และผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องการความแม่นยำ รวดเร็ว และคุณภาพที่สม่ำเสมอในทุกชิ้นงาน พร้อมสนับสนุนให้ทุกไอเดียเป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Thematic Pavilion ในงานสถาปนิก’69 จึงไม่ใช่เพียงพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ แต่เป็นเวทีที่ พาเนล พลัส ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มมิตรผล ใช้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลกว่าการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้คน “บ้านที่ดีอยู่แล้วสุขภาพดี สามารถยกระดับชีวิตผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้น” ทุกคนเข้าถึงวัสดุที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพ มีมาตรฐานในราคาที่เอื้อมถึง ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านงานออกแบบและพาร์ทเนอร์ของวงการสถาปัตยกรรมที่พร้อมต่อยอดทุกแนวคิดให้กลายเป็นประสบการณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook: Panel Plus Website www.panelplus.com